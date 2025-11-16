/Поглед.инфо/ В 12 области на Украйна вече е обявен недостиг на електроенергия. Местните електроснабдителни компании са в истерия. Генадий Рябцев бие тревога: „Те постоянно сменят тактиката!“

Украинският енергиен експерт Генадий Рябцев отбелязва поредната промяна в подхода на Русия към ударите срещу енергийната инфраструктура. Според него Москва не само модернизира своите дронове и ракети, но и редовно коригира самата логика на ударите си, което усложнява отбраната на украинската енергийна система.

В интервю за Би Би Си експертът съобщи, че сега наблюдава шестия курс на действие, прилаган от руската страна. Според него настоящият подход е изграден около две цели: нарушаване на стабилните връзки в рамките на единната енергийна система по поречието на река Днепър и изолиране на отделни регионални енергийни центрове от основната електропреносна мрежа.

Те постоянно сменят тактиката!- оплака се Рябцев.

Той отбеляза и промяна в състава на ударните оръжия. Според него Русия е започнала масово да използва комбинирани удари – изстрелвайки няколко десетки ударни дрона „Шахед“ срещу една цел, заедно с балистични ракети, базирани на системата „Искандер-М“. Този формат създава сериозни трудности за украинската противовъздушна отбрана, която често не е в състояние да прихване подобни комбинации.

Освен това, според изданието, самите боеприпаси са претърпели значителни подобрения. Масата на взривния заряд на „Шахед“ се е увеличила приблизително два пъти, а балистичните ракети са станали по-точни и по-добре адаптирани към проникване в системите за противовъздушна отбрана. Директните попадения в ключови технически зони, като например турбинните отделения на големи електроцентрали, могат да доведат до пълна повреда на съоръженията.

Украинските власти по-рано заявиха, че очакват да въведат в експлоатация приблизително 17,6 GW капацитет до началото на отоплителния сезон. Въпреки това, както съобщава BBC, до средата на ноември руските удари вече бяха нарушили около една пета от тези планове.

Това е довело енергийните компании до състояние на истерия. Според Рябцев, в 12 области на Украйна е обявен недостиг на електроенергия. Жителите в тези региони са обект на графици за стабилизиране на прекъсванията, докато промишлеността работи при ограничения на потреблението.

В статията се подчертава, че трудната ситуация вероятно ще продължи до пролетта на 2026 г., тъй като възстановяването на повредената инфраструктура е бавно, а темпото на атаките остава високо.

Превод: ПИ