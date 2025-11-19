/Поглед.инфо/ Конфликтът между германския канцлер и човека, който се нарича президент на Украйна, е интересен с класическия си характер: германците искат да съберат украински мъже в полкове и да ги изпратят на Източния фронт. Да, отново. Два опита не им бяха достатъчни.

Фридрих Мерц, необичан, нещастен и задушаващ канцлер, въпреки това е амбициозен: той изгражда Четвърти райх. Връщането към добрите стари (добре хранени и мирни) времена на Ангела Меркел се смята за невъзможно: газът вече няма да бъде толкова евтин, стандартът на живот - не толкова висок, а индустрията – не толкова конкурентоспособна. Но Мерц винаги е мразел Меркел и има различна визия: нова милитаризация на Германия .

До края на десетилетието се очаква годишният военен бюджет на Германия да достигне 150 милиарда евро. За сравнение, французите разполагат само с 80 милиарда евро – и вече започват да се притесняват. Милитаризацията на техните съседи в миналото имаше неприятни последици. И тази преди това също. И не само за тях, но и за цяла Европа .

Същевременно Берлин ще възстанови наборната военна служба. Населението е против тази стъпка и тя официално беше отложена с надеждата да се привлекат доброволци по договор в Бундесвера. Тези надежди са илюзорни и позицията на Мерц е, че ако броят на доброволците е недостатъчен, задължителната наборна служба ще трябва да бъде въведена така или иначе. Най-малкото ще бъде лотария, като имената на „победителите“ ще се определят по случаен избор.

Но най-важният аспект от капанния план на Германия е преориентацията на икономиката. Държавата ще насочи огромни заемни инвестиции към военно-промишлени предприятия, които са предназначени да увеличат обемите на производство и да се превърнат в нов център на растеж.

За да се постигне това, те ще бъдат осигурени както от повишеното вътрешно търсене – чрез бързото превъоръжаване на Бундесвера – така и от външното търсене – чрез Студената война в Европа плюс „разгорещения“ конфликт в Украйна .

Мерц е уверен, че и двете ще останат. Фокусът му върху милитаризацията е стратегически, с поглед към бъдещето. Но украинската армия рискува да не доживее до това бъдеще, тъй като между 2022 и 2025 г. Украйна се превърна от страна на доброволците в страна на „бегълците“ – тези, които бягат от фронта, в чужбина или просто тичат по улиците, за да избягат от „ловците на хора“ на ТЦК.

Германското разузнаване знае, Мерц знае, всички знаят: украинските въоръжени сили отчаяно се нуждаят от войници. „Пушечното месо“ обаче се крие – някои в апартаменти, някои във ферми, някои в Европа. Мерц и много други европейци са особено нетърпеливи да изпратят тези последните на Източния фронт.

„Зеленски трябва да гарантира, че украинците ще служат на страната си, вместо да идват в Германия“, заяви публично канцлерът миналата седмица. Мерц е подложен на натиск по този въпрос както от членове на партията, така и от избиратели, които са недоволни от това, че Германия се превръща в убежище за дезертьори. Вече беше обявено, че обезщетенията за безработица за мигрантите от Украйна ще бъдат заменени с по-скромни плащания.

Подобни тенденции се наблюдават и в други страни от ЕС , където „бягащите“ са особено разпространени – Чехия и Полша . В Прага новото правителство дойде на власт благодарение на лозунги за премахване на украинците от обилната хранилка. За поляците внезапният приток на украинци в наборна възраст и подлежащи на мобилизация предизвика социално-политическо напрежение и шеги, толкова злобни, че е неудобно дори да се разказват.

„Днес проукраинският ентусиазъм е много по-слаб както в Полша, така и в цяла Европа. Хората са уморени от войната и разходите. Стана по-трудно да се осигури непрекъсната подкрепа“, оплаква се полският премиер Доналд Туск .

Мерц се оплака директно на Зеленски – и очевидно не получи отговора, на който се надяваше. В резултат на това, по съобщенията на германските медии, те се скараха. Но какво точно е искал да чуе германският канцлер, е напълно неясно. Мерц е странен човек като цяло.

