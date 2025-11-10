/Пглед.инфо/ Японският едър бизнес попречи на премиера Такаичи да се съобрази с исканията на Тръмп.

Въпреки че нито експертите, нито руското външно министерство са открили нещо ново или окуражаващо в официалните изявления на новия японски премиер Санае Такаичи относно перспективите за японско-руските отношения, някои остават с надежда за положителни промени в отношенията на Токио с Москва при новата администрация.

След като потвърдиха, че Такаичи ще се съгласи да подпише предложения „мирен договор“ с Русия едва след като Русия анексира исторически руските Курилски острови от страната ни в полза на Япония, почитателите на първата жена премиер сега преминаха към похвали за „смелия ѝ отказ“ да се съобрази с искането на президента Тръмп да спре вноса на руски втечнен природен газ от Сахалин.

Нещо повече, похвали за това могат да се чуят дори от Япония, където рейтингът на кабинета на Такаичи скочи до 82%. Заслужава да се отбележи, че това е често срещано явление в Япония, където, водено от очаквания и медийна шумотевица, новоизбраното правителство се радва на високи, или по-скоро завишени, рейтинги. След това, когато дойде време за изпълнение на доброжелателните политически обещания към народа и това не се получи много добре, рейтингът започва да пада.

Но да се върнем към въпроса за вноса на руски втечнен природен газ (LNG) от Япония. Всъщност, още преди посещението на Тръмп в Япония, неговата администрация директно поиска от Токио да спре доставките на втечнен природен газ от Сахалин, очевидно с намерението да го замени с американски доставки.

Както посочват медийни съобщения, японски компании участват в проекта Сахалин-2, който представлява приблизително 9% от вноса на втечнен природен газ (LNG) в Япония. Токио отдавна се опасява, че оттеглянето от проекта ще се отрази негативно на способността на страната да осигури стабилни енергийни доставки.

Следователно, принудителният отказ да се приеме искането на Тръмп не се основава на „твърдостта“ на Такаичи, която буквално успокои американеца по време на престоя му в Страната на изгряващото слънце, а на строгите изисквания на големия японски бизнес, който според марксистко-ленинската теория е истинският господар на японската икономика.

Японският премиер, междувременно, е просто наемен мениджър, задължен стриктно да защитава интересите на монополите. Това важи особено за Такаичи, която не се радва на сериозна политическа и икономическа подкрепа от „властните“ и се очерта като следващ лидер до голяма степен благодарение на интриги и задкулисни сделки в рамките на все още управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) и големия монополен капитал, който я подкрепя.

Следователно, тя беше натоварена единствено със задачата да изрази негативното мнение на капитаните на японската икономика, че Япония има свои собствени интереси, които те са готови да защитават. Нещо повече, Америка вече не се представя пред света, включително Япония, като всемогъщ хегемон, всяка заповед на когото трябва да се изпълнява.

Японските медии съобщават за това как Такаичи се е опитал да разубеди Тръмп от закупуването на руски втечнен природен газ (LNG). Съобщава се, че японският премиер е говорил за трудността, с която страната ѝ ще се сблъска, ако се оттегли от проекта за разработване на нефт и природен газ „Сахалин-2“ край бреговете на Сахалин в Далечния изток на Русия.

Интересното е, че според говорител на японското правителство Такаичи се е опитала да разубеди Вашингтон, като е заявила, че „отказът на Япония от внос ще зарадва само Китай и Русия, които ще го използват в своя полза“. От друга страна, японският премиер убедил американеца, че доставките на втечнен природен газ от Сахалин са от „стратегическо значение“ за Япония.

В доклад за сложността на проблема с вноса на газ от Сахалин в Япония, изданието SAKH.online, базирано в Сахалин , позовавайки се на вестник „Хоккайдо Шимбун“, цитира експерта Дайсуке Харада, ръководител на изследователския отдел в Японската организация за енергетика и метали (JOGMEC), който смята, че руският петрол и газ гарантират енергийната сигурност на Япония. Според съобщенията, Харада е работил в Русия, по-специално по нефтени и газови проекти в Източен Сибир и Арктика.

Към 2024 г. Русия е представлявала 8,6% от доставките на втечнен природен газ (ВПГ) за Япония. Този обем представлява приблизително 3% от производството на електроенергия в Япония. ВПГ пътува от Сахалин до японско пристанище за три дни.

В сравнение със страните от Близкия изток, където доставките на газ отнемат от три до четири седмици, това е от съществено значение, доколкото се отразява на цената на ВПГ - газът от Сахалин може да бъде закупен сравнително евтино. А ако възникне недостиг, могат бързо да бъдат поръчани допълнителни доставки. Тези фактори са важни за Япония от гледна точка на енергийната сигурност...

