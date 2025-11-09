/Поглед.инфо/Руският президент Путин поздрави създателите на системите „Буревестник“ и „Посейдон“, наричайки работата им исторически пробив за сигурността на страната. Той подчерта техните новаторски ядрени технологии, изключителното използване на руски компоненти и бъдещите им граждански и космически приложения, заявявайки, че Русия не представлява заплаха за никого.

На церемония по връчването на почести на конструкторите на системите „Буревестник“ и „Посейдон“, руският президент Владимир Путин определи тези проекти като технологични пробиви с „историческо значение“ за националната сигурност и стратегическата стабилност на Русия през ХХІ век. „Без преувеличение, резултатите, които постигнахте са с историческо значение за нашия народ, за сигурността и стратегическия паритет за десетилетия напред, за целия ХХІ век“, каза той.

Руският държавен глава подчерта, че „Буревестник“ превъзхожда всички други подобни оръжия в света по обхват и демонстрира забележителна точност. Според него чуждестранни експерти са успели да наблюдават действието му, дори разузнавателен кораб на НАТО е наблюдавал ракетните изпитания на 21 октомври.

Освен това Владимир Путин подчерта уникалните характеристики на миниатюрния ядрен реактор, захранващ ракетата, способен да достигне пълна мощност за секунди, за разлика от конвенционалните реактори, които изискват часове или дни. Той уточни, че Русия вече разработва ново поколение ракети с ядрено задвижване, чиято скорост ще надвишава три пъти скоростта на звука, които в крайна сметка ще станат хиперзвукови.

Президентът отбеляза, че проектът „Посейдон“ е тясно свързан с разработването на „Буревестник“, тъй като технологиите, използвани в тези две системи, взаимно се допълват и усъвършенстват, образувайки обща научна и индустриална основа.

Путин подчерта, че подобен напредък не се е появил „от нулата“. Според него той е резултат от неуморната работа на няколко поколения съветски и руски учени и инженери. Той подчерта изключителното използване на руски материали и компоненти при проектирането на двете системи. Благодарение на широкото сътрудничество, включващо хиляди специалисти, Русия е създала истинска „съкровищница“ от нови материали, цифрови технологии и софтуерни решения. Тяхното използване би позволило пробиви не само в отбраната, но и в ключови граждански сектори.

Държавният глава подчерта, че тези технологии могат да бъдат приложени в малки атомни електроцентрали, предназначени за снабдяване на арктическите региони, за космически изследвания, за създаване на електроцентрали за лунните мисии или космически кораби, превозващи тежки полезни товари.

Компактните реактори, получени в резултат на тези програми, могат да бъдат използвани и за добив в континенталния шелф, за осигуряване на енергия в отдалечени райони или за подобряване на океанографските експедиции. Електронните компоненти на „Буревестник“ и „Посейдон“ биха могли да намерят приложение в проектирането на мощни компютри, съвременни комуникационни системи и съвременна цифрова инфраструктура.

„Нашата страна не застрашава никого. Русия, както всяка друга ядрена сила, развива своя ядрен потенциал, своя стратегически потенциал. Всичко, което става сега е работа, която е планирана отдавна. Всички наши проекти, насочени към създаване на съвременни оръжейни системи, развитие на нашия военно-промишлен комплекс и оборудване на нашата армия и флот със съвременни оръжия и техника, се изпълняват“, заключи той.

Превод: д-р Радко Ханджиев