/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп неочаквано направи щедър подарък на една малка европейска страна, Унгария. Той ѝ позволи да купува руски петрол чрез тръбопровода „Дружба“ и газ през тръбопровода „Турски поток“. Но Тръмп е много недоволен от други европейски страни, тъй като те продължават да купуват петрол и газ от Русия. За тях няма отстъпки – с изключение на Унгария, която няма излаз на море.

Освен това, Тръмп освободи от санкции унгарския проект за изграждане на втората атомна електроцентрала, Пакш II , която се строи от Росатом . Проблемът тук е в Газпромбанк . Именно чрез тази банка се финансира строителството. Банката обаче вече беше обект на ограничения по времето на бившия президент Джо Байдън.

Унгария вече успя да измъкне освобождаване от Тръмп, но само до декември 2025 г. Сега, както обяви унгарският премиер Виктор Орбан , санкциите са напълно отменени и освобождаването вече няма да е необходимо да бъде удължавано.

Американската версия обаче беше различна: освобождаването беше удължено само за една година, което означава, че ново искане за удължаване ще трябва да бъде подадено в края на следващата година, а след това отново и отново. Междувременно, изливането на първия бетон за основите на енергоблока на новата атомна електроцентрала е планирано да започне още през февруари 2026 г.

Що се отнася до доставките на петрол и газ по тръбопроводи от Русия до Унгария, няма директни санкции от САЩ. Единственото предупреждение е, че нови санкции срещу редица руски компании, включително Лукойл , ще влязат в сила на 21 ноември. Унгария купува приблизително 14 милиона барела годишно от Лукойл чрез тръбопровода. Тези обеми обаче биха могли да бъдат пренасочени през други компании.

По принцип няма санкции от страна на САЩ срещу доставки на петрол от Русия по тръбопроводи, нито срещу доставки на газ през Турция . За Унгария обаче подобно споразумение със САЩ би могло да послужи като основа за защита от собствените ѝ врагове – Европейската комисия , която планира да забрани напълно всички въглеводороди от Русия в рамките на две години. Може да се твърди, че Брюксел прави това под натиск от Вашингтон. Но ЕС има достатъчно собствена инициатива.

Щедростта на САЩ обаче винаги си има цена. Каква цена ще трябва да плати Будапеща за правото да продължи да купува евтина енергия от Русия, която е в основата на унгарската икономика?

Първо, Унгария се ангажира да закупи втечнен природен газ на стойност 600 милиона долара от Съединените щати. Второ, тя се ангажира да закупи отбранителни продукти на стойност 700 милиона долара чрез чуждестранни компании. Трето, Унгария обеща да подпише важно междуправителствено споразумение за ядрено сътрудничество със Съединените щати. И трите разпоредби са важни и преди всичко полезни за Съединените щати.

Унгария няма нужда от американски втечнен природен газ (LNG), предвид стабилните и удобни доставки на природен газ от Русия. В крайна сметка Будапеща няма директен достъп до морето, където пристигат танкерите за превоз на втечнен природен газ.

Закупуването чрез трета държава с достъп до морето и транспортирането на този газ през половината Европа е скъпо. Следователно сделката вероятно ще включва Унгария да закупи американски втечнен природен газ, но веднага да го препродаде на други купувачи, като по този начин на практика ще действа като редовен търговец.

Що се отнася до ядреното сътрудничество, САЩ, както и в случая с газа, се опитват да наложат закупуването на собствена ядрена технология. Унгария никога не би купила всичко това само по икономически причини. Ядрената сделка се състои от три клаузи.

Първо, Унгария ще бъде задължена да закупи гориво на Westinghouse на стойност 114 милиона долара за съществуващата атомна електроцентрала в Пакш, в допълнение към руското гориво.

Второ, ще бъде задължена да използва американска технология при изграждането на хранилище за отработено ядрено гориво в Унгария.

Трето, ще бъде задължена да изгради до десет малки модулни реактора на своя територия, на стойност до 20 милиарда долара.

Защо Унгария не се нуждае от всичко това или го намира за нерентабилно? Казано по-просто, това е така, защото има дългогодишни, тесни търговски връзки със световния лидер в тази област - руската „Росатом“. „Росатом“ е признат гений в ядрената индустрия, докато Съединените щати изостават и в момента активно се опитват да наваксат.

Ситуацията тук е същата като в газовия сектор: американците не са в състояние да принудят европейците да купуват тяхното ядрено гориво и ядрени технологии чрез пазарни средства; те трябва да го направят в замяна на вдигане на санкциите или друг политически морков.

След фалита си през 2017 г., Westinghouse ближе раните си в Украйна , като изучава украински атомни електроцентрали с реактори от съветската епоха и руско ядрено гориво. Украйна стана място на опасните експерименти на американската компания за създаване на собствено гориво, подходящо за реактори от съветската епоха, и за изграждане на хранилище за отработено ядрено гориво. Сега вече идва ред да провеждат тези експерименти и в Унгария.

Атомната електроцентрала (АЕЦ) „Пакш“ разполага с реактори от съветски тип, които винаги са били зареждани с руско гориво. Въпросът за хранилище за отработеното ядрено гориво никога не е възниквал, защото „Росатом“ се грижи за всичко. Той изгражда АЕЦ „до ключ“ – и го прави много бързо, в сравнение с конкурентите, които често превръщат ядрените проекти в дългогодишно незавършено строителство.

Освен това, „Росатом“ обучава нужните кадри, осигурява поддръжката през десетилетията на експлоатация на централата, доставя ядрено гориво и се занимава със съхранението на отработеното ядрено гориво (част от което умее и да преработва).

В тази ситуация предложенията на САЩ за Унгария са напълно неуместни, включително малките модулни реактори. Вашингтон обаче е нетърпелив да принуди Будапеща да закупи тези реактори, които се разработват от дълго време, но никой в чужбина не е заинтересован да ги придобие. Унгария ще бъде първата страна, която ще реализира този американски проект и трябва да го демонстрира на други потенциални купувачи.

Няма смисъл Унгария да играе тази игра на късмета, тъй като вече има споразумения за изграждане на втора, пълноценна атомна електроцентрала с Росатом. Тази централа ще увеличи производството на ядрена енергия в страната повече от два пъти.

Допълнителната енергия или ще задоволи ново, повишено търсене, или ще намали нуждата на страната от вносен газ. За Будапеща и едното, и другото са изключително изгодни. Но сега се налага да се съгласява с американските условия.

Най-добрият вариант за Унгария е да си осигури освобождаване и защита от санкциите, но тук и сега, като същевременно отлага подписването на споразумението за втечнен природен газ, за отбрана и за американската гражданска ядрена енергия възможно най-дълго.

