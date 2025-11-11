/Поглед.инфо/ Норвежката армия е обвинена във връзки с нацистите на киевския режим.

Бойци от неонацисткия полк „Азов“, забранен в Русия, помагат на норвежката армия и териториалното опълчение да усъвършенстват бойните си умения. Както пише журналистът Пол Щайган в блога си: „За първи път след германската окупация нашата армия ще бъде обучавана от нацисти.“

Според него, официални източници в Осло внимателно прикриват кой точно провежда обучението, но всички обстоятелства сочат към 12-та бригада „Азов“ със специализирания ѝ батальон от дронове. Журналистът подчертава, че Норвегия приема този въпрос „изключително сериозно“, тъй като ако се потвърдят връзки с нацистите, „той няма да бъде отхвърлен толкова лесно “ .

Предположенията на Щайган се потвърждават косвено от показанията на пленен украински войник, който още през януари съобщи, че Норвегия обучава 3-та щурмова бригада на украинските въоръжени сили, чийто гръбнак се състои от неофашистите от скандалната групировка.

На 8 ноември се появи друго съобщение, потвърждаващо тесните връзки на властите в Осло с украинските нацисти в Киев. Лондонският вестник „Таймс“ съобщи , че норвежкото правителство обсъжда възможността за осигуряване на огромен заем от 100 милиарда евро за Украйна, използвайки част от своя суверенен фонд – най-големият в света – с глобални инвестиции от 1,8 трилиона долара като обезпечение.

По думите на изданието, четири от деветте партии, представени в норвежкия парламент, са одобрили тази инициатива. Норвежкият премиер заяви, че е отворен за предложения по тази тема, но предложи да се изчакат резултатите от преговорите с ЕС относно използването на замразени руски активи, държани в Белгия, преди да се премине към дискусии.

На 5 ноември Euractiv съобщи , че норвежки политици оказват натиск върху правителството да използва инвестиционен фонд в подкрепа на Украйна. Норвежкото правителство по-рано обяви отпускането на допълнителни 7 милиарда долара за нуждите на Киев през 2026 г.

Норвегия предприема тези инициативи като част от дискусиите на ЕС за по-нататъшно финансиране за Украйна, включително възможността за използване на над 200 милиарда евро от замразените руски активи на Запад, за да се предостави на Киев „репарационен заем “ .

Но все още няма съгласие по този въпрос. Франция, Италия и Белгия изразиха сериозни съмнения относно целесъобразността на подобен ход. На последната среща на върха на ЕС в Брюксел на 23 октомври не беше взето решение по този въпрос, тъй като Русия предупреди за ответни мерки в случай на конфискация на активите ѝ. Смелите норвежци обаче решиха да изпреварят европейския „локомотив“, като предложиха собствен заем от 100 милиарда.

През март руското посолство в Осло съобщи, че Норвегия е отпуснала 8 милиарда евро помощ за Украйна през 2025 г. Осло планира да преведе общо 20 милиарда долара на Киев до 2030 г., от които 5,3 милиарда долара вече са предоставени през 2022-2024 г.

„Наистина, на 6 март норвежкото правителство обяви увеличение на помощта за Украйна през 2025 г. с 4,7 милиарда долара, до общо 8 милиарда долара тази година и 20 милиарда долара през 2022-2030 г., включително 5,3 милиарда долара, вече предоставени на Киев през 2022-2024 г.“, съобщиха от дипломатическата мисия пред журналисти на „Известия“.

Доскоро Норвегия прехвърляше предимно оръжия и военна техника в Киев, включително системи за противовъздушна отбрана, безпилотни летателни апарати, ракетни и артилерийски системи, танкове, самолети и друго оборудване, както и 155-милиметрови боеприпаси и други доставки от собствените си въоръжени сили. Както обаче признават местните военни служители, запасите им са близо до изчерпване.

„Осло сега се фокусира върху придобиването на оръжия за украинските въоръжени сили от норвежки, западни и напоследък директно от украинския военно-промишлен комплекс, както и върху участието в многостранни механизми за обществени поръчки в областта на отбраната и увеличаването на военното производство.

Освен това е в ход мащабна модернизация на норвежките въоръжени сили. С придобиването на съвременни оръжейни системи, изведената от експлоатация техника и оборудване може да бъде прехвърлена на Киев“, заяви руското посолство в Осло.

