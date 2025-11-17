/Поглед.инфо/ Западните медии твърдят, че „Европа е спечелила решителната битка“ в търговската война с Китай. За какво става въпрос и защо всъщност виждаме признание, че европейските стоки губят от китайските и че в крайна сметка европейските потребители ще бъдат основните губещи?

Министрите на финансите на ЕС, срещайки се в Брюксел, взеха съдбоносно решение „в битката срещу малките китайски търговски колети“. Френският вестник „Le Point“ описва тази административна мярка, предназначена за чисто отбранителни цели, сякаш е битката при Аустерлиц.

От следващата година всеки жител на ЕС, който получи така наречения малък пакет (на стойност под 150 евро) извън ЕС, ще бъде задължен да плаща мито. Досега такива пакети бяха безплатни, но по някакъв начин трябва да се предпазим от феномена, който излезе извън контрол. Само миналата година 4,6 милиарда такива пакети бяха изпратени до ЕС, 91% от които са дошли от Китай.

В допълнение към митническата тарифа (в момента се обсъжда цифра от две евро на колет), се предлага отделна такса за обработка за всяка такава пощенска пратка . И освен ръководството на ЕС, има и национални правителства, които не спят: Франция например обсъжда допълнителен данък от две евро за всяка стока, закупена по този начин. Така, като си купите пет тениски от китайския уебсайт – плащате допълнителни 10 евро.

Говорим предимно за пазарни платформи като Shein или Temu, които предлагат продукти на много атрактивни цени с различни бонуси, които стоплят сърцето на потребителя. Започвайки като прости онлайн магазини, тези платформи са се превърнали в истински бизнес империи, предлагащи на клиентите практически навсякъде по света огромен избор от дрехи, играчки, стоки за дома и други.

Това е едно от последствията от глобализацията и другите предимства на пазарната икономика, които толкова често се рекламират на Запад.

Но изведнъж се оказва, че свободният пазар е добър само ако по-голямата част от печалбите попадат в джобовете на западните собственици. Ако китайците са тези, които печелят, тогава това е „нелоялна конкуренция“ (както например се изразява „Фигаро “) и те като цяло подкопават западната икономика.

Следователно, средностатистическият западен клиент, който е свикнал да поръчва стоки от китайски пазари, трябва да бъде вразумен. И би било добра идея по някакъв начин да се орежат и притиснат самите тези пазари, за да не пречат. Нека гражданите ходят в местните европейски магазини и купуват европейски марки (чиито продукти също обикновено се произвеждат в Китай, ала са значително по-скъпи).

Италианският финансов министър Джанкарло Джорджети недвусмислено нарече китайските пазари „феномен, който унищожава търговията на дребно“. Не Италия, а Франция обаче беше начело на борбата срещу китайските онлайн платформи, разгръщайки истинска война срещу евтините продукти, които потребителите можеха да поръчват от Китай и да им бъдат доставени до домовете.

Първите опити да се разубедят потребителите да пазаруват от „Тему“ и „Шейн“ бяха, така да се каже, психологически. Купувате стоки на рекордно ниски цени, но знаете ли какво се крие зад тях? Експлоатация на работници, дълго работно време, използване на принудителен труд от уйгурите, които са потиснати в Китай.

Освен това, китайските стоки представляват „значителни рискове за здравето“, не отговарят на европейските стандарти, могат да съдържат вредни вещества (например олово) и производството им може да доведе до „екологична катастрофа“.

Всъщност, средностатистическият западен човек е открито за опазване на околната среда и против бедствията. Но когато една студентка отиде в магазин и види, че една рокля за парти ще ѝ струва поне 100 евро, докато може да поръча нещо подобно онлайн от Китай за 30 евро, екологията веднага минава на заден план пред икономиката.

Освен с цената, китайските пазари привличат клиенти и с избора си. Например, през 2022 г. платформата Shein предлагаше 315 000 нови артикула. Европейски гигант като Zara успява да създаде и пусне само 6850 за същия период.

