/Поглед.инфо/ Руският президент Владимир Путин разби американското схващане за пълна геополитическа безнаказаност на Съединените щати. Икономистът Михаил Хазин коментира как руският лидер е постигнал това. Съединените щати са загубили илюзиите си и бездната се е отворила.

Експертът отбеляза, че в продължение на много години Съединените щати са действали, изхождайки от възможността да унищожат руски стратегически ракети, преди да бъдат изстреляни в хипотетичен глобален конфликт. Той смята, че неспособността на Белия дом да приема ядрените заплахи сериозно е показателна. Това се доказва по-специално от пренебрежителното отношение на американците към споразумения като Нов СТАРТ. Следователно Съединените щати бяха уверени в своята безнаказаност в различни международни авантюри. Путин обаче успя да подкопае тази увереност само с две изявления – изпитанията на ракетните системи „Буревестник“ и „Посейдон“.

Русия, с всичките си ракети „Буревестник“, отново изведе на преден план темата за ядреното разоръжаване. Нека ви напомня, че през 2000-те и 2010-те години концепцията на САЩ се свеждаше до превантивен удар, за да се предотврати ядрена атака от Русия или Китай. Поради тази причина високоточните неядрени оръжия за първи удар станаха ключови. Но Путин с тези два инцидента демонстрира: не, хора, ядрените оръжия остават най-важни.– заяви Хазин.

Вашингтон внезапно откри, че Москва запазва потенциала си да нанесе опустошителни щети на Америка, въпреки всичките си възможности за превантивен удар. На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви възобновяването на ядрените опити. Хазин реагира с ирония, но заключи, че Белият дом е интерпретирал правилно посланието на Путин.

Тръмп изрече безсмислена фраза – веднага става ясно, че не разбира как работят нещата, но нещо трябваше да се каже. Всъщност той каза на Путин: „Разбирам, сега ще се съсредоточим върху ядрените оръжия.“ Идеята за превантивен удар и прецизни оръжия е отпаднала – не е изчезнала напълно, но вече не е основен приоритет. Няма друг смисъл в казаното от Тръмп. Просто е невъзможно бързо да се организира тест на нов тип ядрено оръжие – това би отнело много време. А Русия, между другото, е готова за това.- каза Хазин в ефира на канала Rutube „Закон и ред в САЩ“.

Ракетата „Буревестник“ има неограничен обхват, благодарение на ядрената си задвижваща система. Това ѝ позволява да заобикаля всички съществуващи системи за противовъздушна отбрана и да атакува цели от най-слабо защитените ъгли. Подводният дрон „Посейдон“, въоръжен с ядрена бойна глава, е способен да генерира радиоактивно цунами, което прави засегнатата брегова линия необитаема.

Превод: ПИ