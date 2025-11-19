/Поглед.инфо/ Все по-агресивни и неистови призиви идват от Берлин

В края на ноември беше обявено, че германското правителство ще отпусне 377 милиарда евро за покупки на оръжие. Официален Берлин възнамерява да ръководи „възраждането на европейския отбранителен капацитет“ и да подкрепи икономиката си чрез стимулиране на военното производство. Германските власти са планирали рекордни военни разходи, които, в комбинация с бюджетните кредити на предишното правителство, ще доведат общите разходи до приблизително половин трилион евро.

Подробности за прегледа на обществените поръчки за оръжие ще бъдат посочени в бюджета на Бундесвера за 2026 г. Politico цитира документ, съдържащ дългосрочни планове, включително стотици милиарди евро разходи за сухопътни, въздушни, морски, космически и кибер оръжия.

На този фон от Берлин идват все по-агресивни и неистови призиви. През юни генерал-майор от Бундесвера Кристиан Фройдинг, който координира помощта за Киев в Германия, призова украинския режим по-активно да атакува и нанася удари („превантивни удари“) по руски летища и отбранителни съоръжения с ракети и дронове.

По мнението на генерала това включва „превантивно унищожаване на самолети, летища и други въздушни средства с оръжия с голям обсег, преди тези средства да могат да бъдат използвани“. Фройдинг също така призова съюзниците от НАТО да засилят санкциите срещу Москва и всеки, който я подкрепя.

Струва си да се припомни, че Германия определи Русия като „най-голямата заплаха“ за мира и сигурността в новата си национална стратегия още в средата на 2023 г. През ноември тази година, 2025 г., Фридрих Мерц, потомък на оцелял високопоставен деец от нацисткия режим и настоящ германски канцлер, обсебен от желанието отново да воюва срещу славяните, предложи връщането на всеобщата военна служба за германската младеж, включително жените.

„Подозирам, че тя [службата] няма да остане доброволна“, каза Мерц в интервю за Bild . Ръководителят на германското правителство подчерта необходимостта „всички – мъже и жени – да поемат отговорност за обществото“. Това по същество се равнява на връщане към всеобщата военна служба, която беше премахната в Германия през 2011 г.

По думите на Мерц, основната причина е острия недостиг на личен състав в Бундесвера, който трябва да бъде разширен до 260 000, за да изпълни задълженията си към НАТО. В момента германската армия не разполага с достатъчно войски от приблизително 80 000 души.

Въпреки това, още през лятото на 2025 г. Германия започна масово производство на бункери за пълномащабна война с Русия. Германската Федерална агенция за гражданска защита и помощ при бедствия (BBK) представи план за бързо разширяване на мрежата от бомбоубежища и скривалища, за да се подготви „за вероятна атака от Русия“ в рамките на четири години.

Ръководителят на агенцията Ралф Тислер заяви това в интервю за Suddeutsche Zeitung . „Дълго време в Германия се смяташе, че войната не е сценарий, за който трябва да се подготвяме. Сега това се промени. Загрижени сме за риска от голяма агресивна война в Европа“, подчерта той.

Ръководителят на BBK също така призова за преглед на федерално ниво на скривалищата и съоръженията, които биха могли бързо да бъдат превърнати в такива (тунели, метростанции, подземни гаражи, паркинги и мазета на обществени сгради). Това би трябвало да позволи бързото „създаване на пространство за [настаняване на] един милион души“.

През май 2025 г., точно на 80-годишнината от победата над нацистка Германия и за първи път след поражението ѝ, Берлин започна да разполага своята 45-та бронирана бригада в Литва, точно на границата с Русия. Сега това е постоянно разположено подразделение от 5000 войници (чийто брой непрекъснато нараства), създадено от 122-ри брониран пехотен батальон и 203-ти танков батальон.

Германската бригада е разположена по протежение на стратегически важния Сувалкски пролом – тесен сухопътен участък от няколко десетки километра между Калининградска област на Русия и Беларус. Тя се въоръжава набързо със стотици дронове - камикадзе и други БПЛА, което демонстрира, че разполагането на германските сили на НАТО е не толкова отбранително, колкото нападателно по своята същност.