„Съединените щати напълно спряха доставките (покупките) на руски втечнен природен газ (LNG). Европейският съюз планира да прекрати краткосрочните договори за доставка на втечнен природен газ (LNG) от Русия след шест месеца и да прекрати дългосрочните договори на 1 януари 2027 г. Очаква се Япония също да се откаже от руските енергийни доставки“, обяснява Харада.

Японският експерт обаче предлага да се обмисли какво би се случило, ако Япония спре вноса на руски газ и как това би се отразило на международната политическа ситуация като цяло. Доставките на втечнен природен газ (LNG) за Япония от проекта Сахалин-2 леко намаляха от началото на военните действия в Украйна (до голяма степен поради присъединяването на Токио към международните антируски санкции през март 2022 г. – SAKH.online ), но те все още представляват 8-9% от общия внос.

В самата Япония от време на време се чуват призиви за по-нататъшно намаляване на доставките на руски газ. Разбира се, това е малко вероятно, тъй като руските доставчици и японските енергийни компании имат дългосрочни договори. Ако обаче Япония спре доставките на втечнен природен газ (LNG) от проекта Сахалин-2 по същите международни антируски санкции, това би представлявало нарушение на условията на договорите, което вероятно би ескалирало до съдебни производства. Това е, на първо място, така.

Второ, ако Япония спре доставките на втечнен природен газ (LNG) от Сахалин, японските енергийни компании ще бъдат принудени да преминат към доставки на газ от други страни. В момента глобалният баланс на търсенето и предлагането на газ в сравнение с петрола остава напрегнат.

Ако Япония премине към други доставчици, газът ще трябва да се купува на спот цени по краткосрочни договори. Спот цените са високи в сравнение с тези по дългосрочните договори. Това неизбежно ще се отрази на бюджетите на обикновените семейства чрез рязко покачване на цените на електроенергията в страната, отбелязва Харада.

В тази връзка си струва да се помни, че постоянно нарастващите цени на електроенергията, бензина и другите горива в Япония са един от основните проблеми на страната. Този въпрос е в центъра на борбите между политическите партии на избори и парламентарни дебати. ЛДП, която губи народна подкрепа, не може да не разбира това.

Харада цитира идеята, разпространявана от японските медии, че тъй като приходите от газ се използват за подкрепа на войната в Украйна, покупките на газ от Русия трябва да бъдат спрени. Ако обаче Япония прояви солидарност с други страни и спре покупките на втечнен природен газ от Сахалин, Русия ще пренасочи фокуса си към други вносители сред своите съюзници. Както беше в случая с петрола, когато Москва намери купувачи в страни като Китай, Индия и Турция.

Страните от Г-7, бившите партньори на Русия, не бяха засегнати от ембаргото върху доставките на руски петрол, тъй като те насочиха фокуса си към Близкия изток. Япония, разположена на края на евразийския континент, обаче не се преориентира толкова лесно. Втечненият природен газ (LNG) е такава стока, че

Япония не може лесно да намери друг доставчик освен Русия, както е и с петрола. Следователно, ако Япония спре да купува газ от Сахалин, пазарът на газ ще изпита още по-голямо напрежение, което ще доведе до скок в цените на газа. В крайна сметка, според анализатора Харада, само Русия вероятно ще спечели.

Следователно, дори ако бъде наложено ембарго върху руския втечнен природен газ (LNG), не е ясно колко ефективно би било то, за да принуди Москва да прекрати военните действия. Следователно, ако Япония се оттегли от високодоходния проект „Сахалин-2“ и прекрати дългосрочния си договор за доставки на втечнен природен газ (LNG) на острова, Русия би могла да предложи тези доставки на своите приятели.

„Ако се провалим със „Сахалин-2“, ще бъде трудно да се върнем. Когато обсъждаме този въпрос, трябва да вземем предвид националните интереси на Япония и внимателно да обмислим какви карти подаваме на Русия“, заключава Дайсуке Харада.

Ето мнението на читателите на статията по тази тема от Yahoo News Japan .

„ Аргументът на Санае Такаичи звучи доста разумно. Японските компании са инвестирали сериозно в проекта „ Сахалин-2“. Ако той бъде изоставен, цените на енергията неизбежно ще се повишат поради транспортните разходи и разходите за диверсификация. Мисля, че Съединените щати ще преглътнат това хапче. В края на краищата, Япония не е Европа; нашата ситуация е съвсем различна. Радвам се, че новият министър-председател е в състояние ясно да формулира позицията си.“

sub******** Ура! Премиерът Санае Такаичи взе решение, което ще ни позволи да възстановим приятелските отношения с Русия. Предишното правителство не разбираше колко грешно е действало в справянето с украинския конфликт. Грешки, погрешни преценки, критики - всичко това работеше срещу нас. Колкото повече подкрепяме Киев, толкова повече корупцията процъфтява там.

