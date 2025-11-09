/Поглед.инфо/ Във втората част от интервюто на д-р Владимир Трифонов с д-р Саймън Ципис навлизаме в най-опасната зона – вътрешната битка за бъдещето на САЩ. Възможен ли е граждански сблъсък? Какво се случва зад завесата на Демократическата партия и каква роля играе Доналд Тръмп? Ще доведе ли новата вълна ядрени изпитания до глобална катастрофа?

Този епизод е геополитически анализ без цензура.

Интервюто е на руски език.

Анонс – руски език:

Во второй части интервью с доктором Саймоном Циписом — глубокий анализ ситуации в США: растущее напряжение между демократами и сторонниками Трампа, ядерные испытания, геополитические манипуляции и риск новой гражданской войны.

Кто пытается уничтожить Америку изнутри? И способен ли Трамп остановить мировую катастрофу?

Беседа без купюр — откровенно о том, о чём молчит мейнстрим.

Хаштагове (смесени – BG и RU):

#САЩ #Тръмп #ГражданскаВойна #ЯдреноОружеие #Геополитика #ДълбокаДържава #НовСветовенРед #АмерикаГори #Избори2025 #SimonZips #ПогледИнфо

#США #Трамп #ГражданскаяВойна #ЯдерныеИспытания #ГлобальнаяПолитика #Дипстейт #Геополитика #НоваяХолоднаяВойна #Эпштейн #DeepState #Trump2025

/ВИДЕО/

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ЮТУБ-КАНАЛ POGLED.info И ПОРЕКОМЕНДУЙТЕ ЕГО ДРУЗЬЯМ

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ.

Първата част от интервюто гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=qVmP2MaKz-k&t=8s&pp=0gcJCQMKAYcqIYzv