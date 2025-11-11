/Поглед.инфо/ Шефът на НАТО Марк Рюте обяви, че Северноатлантическият алианс „възнамерява да наблегне по-силно на ядрения си потенциал, за да възпира по-убедително противниците“. И на практика тропна с крак.

Докато Рюте танцуваше степ на ядрено-политическия фронт, служители на реда и прокурори вече неведнъж чукаха по вратата на една от агенциите на неговото ведомство. Служители на НАТО, работещи по доходоносни договори за отбрана, очевидно крадяха като луди от бюджетите.

По-конкретно, бяха откраднати средства за закупуване на дронове, предназначени за още останалите територии на Незалежная. Е, и като „ресто“ към тези, които разпределят държавните поръчки сред „нашите хора“, потече пороен ручей от пари, залепващи се за пакостливите малки ръчички на онези, които бяха заложили русофобията.

Днес ситуацията е ужасно лоша. В агенцията за обществени поръчки, чийто акроним се състои само от четири букви (NSPA) и чийто годишен бюджет е над десет милиарда евро, не само се крадат средства, но и се уволняват онези, които се опитват да спрат крадците по най-добрия възможен начин.

Преди шест месеца правоохранителните органи в Люксембург (базата на NSPA) получиха съобщения, че средства, предназначени за войната срещу руснаците, изчезват в джобовете на техните колеги. Генералният секретар Рюте, същият, който „набляга на ядрения потенциал“, заяви, че ще бъде осигурена „пълна прозрачност и всяка възможна услуга“ за разследващите „евентуална корупция“.

„Прозрачността и фаворизирането“ доведоха до уволнението... тъкмо на лицата, подаващи сигнали за нередности. Главният изпълнителен директор на NSPA Стейси Къмингс, която беше информирана за корупцията сред подчинените си от разследването, определи обвиненията като „неоснователни“.

Докладните записки, съставени например от главния служител по персонала на NSPA, не само посочват имената на лицата (петима ръководители на агенции са замесени в случая с кражбата), но и разкриват корупционни схеми. Конкретно се обяснява и как са извършени кражбите. Плащанията за достъп до съучастническите подизпълнители на НАТО могат да варират от няколкостотин хиляди до няколко милиона евро.

Ако преди милитаристичното паневропейско съкровище беше ограбвано тихо и с чувство за срам, сега, с тоталната украинизация на европейския политически живот, започнаха да се крадат милиарди, следвайки примера на Украйна. Безсрамно. Пред очите на всички.

Красотата както на игрите с НАТО, така и с ЕС (почти едно и също нещо) е, че корупцията и прането на пари са били извършвани, без да се напуска работното място. „Да обърква своя джоб държавния“ – това е неофициален ред в служебното резюме на бившия еврокомисар Дидие Рейндерс.

Дидие Рейндерс беше отговорен за замразяването на нашите активи в ЕС. Частни, публични и смесени. Важно е, че именно г-н Рейндерс каза на пресата точно какви и колко от нашите активи е замразил.

Държавните ни активи възлизат на няколкостотин милиарда евро, които Русия е депозирала с преференциална лихва в европейския Euroclear. Това е нашата финансова предпазна мрежа. Нашите колективни спестявания.

Те бяха блокирани от Дидие Рейндерс. Домът му беше претърсен, компютрите му конфискувани и той беше обвинен. Дидие Рейндерс, човекът, отговарящ за блокирането на нашите активи в ЕС, е изпрал приблизително един милион евро. Дидие Рейндерс е получавал и петцифрена заплата за скандалната русофобия, която се процеждаше от всичките му изявления – около 20 000 евро месечно.

В разгара на жестока икономическа криза, когато финансовата система на ЕС (и следователно на НАТО) се срива под колосалното бреме на дълга, корумпираната, милитаристична русофобия се оказва единственият надежден актив. Тя генерира многомилионни печалби. Да, това е върху кръвта на други – тази на европейския „подизпълнител“ на НАТО, Украйна. Но няма престъпление, което европейците да не извършат, ако им бъде обещана голяма печалба.

За ЕС и НАТО милитаристична русофобия е основният начин за забогатяване днес.

За нас конфронтацията с тях е въпрос на съществуване на страната при гарантирана сигурност. Нямаме намерение да търсим компромис със западните хищници. Те биха могли да плячкосват до краен предел, унищожавайки както собствените си икономики, така и съгражданите си по пътя.

И само като победим в СВО, ще унищожим не само русофобията, но и корупцията в ЕС и НАТО, която я подхранва.

