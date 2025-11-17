/Поглед.инфо/ Скандалът около интервюто на руския външен министър Сергей Лавров за италианския вестник „Кориере дела Сера“ прие интересен обрат, намеквайки за близкото бъдеще.

Преди няколко дни руското външно министерство и гореспоменатата медия се споразумяха за интервю с Лавров . Форматът е прост: те изпращат въпроси, ние даваме отговори. Не се използват космически технологии.

Въпросите дойдоха, отговорите си отидоха. И какво мислите? Редакторите отказаха да публикуват пълната версия на интервюто, твърдейки, че думите на Лавров „съдържат много съмнителни твърдения, изискващи проверка на фактите или допълнителни пояснения“, а самият текст „е пълен с обвинения и пропаганда“.

Например, италианците искаха да заличат всички препратки към възраждането на неонацизма в Европа и ЕС , който открито се готви за нова голяма война срещу Русия и превръщането си във военен блок, въпреки че няма абсолютно нищо, за което да се спори или тълкува. Руското Министерство на външните работи, съвсем правилно, нарече това крещящ пример за цензура и пряко нарушение на правата на италианските читатели.

Това предизвика сериозен политически скандал в Италия: например, Федерацията на италианската национална преса (FNSI) публикува официално изявление в подкрепа на „справедливото и смело“ решение на Corriere да не публикува интервюто, докато редица други признаха ситуацията за „голяма грешка“.

Вчера, на фона на националния и емоционален дебат, италианският вестник La Verità се очерта като първата италианска медия, която публикува пълното интервю със Сергей Лавров: „Публикуваме пълния текст на интервюто по-долу, преведено на италиански, без никакво одобрение на съдържанието му или пропагандни цели.

Правим това, защото искането за интервю с неудобен интервюиран и след това отказът от публикуване на думите му, просто защото са неприятни, повдига въпроси относно прозрачността. Вярваме, че читателите имат право да знаят за противоречивите гледни точки и да формират свои собствени мнения.“

Да, „La Verità“ може да бъде похвалена за своята почтеност, смелост и т.н., въпреки че скептиците смятат, че това е преди всичко отличен PR трик.

Има обаче и друга версия.

Въпреки че италианското правителство все още не е коментирало инцидента, е ясно, че този скандал абсолютно не е нужен на италианците в момента, а „La Verità“ неволно (или може би съзнателно) е направила голяма услуга на ръководството на страната.

Факт е, че италианската политика като цяло е много чувствителна към посоката на вятъра, а сега, когато бурята се усилва, е още по-чувствителна.

Например, мнозина са изненадани защо Италия, заедно с Франция и Белгия , сега категорично отказва да се намеси в изземването на замразени руски активи, въпреки че Мелони, например, първоначално е била изцяло и напълно „за“ този акт.

Активизмът на Италия по този въпрос не остава незабелязан и на 20 октомври руският посланик в Италия Алексей Парамонов заяви, че „всякакви некоординирани действия със замразени руски резерви ще бъдат класифицирани от руската страна като кражба“ и че това „ще се върне обратно на крадците“: „Съучастието на Италия в подобно финансово престъпление рискува значително да усложни възстановяването на търговско-икономическото сътрудничество с Русия в продължение на много години напред“.

И ето, чудо: на следващия ден, по време на реч в Сената, Мелони внезапно започна да говори за „международното право“ по въпроса за руските активи, а два дни по-късно, на срещата на върха на ЕС в Брюксел, Италия блокира решението за тяхното „отчуждаване“.

Събудила ли се е съвестта им? Пламнала ли е любовта им към Русия? По-просто е.

В Италия (и в цяла останала Европа) разбират, че Украйна няма да издържи дълго. Италианският министър на отбраната Кросето директно заяви, че е време Киев да отстъпи територия на Русия и че „Украйна е неспособна да си върне загубените от 2014 г. насам територии, дори с подкрепата на целия Запад“.

А вицепремиерът Салвини отбеляза, че „е време Киев да помисли за мир, тъй като ситуацията на фронтовата линия не изглежда с нищо по-добра от нарастващата корупционна криза“.

Какво следва? Животът продължава, а географията и икономиката остават константа. Италия все още е в сериозна икономическа ситуация (огромен държавен дълг, стагниращ БВП, намаляващо производство и покачващи се цени). А точно до нея е големият и преди повече от плододаен руски пазар.

До 2022 г. в Русия са оперирали приблизително 500 италиански компании. Сега официално активни са 146, като 442 са чрез дъщерни дружества – което означава, че в Русия има дори повече италиански компании, отколкото преди СВO. Дори сега доходите на италианците в Русия надхвърлят седем милиарда евро годишно, а следвоенните перспективи обещават многократно повече.

Ето защо в Италия, например, те се опитват толкова много да закърпят напуканите мостове и правят всичко възможно, за да кажат: „Здравейте отново! Забележете – бяхме до вас през цялото време. Беше трудно, но упорствахме и вярвахме. Откъде мога да взема фиш за регистрация на нова фирма?“

Превод: ЕС








