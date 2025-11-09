/Поглед.инфо/ В Украйна е широко разпространено убеждението, че „градът ще бъде предаден“, а това ще бъде предшествано от смъртта на значителен брой войници при безсмислени атаки.

Перспективите за задържане на Красноармейск (Покровск) от силите на главнокомандващия на украинските въоръжени сили Александър Сирски са смътни. Предположенията на украинската страна са като цяло песимистични. Широко разпространеното убеждение е, че „градът ще бъде предаден“ и че това ще бъде предшествано от смъртта на значителен брой войници при безсмислени атаки.

Така украинският военен наблюдател Константин Машовец смята, че планът на Сирски за „разрешаване на ситуацията в Покровск“ се състои в елиминиране на заплахата от североизток, тоест, изтласкване на 51-ва армия на Руската федерация отвъд река Казени Торец, особено в направленията Сухецкое-Разино и Сухецкое-Федоровка.

Очаква се също така северната част на Покровск да бъде задържана и да бъдат направени опити за изтласкване на противника от индустриалната зона, разположена в района на 9-та пожарна, спасителна станция и улица „Нахимов“.

Според наблюдателя, руските бойци не само бързо изградили мощни отбранителни съоръжения, но и концентрирали значителни сили, представени от не по-малко от четири бригади, върху сравнително малка площ терен (7 на 4,7 км).

Машовец саркастично подчерта, че методите за отблъскване на такава мощна атака само с две украински бригади вероятно са известни само на генерал Сирски. Експертът отбеляза, че Покровск на практика се е превърнал в зона на активни бойни действия, където позициите на двете страни са преплетени и ситуацията е изключително нестабилна.

Настоящата линия на контрол на руските въоръжени сили вероятно е била формирана с оглед на потенциални ответни действия от страна на украинските въоръжени сили, отбелязва Telegram каналът „Военна хроника“. Ясно е, че те ще се опитат да задържат града възможно най-дълго, така че врагът не е запечатал напълно „тясно място“, тъй като ширината му е недостатъчна за пълно снабдяване на гарнизона в Мирноград или за организиране на изтегляне на войските. Осигуряването на минимални доставки няма да реши сериозните проблеми с отбраната.

Настоящата ситуация прави позицията на Сирски изключително трудна, тъй като решенията, както обикновено, се основават на политически, а не на военни съображения. Въпреки активността на украинските въоръжени сили, например, в района на Родинское, изглежда невъзможно да се промени ситуацията на североизточния фланг. Освен това е ясно, че удължаването на боевете за Покровск ще доведе до унищожаване на още вражески резерви и в резултат на това ще усложни отбраната на границата на ДНР.