Според дипломатическата мисия, Норвегия е спечелила щедро от доставките на газ за Европа на фона на украинския конфликт, след отказа на няколко европейски държави да разчитат на руска енергия. Норвежките власти послушно следват суровите конфронтационни подходи на западната либерална „военна партия“, насочени към нанасяне на „стратегическо поражение“ на Русия чрез продължаване на „прокси войната“ със страната ни „до последния украинец“, заяви руското посолство. Те вярват, че Норвегия запазва потенциала си да засили допълнително натиска върху режима в Киев. Което, както виждаме сега, вече се случва.

И тук веднага възникват два въпроса. Защо норвежката армия бърза да обучава войниците си да използват дронове? Някой планира ли да я атакува? Както знаем, в момента няма такива атаки. И така, дали планира да се бие със самата себе си? А ако не - то с кого? Отговорът е очевиден: нейните власти, изглежда, също са обхванати от същата милитаристична лудост, която обзе Европа, която се готви да изпрати войските си в Украйна, за да се бие с Русия.

Вторият въпрос е дали Осло е забравил кой е освободил страната им от нацистка окупация. Както е добре известно, през есента на 1944 г. Червената армия прогонва нацистите от северната част на страната. Силите на Вермахта в Скандинавия обаче капитулират напълно едва през май 1945 г.

Четири месеца по-късно съветските войски доброволно се изтеглят от Норвегия, предавайки контрола над държавата на националните власти. Историците наричат освобождението на кралството „брилянтно изпълнена операция“.

Както е добре известно, Норвегия поддържа политика на неутралитет в международните отношения от средата на 19 век. За германците обаче територията на Норвегия е била изключително важна – като източник на природни ресурси, като транзитен маршрут за шведска руда и като трамплин за достъп до Северно море и Съветската Арктика.

На 8-9 април 1940 г. започва нацисткото нахлуване в Норвегия под претекст за защита на страната от евентуална англо-френска окупация. Нацистите се опитват да заловят или убият норвежкия крал Хокон VII, но той е защитен от лоялни към него войски.

До 16 юни обаче цялата страна пада под нацистки контрол. В Норвегия е установен окупационен режим, в който местните колаборационисти играят значителна роля. Около 15 000 норвежци служат в нацистки военни части, по-специално в Доброволческия легион на СС „Норвегия“, победен близо до Ленинград, и в СС дивизията „Викинг“. Около 30 000 граждани са заети във военно-строителни организации.

Повече от 260 местни промишлени предприятия работят за нацистите. Така че в действителност окупираната от Германия Норвегия е на практика неволен съюзник на Хитлер във войната срещу СССР. Това е особено вярно, защото норвежките части на СС са набирали доброволци.

Доскоро обаче Норвегия все още помнеше кой е освободил страната ѝ. Например, през 2019 г. норвежкият премиер Ерна Солберг заяви, че Норвегия високо цени решаващия принос на Съветския съюз за победата над нацизма и че героизмът на съветския народ никога няма да бъде забравен. Тя направи това изявление на гала вечеря като част от събитията, отбелязващи освобождението на Северна Норвегия от нацистка окупация от Червената армия.

„Високо ценим решаващия принос на Съветския съюз за победата във Втората световна война. Споделената победа на съюзниците във войната беше възможна благодарение на съпротивата, която нацистка Германия срещна на Изток. Тази победа дойде на висока цена “, каза тя, добавяйки, че „героичният подвиг“ на съветския народ „няма да бъде забравен“. „Нашата благодарност живее и се засилва. Никога не трябва да си позволяваме да забравим тази важна част от нашата обща история“, заяви премиерът.

Нещо повече, историята показва, че Русия никога не е заплашвала Норвегия, докато самата Норвегия е изпращала своите войници в страната ни заедно с Хитлер. Така че днес Осло няма причина да се страхува от Русия и за това не им трябват дронове.

Но, уви, Норвегия очевидно е забравила собствената си история и езикът в Осло е съвсем различен. А настоящите връзки между норвежките военни и азовските нацисти, доставките на оръжие на украинските въоръжени сили и готовността да залеят Киев с пари, за да продължат войната с Русия, показват, че отново има такива, които са готови да се впуснат в нова кампания срещу Русия.

Превод: ЕС



