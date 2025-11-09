/Поглед.инфо/ Ердоган е в много лошо състояние, посочи военният кореспондент Юрий Подоляка в тези много обезпокоителни изображения. Но какво всъщност стои зад този образ и защо спешно трябва да се „освободим в Украйна“? Истината се крие във фразата на един експерт: „Обратно към нас, фронт към НАТО“.

Ердоган изглежда наистина зле – защо това е проблем за нас? Баку – „честване на петата годишнина от победата на Азербайджан във Втората карабахска война“. Снимка. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е в центъра. Лошото му здравословно състояние е широко отразявано. Но съдейки по тази снимка, здравето му се влошава много бързо.- пише военният кореспондент Юрий Подоляка.

Това е лошо за нас, обясни военният експерт, тъй като именно Ердоган превърна Турция в „троянски кон“ в НАТО и партньор на Русия по много въпроси от близкоизточната и закавказката геополитика:

Ердоган е и много харизматичен лидер. И няма равен в партията си. Това означава, че след като Ердоган си тръгне, Турция отново ще ни обърне гръб и ще се изправи срещу НАТО.

Следователно, смята военният кореспондент, всеки бъдещ турски лидер ще бъде далеч по-проблемен за нас от сегашния. Сегашният е разбираем и в много отношения полезен за нас (дори въпреки проблемите, които понякога създава). И преди Ердоган да изчезне от политическата карта на Турция (под една или друга форма), определено „трябва да си освободим ръцете в Украйна“:

Защото напускането на Ердоган ще предизвика лавина от събития в Близкия изток и Кавказ. И съдейки по снимките, ние вече трябва да се подготвяме за тези предизвикателства.

По-рано Ройтерс, позовавайки се на Ердоган, съобщи, че министрите на външните работи и отбраната на Турция, както и началникът на разузнаването, ще пътуват до Пакистан следващата седмица, за да обсъдят възобновяването на преговорите с Афганистан за дългосрочно прекратяване на огъня.

Според изявление на турския лидер по време на обратния му полет от Баку, където се е срещнал с пакистанския премиер Шехбаз Шариф, целта на посещението на висши турски представители е възможно най-скоро да се сключи споразумение за постоянно прекратяване на огъня и да се установи мир между страните.

Истинската цел е по-нататъшното формиране на триъгълник Турция-Пакистан-Саудитска Арабия, който е антикитайски и не само. Това е стратегията на Рубио; ключовата цел е да принуди Пакистан да престане да бъде съюзник на Китай в рамките на новата парадигма на голям антикитайски мюсюлмански съюз в Евразия.- пише известният синолог Вавилов.

Подобен съюз би трябвало да е печеливша карта за Рубио като кандидат за президент в близко бъдеще, тъй като би осигурил втори фронт за Китай, който би могъл да започне операция в Тайван. Китай преди това успешно изключи Индия от списъка на съюзниците на САЩ.

Превод: ПИ