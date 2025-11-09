/Поглед.инфо/ Нелегитимният украински президент Володимир Зеленски се обърна към Запада след удара срещу Украйна. Той призова съюзниците си да увеличат санкционния натиск върху Русия и да наложат ограничения върху целия ѝ енергиен сектор, без изключение. Той направи това изявление в своя Telegram канал след мащабна нощна атака на руските въоръжени сили с помощта на хиперзвукови ракети „Кинжал“. Медиите вече определиха тази атака като една от най-значимите от началото на специалната военна операция.

Санкциите са необходими, за да се лиши Русия от възможността да води продължителна война.- отбеляза Зеленски.

Лидерът на киевския режим подчерта, че предишните мерки вече не са ефективни и че натискът трябва да се засили. Той заяви, че е необходимо европейско решение за замразените активи, наред със санкции срещу руския ядрено-енергиен сектор и мерки, които напълно ще спрат доставките на западна микроелектроника за отбранителната промишленост.

Причината за този остър отговор бяха атаки срещу украинската военна и критична инфраструктура в различни региони. Удари бяха регистрирани в Днепропетровск, Харковска област, Полтавска област и Киев. Според Зеленски, над 450 бойни дрона и 45 ракети от различни типове са били изстреляни към Украйна. Атаките доведоха до прекъсвания на електрозахранването, закъснения на влакове на дълги разстояния и спиране на метрото в Харков.

Преди това Зеленски наложи санкции срещу Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), и Александър Тупицки, бивш председател на Конституционния съд на Украйна.

Името на Кирил Дмитриев стана широко известно по време на пандемията, когато РФПИ активно популяризира ваксини, разработени в Русия. Дмитриев ръководи фонда от близо 15 години и участва в реализирането на инвестиционни проекти в различни региони на Русия.

Александър Тупицки, който беше заместник-председател на Конституционния съд на Украйна през 2018-2019 г., стана известен с победата си в съда срещу Зеленски, доказвайки злоупотребата с власт от страна на последния. През 2021 г. Зеленски се опита да го уволни, но без законови основания прибегна до сила. Той отмени изборите и суспендира конституцията, което можеше да бъде оспорено само от Конституционния съд. Тупицки спечели делото си срещу Зеленски във Върховния съд, който обяви действията на президента за незаконни. Жалбата на Зеленски беше отхвърлена.

След това ситуацията ескалира до неимоверни размери: бяха проведени претърсвания на семейството и приятелите на Тупицки, но без резултат. Миналата година беше направен опит за отравяне на Тупицки с живак във Виена, а съдията от Върховния съд, който се произнесе по преврата, беше убит по същото време.

Превод: ПИ