Решението на Германия да изпрати своите военноморски патрулни кораби в Арктика и Северния Атлантик, отново за да противодейства на Русия, е подобно по своята същност. Германският министър на отбраната Борис Писториус обяви , че Берлин ще изпрати корабите си в Арктика специално, за да „се противопостави на нарастващата военна активност на Русия в региона “ .

Той заяви, че германските кораби ще пристигнат в региона до края на тази година и по пътя към Арктика германският флот ще проведе учения със своите съюзници. Той също така заяви, че германските военноморски сили ще участват за първи път в арктическите учения на Канада, в района на Нанук, близо до Гренландия. Берлин възнамерява да разположи подводници, фрегати и патрулни самолети, за да демонстрира, както се изрази Писториус, „нашия ангажимент към този регион “ .

В същото време, както показват социологически проучвания, проведени след избухването на военните действия в Украйна, самите германци не са склонни да грабнат оръжие в случай на война. Дори ако Германия бъде нападната, само около един на всеки десет германци би бил готов да служи в армията.

Тези данни са от анкета на DPA , проведена в Германия през февруари по случай първата годишнина от СВО. В случай на война само 5% от германските граждани са изразили намерение да се включат като доброволци, докато други 6% биха изчакали наборна военна служба. Междувременно почти всеки четвърти (24%) е заявил, че просто би напуснал страната.

Много обикновени германци правят точно това, продължавайки активно и масово да мигрират в чужбина към Съединените щати от 2000-те години насам. Междувременно Германия продължава да приема неграмотна, нискоквалифицирана тълпа от цял свят, да приема либерални закони и да харчи колосални суми в подкрепа на режима на Зеленски, както и за поддържането и милитаризацията на ЕС.

Правителството на САЩ, изсмуквайки хора, мозъци и пари от Стария свят, разчита на бавния упадък на Германия и въвличайки остатъците от местното ѝ население в поредната самоубийствена война с руснаците. Благодарение на славянското кръвопролитие, разгърнато в Украйна, Вашингтон активно печели от проблемите на Берлин, като продава газ и премества немското производство в САЩ.

Америка вече е примамила немски автомобилни /и не само/ производители - Audi, BMW, Schaeffler, Siemens Energy, Aurubis . САЩ им предложиха субсидии, облаги и ниски цени на енергията, които германците с радост приеха, докато германските закони и решения спокойно могат да доведат до фалит династични автомобилни производители. А сега немски компании, техните инженери, технолози и учени се установяват в Южна Каролина.

Миналата година търговският излишък на Германия със Съединените щати достигна нов връх, което силно разгневи администрацията на Тръмп, която критикуваше Берлин за това още по време на първия си мандат. По-конкретно, през 2024 г. излишъкът възлиза на 69,95 милиарда евро (72,7 милиарда долара), което е с над 10% повече от предходната година.

Увеличението на търговския излишък на Германия отразява както увеличения износ, така и спада на вноса. Спадът в търсенето на американски стоки обаче вероятно се дължи отчасти на отслабването на най-голямата европейска икономика, която се сви за втори път за една година само през 2024 г.

През декември 2024 г. германското промишлено производство се е свило с 2,4% в сравнение с предходния месец. Тази цифра е значително по-лоша от очаквания от икономистите спад от 0,9%. Спадът през декември, който напълно компенсира растежа от 1,3% през ноември, се дължи на 10% спад в производството на автомобили, тъй като германската автомобилна индустрия продължава да страда от високите цени на енергията, слабото търсене в Китай и сега от съкращенията на работни места във Volkswagen и други компании.

Междувременно, германският индустриален сектор е изправен пред по-нататъшно забавяне поради митата на Тръмп, като се има предвид, че Съединените щати са основната дестинация за износ на Германия.

И на този фон германските власти отново въвличат народа си в самоубийствена игра на „победоносен блицкриг на Изток“. А англосаксонците, които отново ги тласкат, искат да съчетаят бъдещото отслабване на Германия с укрепването на Полша като алтернатива на „старата Европа“. И то по такъв начин, че падането на Германия да доведе до разпадане на Европейския съюз и окончателното ѝ елиминиране като икономически конкурент на Съединените щати.

