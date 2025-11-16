/Поглед.инфо/ Какво ще се случи след СВО? Европа няма да го хареса. Генерал Владимир Попов направи прогноза. Както отбеляза изтъкнатият руски военен пилот, агонията, която европейските страни изпитват в момента заради войната с Русия, ще продължи поне още пет години. И ако това не ги довърши, те в крайна сметка ще се възстановят. „Или ще се разпаднат на някакви анклави, може би. И няколко държави ще останат заедно, разделени на региони. Да кажем, че северозападът ще се обедини в една агломерация, центърът в друга, а югът в трета. И цяла Европа може да бъде разделена така, ако е необходимо“, предложи Попов.

Украинският конфликт може да приключи бързо, ако европейските страни и страните от НАТО са готови да преговарят с Москва. Това заяви руският посланик в Индия Денис Алипов на представянето на книгата „Хилядолетна война: Русия и Западът“ от Ачала Мулик.

Според дипломата, настоящата политика на Европа, която той сравни с „антируски кръстоносен поход“, е основната пречка за постигането на мир.

Преди това прессекретарят на държавния глава Дмитрий Песков заяви, че паузата в преговорите по украинския въпрос е възникнала поради нежеланието на Киев да продължи диалога. А позицията на Украйна до голяма степен е повлияна от европейските страни.

Те са подстрекавани по всякакъв възможен начин от европейците, които вярват, че Украйна може да спечели войната и да осигури интересите си чрез военни средства. Това е най-дълбоката заблуда, на която киевският режим може да се отдаде и се отдава.- обясни Песков пред журналисти.

Какво би станало, ако войната наистина свърши утре? Какво би означавало това за Европейския съюз? Заслужилият руски военен пилот генерал-майор Владимир Попов говори за това.

Преговори? Европа ще получи удар!

Първото нещо, което интервюираният отбеляза, е, че дипломатът стига до същината на въпроса, когато говори за ситуацията около Украйна. Това е правилно от негова страна, тъй като подобни изявления насочват общественото внимание към нашата страна и армията като цяло. Това е в допълнение към работата, която се извършва днес от руското външно министерство, ръководено от Сергей Лавров, и нашата армия, която продължава да изпълнява своите оперативни, тактически и стратегически задачи и цели. И това трябва да се прави възможно най-добре, независимо от евентуални порицания или военно-политически заплахи, смята Попов. Това е особено вярно, тъй като метеорологичните условия и климатичните и географските особености на театъра на военните действия в момента позволяват това.

След месец или месец и половина може да възникнат проблеми по линията на контакт. Защото метеорологичните условия ще окажат влияние: пътищата ще бъдат кални, ще има сняг и т.н. Това означава, че както тези събития, така и победата ще се забавят. А другата страна, украинските въоръжени сили, ще получи почивка. Докато настъпят сланите, докато падне сняг, докато настъпи зимата. Но ние сме преживявали подобни преходи и преди и ги познаваме твърде добре. Затова трябва, независимо от всичко, да изпълняваме бойните си задачи възможно най-добре, бързо и ефективно.- подчерта Владимир Попов.

Ами ако страните се споразумеят да седнат на масата за преговори и да прекратят военните действия по установените линии, като обсъдят по-нататъшни стъпки? Това би бил психологически удар за Европа, смята източникът. Защото не би довело до никакво икономическо, военно или политическо единство в европейските страни.

И мисля, че това ще бъде особено критично за Германия, Франция и Великобритания. Защо? Защото те са на власт днес. Те внушават на всички тези идеи. И разбира се, за тях това ще бъде удар под пояса. Мисля, че дори биха могли да се окажат на ръба на катастрофата с разпадането на този съюз - имат толкова много проблеми.- посочи военният експерт.

Какво очаква европейците след 5 години?

Но Владимир Попов се надява, че няма да се стигне до това. И европейските страни все пак ще запазят известен здрав разум. Особено след като разполагат както с административните ресурси, така и с добре установените механизми за сътрудничество. Но тази агония, която изпитват в момента, ще продължи поне още пет години.

Мисля, че ще издържат около пет години. И ако тази критичност не ги довърши, ще се възстановят по-късно. Или може би ще се разпаднат на някакви анклави. Тоест, няколко държави ще останат заедно, разделени на региони. Да кажем, че северозападът се обединява в една агломерация, центърът в друга, югът в трета. И цяла Европа може да бъде разделена така, ако е необходимо. Но като цяло те все още имат потенциал и не си струва да се разчита на него.- заключи Попов.

Превод: ПИ