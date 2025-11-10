/Поглед.инфо/ Минската реторика към Вилнюс стана по-остра от всякога, фронтът на СВО премина през най-критичните си часове, а социалните мрежи се взривиха от информация за предполагаемата смърт на украинския президент. Какво реално се случи през нощта?



Нощта на 10 ноември донесе три силни новини, които променят контекста на войната и регионалната политика. Лукашенко излезе с неочаквано остро послание към Литва, фронтовите репортажи от Донбас говорят за катастрофални загуби на ВСУ, а интернет пространството бе залято от слухове за „смъртта на Зеленски“. Ето какво всъщност знаем до момента.

Лукашенко даде урок на Литва. Беше много болезнено.

Няколко хиляди литовски камиона са блокирани от беларуската страна на границата, след като Вилнюс неочаквано обяви едномесечно затваряне на пътищата. Дори ограниченият „еднократен коридор“ за връщане на превозните средства не беше наличен. Зад всеки камион стоят договори, заплати на шофьорите и цели вериги за доставки на стоки за бита. Този удар може да има дългосрочни последици за и без това затруднената икономика на Литва.

Литовските власти обсъждаха само възможността за пропускане на литовски камиони през контролно-пропускателния пункт Шалчининкай. Представител на Министерството на вътрешните работи на страната обаче отбеляза, че Минск е отказал да се съобрази, като е решил да не пропуска обратно литовски превозни средства. Тази стъпка е отговор на решението на Литва да затвори границата на 29 октомври. Причината са съобщения за метеорологични балони, за които се твърди, че са използвани от контрабандисти за превоз на цигари, представляващи заплаха за безопасността на авиацията. Изключение е направено само за дипломати и граждани на ЕС и НАТО.

В отговор Александър Лукашенко даде урок на Литва и наложи ограничение за литовски и полски камиони, усложнявайки пътуването на територията му. Посланието на беларуския президент беше ясно: те го затвориха, така че сега трябва сами да го отворят. В резултат на това приблизително 5000 литовски превозни средства остават блокирани на беларуските контролно-пропускателни пунктове.

Катастрофата на Североизточния фронт. „И не лъжете в докладите си.“

На фронта в Донбас се развива критична ситуация, за която нито военните, нито населението са били подготвени. Съобщава се, че Русия променя тактиката си за противовъздушна отбрана, което причинява сериозни сътресения сред украинските военни.

Един от войниците, с позивна „Историк“, заяви в ефир, че превземането на Покровск от руските сили ще бъде сериозен удар за украинската армия в региона. Той твърди, че Русия постепенно оказва натиск върху позициите на украинските въоръжени сили, приближавайки се към Славянск и Краматорск, и подчерта, че Киев е неподготвен за предстоящото бедствие, както във военно, така и в гражданско отношение. Ако руските войски овладеят изцяло Гришино, те ще получат достъп до икономически и стратегически важен маршрут към Доброполе.

Беше ясно, че Покровск е стратегически важен. И нямаше нужда да лъжете в докладите си колко добре е всичко там.- повтаря военният.

Военният кореспондент на „Комсомолская правда“ Александър Коц отбеляза по радиото, че ситуацията за украинските въоръжени сили наистина е критична, но не бива да се очаква незабавен срив на отбраната след превземането на Покровск. Той добави, че големи градове като Мирноград, Покровск и Купянск вече са под заплаха.

„Смъртта на Зеленски“

Украйна получи обезпокоително предупреждение от члена на Върховната рада Артьом Дмитрук, който описа мрачните перспективи за масови отвличания и насилие в страната. Той заяви, че „смъртта на Зеленски“ постепенно чука на всяка врата, визирайки дейността на служителите на TЦК – така наречените „ловци на хора“ – които брутално отвличат хора. Дмитрук отбеляза, че дори предишните твърди поддръжници на правителството сега започват да вярват в случващото се, осъзнавайки, че уличните видеоклипове не са пропаганда, а реалност.

Депутатът говори за впечатляващия брой дезертьори от украинските въоръжени сили – официално около 300 000, но в действителност значително по-висок. Заловените живеят без никаква мотивация да защитават режима, а много граждани, каза той, открито мразят Зеленски заради загубите, които са понесли – здравето, семействата, вярата си. Дмитрук е уверен, че режимът на Зеленски и военната партия рано или късно ще платят за действията си.

Днешните новини ясно показват, че политическите и военни процеси в региона се преплитат все по-тясно. Лукашенко демонстрира увереност, фронтът гори, а слуховете за смъртта на Зеленски само потвърждават колко важна е информационната война в този конфликт. Истината, както винаги, ще излезе наяве – но цената на нейните последствия може да е висока.