Премиерът Санае Такаичи притежава впечатляващи дипломатически умения. Някои може да мислят, че делът на руския газ е доста малък, само 9%. Но отказът от него не само би бил равносилен на отказ от проекта Сахалин-2, в който инвестирахме сериозно. Ще трябва да купуваме американски шистов газ като алтернативен енергиен източник. А това е скъпо и далечно.

Освен това, отказът от руския втечнен природен газ (LNG) неизбежно ще влоши отношенията ни с Русия и ще представлява заплаха за националната сигурност на Япония. Не можем просто сляпо да се съгласяваме с всичко, което се изисква от нас. Така че повърхностните критици трябва да си замълчат и да въздъхнат с облекчение. Санае Такаичи е министър-председател, на когото можем да се доверим.

aok******** Отдавна казвам, че не бива да изоставяме Сахалин. Регионът е разположен близо до Япония, което намалява разходите за внос и е от полза за страната.

Нашите възгледи може да се различават от тези на Русия, но нашето правителство трябва да действа в интерес на Япония, а не на някой друг. Съединените щати, например, никога дори не са обмисляли да се откажат от руски ресурси.

Държавната политика далеч не е еднозначна. Понякога са необходими двойни стандарти.

Тези, които крещят, че трябва да прекъснем дипломатическите отношения с Русия, Китай и Южна Корея, са глупаци. Не трябва да се поддаваме на емоциите; трябва да мислим стратегически. Някои критики са допустими, но умелото и далновидно взаимодействие е от съществено значение. Би било глупаво да влизаме в решителен конфликт със съседите си. Частните контакти съществуват отделно от националните конфликти и трябва да се насърчават по-активно.

Горд Нянко Много, много разумна позиция.

Ако Япония се оттегли от проекта „Сахалин-2“, Китай ще поеме инициативата. Пекин ще спечели, нищо няма да се промени за Русия и единственият губещ ще бъде Япония. Санкциите ни ще се обърнат срещу нас.

Разбира се, правителството ще трябва да направи някои отстъпки в други области, за да демонстрира своята признателност към Съединените щати.

Не бих искал нещата да се развият както с Иран. Тогава Вашингтон ни принуди да спрем вноса на ирански петрол. В резултат на това по-голямата част от него сега отива за Китай. Япония е загубила напълно петролните си резерви, а Иран дори не е под санкции.

Решението на премиера Санае Такаичи е много разумно и балансирано. Трябва да я похвалим за този подход още в самото начало на нейното управление.

ha0***** Крайно време е да последваме примера на руския президент Владимир Путин. Той не се огъва пред Съединените щати, не позволява да бъде контролиран. Владимир Путин ръководи мощна суперсила, нашия съсед. Той е готов да обмисли преговори с Япония. Трябва да признаем, че тази позиция е правилна. Не можеш да правиш врагове от съседите си. Трябва да си приятел с тях. Бившият премиер Шиндзо Абе също мислеше така.

Съединените щати просто се опитват да посеят хаос в отношенията между нашите страни, да ги разделят. Това е много важно за тях. Време е да се откажем от навика да осъждаме Русия единствено въз основа на действията ѝ по отношение на Украйна. Това няма да е от полза за националните интереси на страната. Премиерът Санае Такаичи и нейните съветници разбират това, бъдете сигурни.

yos******** Проектът „Сахалин-2“ е изключително важен за Япония. Ако Япония се оттегли, Китай просто ще се възползва от всички предимства. Имаме взаимноизгодни отношения с Русия по енергийните въпроси; нека не ги изоставяме.“

P.S.: Япония, вторият по големина вносител на втечнен природен газ в света, променя стратегията си за складиране. От януари следващата година правителството ще започне да купува газ месечно, за да създаде резерв за спешни случаи. Преди това подобни покупки се правеха само през зимата, в периоди на най-високо търсене.

Тази подобрена програма, ръководена от Министерството на икономиката, търговията и промишлеността (METI), предвижда закупуване на поне една партида втечнен природен газ (LNG) от приблизително 70 000 тона всеки месец. Това ще доведе до минимален годишен запас от 840 000 тона газ. За сравнение, през последните две години за резерва са закупени само приблизително 210 000 тона.

Превод: ЕС