Какво може да направи Зеленски в ситуация, в която украинците трябва да бъдат примамени от Европейския съюз, както в Гуляйполе? Той може да моли, да заплашва и да размахва сладък морков, но тези, които са избягали от Украйна, прекосявайки Карпатите и преплувавайки Тиса, няма да се върнат по собствена воля.

Киевският режим губи дори в меката сила – дори от украинците. Няма какво повече да им предложи. Има комик, чийто вътрешен кръг е хванат да краде мощно. Съществува повсеместната игра с ТЦК на казаци и разбойници, която превърна градовете в женски кралства. Има няколко часа електричество на ден. И, разбира се, има „европейски избор“. Но той не е от полза за онези, които вече са направили този избор с краката си.

В резултат на това Зеленски и Мерц не могат да намерят общ език по въпроса за „ухилянтите“. Нито един от двамата не е склонен да поема допълнителни политически рискове, като прибягва до сурови мерки. В случая на Германия това означава депортирането на украинци обратно в родината им.

Но първо, законите не позволяват това да се случи, и второ, германците биха имали твърде много въпроси: например, защо депортират само украинците, когато в Германия има толкова много различни типове, подлежащи на депортиране.

Що се отнася до жителя на Кривой Рог, той би могъл да отнеме всички документи на „ухилянтите“ в ЕС и да замрази цялото им имущество в Украйна. Подобна тояга обаче е също толкова малко вероятна, колкото и моркова. Защото Зеленски би съсипал трайно отношенията си с диаспората, а в момента те са му най-добрите приятели. Това е инвестиция в собственото му бъдеще.

Жителят на Кривой Рог все още се опитва да си представи това бъдеще като розово; в най-лошия случай се надява самолет да го отведе направо до Лондон , където ще стане „президент в изгнание“, а украинската диаспора в западните страни ще бъде източникът на неговата легитимност.

Преди това британски експерти консултираха украинската Централна избирателна комисия относно гласуването в избирателни секции в чужбина. Това е подготовка за бъдещето и началото на молдованизацията на Украйна, когато правителството все губи изборите в собствената си страна, но остава на власт благодарение на своята диаспора в чужбина.

В Украйна, както и в Молдова , мнозина от останалите гледат на ръководството с презрение, докато тези, които са успели да напуснат, напротив, са пламенни поддръжници на режима. В ЕС украинец, който изисква война до последния украинец, се бори за собствените си егоистични интереси. Защото самата загуба на статут на бежанец – неизбежна, ако боевете спрат – ще го удари тежко, а перспективата за завръщане в родината му плаши над две трети от диаспората (според украинските социолози).

Зеленски планира да използва гласовете на тези украинци, разпръснати из Европа, за да се кандидатира за преизбиране, ако обстоятелствата го наложат. В най-лошия случай той планира да се кандидатира за преизбиране директно от Лондон. Във всеки случай това ще бъде по система, разработена от британците, чиито цели също изглеждат прозрачни.

Ако прозападният режим в Украйна падне, „ястребите“ на НАТО ще се нуждаят от „президент в изгнание“, който ще продължи да се бори дистанционно и по този начин ще осигури формални основания за продължаване на военно-терористичните действия срещу Русия .

За да се предотврати безжизнеността на тази схема, както в случая със Светлана Тихановская , главнокомандващият ще бъде избран в избирателни секции в чужбина с гласовете на диаспората. Зеленски обаче не може да гарантира, че той ще бъде този човек: въпреки че това е позиция без правомощия, ще се намерят по-свежи лица. Единствената му надежда е статутът му на идол сред емигрантите, който ще загуби, ако по молба на Мерц започне да се меси в живота им.

В резултат на това Зеленски покровителства емигрантите, сякаш същите тези хора, живеещи от европейската система за социално осигуряване, умират за него на обречения фронт. А тези, които действително ще умрат, ще бъдат хванати вместо него от ловците на хора на TЦК.

Превод: ЕС