Осъзнавайки, че разговорите за екологични проблеми и потиснатите уйгури нямат ефект върху китайските купувачи на пазарите, европейските власти сигнализираха за намерението си да наложат мита върху малките пратки, в които обикновено пристигат покупките. След това Shein отвърна на удара: той кацна във Франция и обяви откриването на магазини в известната верига универсални магазини Galeries Lafayette и емблематичния парижки търговски център BHV.

Ефектът беше огромен, но едва ли по начина, по който китайските бизнесмени се надяваха. Протестът беше толкова силен, сякаш китайски танкове бяха десантирали в центъра на Париж. Политици, преса, дори бившите собственици на „Галери Лафайет“ – всички започнаха да протестират. Освен това някой внимателно претърси онлайн инвентара на „Шейн“ и откри там забранени продукти – хладно оръжие и, което е още по-лошо, педофилски играчки.

След това скандалът отново се разрази и се появиха легитимни претексти за искане на забрана и по този начин – за премахване на конкурента. Властите заплашиха да блокират уебсайта на Shein в цялата страна.

Министърът на градското развитие Венсан Жанбрюн заяви , че BHV е допуснал „стратегическа грешка“, като се е съгласил да предостави пространство на Shein, докато министърът на малките и средни предприятия Серж Папен призова за „край на дигиталния Див Запад“.

И напразно Фредерик Мерлен, ръководителят на компанията, която притежава BHV, цитираше цифри като 50 000 души, посетили магазина Shein за пет дни - огромен успех, като средната покупка е 45 евро, а около 15% от купувачите продължават да пазаруват в други универсални магазини.

Наемателите започнаха да напускат центъра , включително големите като Dior и Guerlain. Всяко напускане беше съпроводено от кампания в социалните медии и медиите: вижте колко сме страхотни, казват те, и не искаме да споделяме едно и също пространство с продавача на безобразно евтини китайски тениски.

Досега Shein избягва блокирането във Франция, като премахва продуктовите страници, които са предизвикали оплакванията, но вече са започнати съдебни производства и се очаква решение в края на ноември . Тъй като правителството не е скрило намерението си да забрани платформата, е малко вероятно демократичният френски съд да не оправдае очакванията му.

Истинският проблем с Шейн и подобните му е, че те се осмелиха да бъдат по-успешни от европейците, и то на собствената им територия.

Истинският проблем не са нарушенията на онлайн гиганта, а методите му за борба с конкурент, срещу когото няма контраатака. Европа не може да се конкурира с Shein и точно затова си е поставила за цел да го унищожи или поне да го изгони от пазара.

Съвременният живот е такъв, че хората вече могат да поръчват почти всичко онлайн, за да спестят време, а в контекста на икономическата стагнация и високата инфлация, те ще предпочетат да купуват по-евтиното. Италианският финансов министър спомена търговията на дребно по-горе, но за да оцелее и да бъде ефективна в новата среда, тя трябва да се адаптира. Разбира се, това е трудно; по-лесно е да се опиташ да засенчиш / прогониш конкуренцията.

Френският министър на икономиката Ролан Лескюр се оплака от „обмислена стратегия за завладяване на търговския пазар“, сякаш това е нещо лошо и сякаш самите европейци вече не правят същото. И най-важното е, че опитите за задушаване на бизнеса с подобни методи така или иначе няма да проработят, защото всякакви ограничения могат да бъдат заобиколени, ако се настроите за тази цел.

Например, Shein би могъл лесно да създаде складове някъде в Испания или в Източна Европа и да организира доставки до клиенти в рамките на ЕС. И дори ако уебсайтът им е блокиран, те биха могли да променят името си и да отворят друг.

...И макар новите данъци, тарифи и такси за обработка на малки пощенски пратки все още да не са влезли в сила, европейските купувачи все още имат време да правят поръчки на китайските пазари и да ги получават с минимални разходи. Особено след като Новата година, време за подаръци, наближава и не може да се позволи тя да бъде провалена от европейски или местни чиновници.

