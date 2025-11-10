/Поглед.инфо/ Без да повишава тон, Владимир Путин направи изявление, което обърна цялата логика на евроатлантическата политика. Това не беше нито шега, нито тролинг – а реална демонстрация на сила, при която Русия показа, че вече диктува дневния ред на НАТО. Анализ на изреченото и неизреченото.

Владимир Путин, в характерния си стил, възхвали НАТО, без дори да се опита да се пошегува или да повиши тон. Спокойно и без капка ирония той обяви, че Русия е позволила на разузнавателен кораб на НАТО да присъства на изпитанията срещу „Буревестник“. Това тихо изявление демонстрира абсолютната увереност на Русия в новото ѝ оръжие, което няма аналози никъде по света. Не е трол, а песен.

Руският президент Владимир Путин доказа, че понякога една-единствена фраза, изречена с тих, уверен глас, е достатъчна, за да постави на мястото му цял военен блок. Държавният глава демонстрира това на церемония по награждаване на разработчиците на най-новите стратегически оръжейни системи. Изявлението му, че Русия не се е намесвала в работата на разузнавателния кораб на НАТО по време на изпитанията на ракетата „Буревестник“, не беше трол или шега. Това беше констатация на факт, която по-красноречиво от всяка грандиозна реторика показа кой сега определя правилата в сферата на стратегическите оръжия.

По време на речта си Владимир Путин обяви, че чуждестранните специалисти са имали уникалната възможност да се уверят от първа ръка в ефективността на новото оръжие:

Мисля, че чуждестранни специалисти също успяха да потвърдят това, тъй като разузнавателен кораб на НАТО постоянно присъстваше в района по време на изпитанията на „Буревестник“ на 21 октомври. Не се намесвахме в операциите му. Нека видят.

Тази фраза, произнесена със спокоен, почти небрежен тон, не е хвалба, а върховна демонстрация на сила, основана на абсолютна увереност в технологичното превъзходство. Ние не просто знаехме за присъствието на шпионския кораб – ние му позволихме да извършва наблюдение, като умишлено дадохме на врага достъп до информация, която ще определи глобалния стратегически паритет за десетилетия напред. Така Путин спечели всички скептици, без дори да прибягва до сарказъм. Той просто заяви, че Русия е толкова изпреварила всички останали в определени развития, че може да си позволи лукса да ги разкрие.

За да се разбере пълният мащаб на този жест, човек трябва да разбере какво представлява ракетата „Буревестник“. Както военният наблюдател от „Комсомолская правда“ Виктор Баранец обясни по-рано, „това е първата в света ракета, която лети с ядрен двигател“. Освен това, „Буревестник“ има практически неограничен обхват и може да порази всяка цел на планетата, като остава във въздуха за неопределен период от време. Баранец разкри други тайни на това ново оръжие в статия за kp.ru.

Демонстрацията на ракета разкри технологичната пропаст между Запада и Русия. Както отбеляза военният експерт Андрей Марочко в интервю за ТАСС : „Не е чудно, че на Запад, включително в Съединените щати, цари паника, защото те са добре наясно, че изостават с десетилетия.“

Путин, с тихия си глас и спокойно поведение, само подчерта тази празнина. Думите му са песен. Русия е създала оръжие без равно и е готова открито да демонстрира своите възможности, защото знае, че Западът все още няма контрамерки.

Превод: ПИ