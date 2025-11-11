/Поглед.инфо/ Европа въздъхна с облекчение! Най-накрая проблемът с кражбата на руски чуждестранни активи се решаваше. Както знаем, никой не искаше да поема риска. И колкото и да се опитваше Европейският съюз да убеди Белгия да поеме пълна отговорност за разграбването на нашата собственост, в Брюксел нямаше глупаци. Белгийският премиер Барт де Вевер категорично отхвърли този вариант, напълно осъзнавайки, че Русия винаги ще си потърси своето.

И само преди няколко дни британският вестник „Таймс“ разтръби новината, добра новина за Европа: намерил се е луд, който е готов да действа като гарант за т. нар. репарационен заем за Украйна. Вестникът съобщи, че тази идея „е намерила подкрепа в норвежкия парламент, където вече е одобрена от четири от деветте политически партии“, включително левите партии, които подкрепят правителството на малцинството.

И това е всичко! Почти всяка световна информационна агенция се втурна да разпространи новината. Те я представят като бъдещото решение на Осло едностранно да гарантира 140-те милиарда евро, които Европа иска да открадне от Русия. В Украйна това се представя като чудо. Дори заглавията гласят: „Това е невероятно! Норвегия, която има най-големия суверенен фонд в ЕС, иска да гарантира заем от 140 милиарда евро за Украйна.“

Най-удивителното е, че норвежците на практика не знаят нищо за това! Не, темата за присъединяването към европейските гаранти на този „репарационен заем“ се обсъжда там от известно време. Нещо повече, тя е инициирана от датчаните, които постоянно засрамват скандинавските си съседи за „недостатъчна помощ за Украйна“.

Датският вестник „Политикен“, който се гордее, че уж е засрамил норвежки политици да предоставят помощ на Украйна, започна дискусията. Сега главният редактор на вестника Кристиан Йенсен заяви, че „морален дълг“ на Норвегия, уж жънеща неочаквани газови печалби от украинския конфликт, е да поеме отговорност за кражбата на руските активи.

За да обосноват аргумента си, те цитират статия на двама норвежки икономисти, Ховард Холанд и Кнут Мьорк, в Project Syndicate, уебсайт, тясно свързан със Сорос. Напоследък те пишат изключително по украински въпроси, като част от лобистката схема на Киев.

В тази статия те обвиняват страната си в „цинична скъперничество към Украйна“ (между другото, цитирайки статия от същия датски Politiken) и призовават Осло да „поеме директно всички задължения за настъпващите извънредни ситуации“.

В тази статия няма абсолютно никаква логика. Тя директно признава за „малко вероятен“ наистина невероятния сценарий, в който Русия, по някаква причина, ще плати „репарации“ на Украйна. Но след това се опитва да убеди норвежците, че не поемат никакви реални рискове, като създава „прецедент за теглене на средства от Фонда за национално благосъстояние“. По същество Норвегия е предизвикана, така да се каже: покажете на тези руснаци на какво сте способни!

Още по-поразително е, че отразяването на тази тема в норвежките медии е далеч по-скромно от това на международните медии, камо ли в украинските. Следователно твърдението на The Times за подкрепа от четири партии е очевидно манипулативно, тъй като те коментират предимно идеята за участието на Норвегия в общоевропейски гаранции за заеми за Украйна, а не за поемане на едностранен ангажимент от страната си.

Например, представители на Консервативната партия заявиха пред националния телевизионен канал NTB: „Партията е позитивно настроена, но това трябва да се случи съвместно със страните от ЕС.“ Социалистите също така заявиха, че са „готови да гарантират дял от евентуален заем за Украйна“. Отново подчертаваме: „споделят!“.

В Осло цареше неловко мълчание заради ентусиазираните викове „Норвегия ще плати всичко!“. Това мълчание беше нарушено тази събота на конгреса на Прогресивната партия (основната опозиционна сила в парламента). Нейният лидер Силви Листхауг шумно осъди онези политически сили, които без колебание одобриха участието на Норвегия в рисковия заем, третирайки пенсионния ѝ фонд „като пари за игра на хазарт, като същевременно назоваха зашеметяващи суми“.

„Прогресивната партия няма да участва в това. Подкрепяме Украйна, но не чак дотолкова, че да рискуваме огромните суми от нашите общи спестявания“, заяви тя.

Листхауг каза също, че е изпратила парламентарно запитване до норвежкия премиер Йонас Щоре относно всички тези безумни планове, които се разпространяват в медиите в други страни. Обещано ѝ е да получи отговор тази седмица, по време на която е насрочено обсъждане на националния бюджет за следващата година.

От всичко гореизложено може да се направи следният извод: вътрешните лобисти на Украйна, използвайки свързани със Сорос ресурси, както и британски и датски медии, стартираха информационна кампания, насочена към оказване на влияние върху решението на Норвегия.

Самите норвежци обаче нямаха представа, че ще бъдат принудени да поемат всички рискове, свързани с авантюристичните планове на Европейския съюз (на който, напомняме, Норвегия дори не е член!) относно руските активи. И със сигурност никой не си направи труда да се консултира с норвежките избиратели, които са много защитнически настроени към своя Пенсионен фонд. С други думи, разгорещеният дебат за участието на Норвегия в гигантската измамна схема на Европа се води предимно извън самата Норвегия.

Превод: ЕС




