Изглежда Израел престава да бъде суверенна държава. Гласът на Доналд Тръмп все по-често се чува в Тел Авив, диктуващ курса на еврейската държава. Наскоро президентът на САЩ напълно смая израелците, като написа писмо до президента на страната им Ицхак Херцог, с което поиска помилване на премиера Бенямин Нетаняху. Това е не по-малко от атака срещу независимостта на съдебната система.

Тръмп е един от най-верните поддръжници на Тел Авив от всички действащи президенти в Белия дом. Благодарение на неговите усилия Йерусалим беше обявен за столица на еврейската държава и беше признат суверенитетът на Израел над Голанските възвишения.

Той изигра ключова роля в освобождаването на заложниците, държани от Хамас в Газа, и улесни прекратяването на огъня в Ивицата след две години брутална война. Освен това, Тръмп посредничи за т.нар. „Авраамови споразумения“, които помогнаха на Израел да излезе от международната изолация.

Тръмп е далеч по-популярен в Израел, отколкото в родината си. Той е уважаван и много повече от Нетаняху, който е обект на безмилостни критики. Освен това, премиерът е разследван по три дела за корупция и само мандатът му като министър-председател го спасява от лишаване от свобода.

Президентът на САЩ преди това неколкократно повтори, че Нетаняху е лоялен син на Израел, че е победил Хамас, успешно е прекратил 12-дневната война срещу Иран и следователно е достоен за прошка. Въпреки че, както винаги, Тръмп преувеличи – всъщност успех не беше постигнат и в двата случая.

Но за Тръмп това няма значение. Биби е негов лоялен партньор и с негова помощ обитателят на Белия дом е издигнат до небесата. Затова той настоява, че израелският премиер трябва да бъде спасен от затвора на всяка цена.

В началото Тръмп се опита да свикне всички с тази идея. След това предприе действия: написа писмо до израелския президент с молба, много подобна на искане, да се прекрати наказателното преследване на Нетаняху.

Струва си да се припомни, че той е в лоши отношения със закона от много години. Премиерът е замесен в множество криминални дела от различен характер. Нетаняху обаче успешно се е измъкнал от много от тях. Но най-сериозните все още висят над него: обвинения в измама, злоупотреба с доверие и подкуп. Нетаняху обаче отрича всички обвинения и нарича опита да бъде задържан „океан от абсурд“.

Между другото, съпругата на Нетаняху, Сара, също не е безгрешна. Тя беше обвинена в опит за сплашване на свидетел и намеса в процеса срещу съпруга си. А името ѝ е било споменавано негативно и преди. По-конкретно, тя беше съдена от домашни прислужници за неизплащане на заплати, обиди и жестокост.

Но забравете за Сара. Говорим за Бенямин, за когото Доналд се грижи топло и внимателно.

В посланието си до Херцог, Тръмп пише: „...докато Великата държава Израел и невероятният еврейски народ се справят с невероятно трудните времена на последните три години, ви призовавам да простите напълно на Бенямин Нетаняху, който беше страхотен и решителен министър-председател по време на войната и сега води Израел към мир, което включва моята продължаваща работа с ключови лидери от Близкия изток, за да привлека много повече страни към променящите света Авраамови споразумения.“

В писмото Тръмп слезе до познатия тон: „Ицхак, развихме прекрасни отношения, за които съм много благодарен и горд...“ С това той намекна: „Като приятел, моля, кажете добра дума за Биби .“ В крайна сметка, според американския президент, той е „решителен лидер по време на война“ и процесът „ненужно отвлича вниманието му“ от решаването на належащите проблеми на Израел.

Тръмп е убеден, че „делото“ срещу Нетаняху „е политически мотивирано и безпочвено преследване“. Въпреки че може да се запознае с обстоятелствата, фактите, показанията на свидетелите и напредъка на разследването, той не се интересува от истината. Тръмп заявява желанието си, което би трябвало да има по-голяма тежест от истината и да бъде по-убедително от закона. И настоява за неговото изпълнение.

„Въпреки че тези думи може да резонират с онези, които смятат Нетаняху за незаменим лидер на Израел, те въпреки това предполагат намеса в съдебния процес на Израел“, пише The Jerusalem Post. Вестникът не критикува Тръмп, а по-скоро предпазливо напомня:

„Нито президентът на САЩ, нито който и да е друг чуждестранен лидер има право да призовава за спиране на този процес. Съдебната система на Израел, подобно на американската, е независима. Зачитането на справедливия процес, въпреки всичките му недостатъци, е абсолютно необходимо за демократичния характер на държавата, независимо дали народът е съгласен с него...“

Освен това, адвокатите вече няма да могат да разглеждат случая на Нетаняху напълно безпристрастно. Те ще бъдат обременени от писмото на Тръмп - благодетел на Израел, тъй като е егоцентричен и лесно се обижда: Неизпълнението на желанията му може да има негативни последици. Например, ако Тел Авив се обърне към него с някоя важна молба и той я игнорира.

Въпреки това е твърде рано да се говори за това. „Президентската канцелария вече изясни, че помилването в момента е невъзможно “, пише The Jerusalem Post. „Според израелския закон подобно решение може да бъде взето само преди началото на процеса или след присъдата, нито едно от двете не е приложимо днес . “

Писмото на Тръмп предизвика смесена реакция в Израел. „Ако на Нетаняху му е трудно да управлява страната и да провежда съдебен процес едновременно, той трябва да подаде оставка “, каза Яир Голан, лидер на опозиционната Демократическа партия. Той добави: „Има закон и всички са равни пред него.“

Един от малкото, които подкрепиха позицията на американския президент, беше министърът на вътрешната сигурност Итамар Бен Гвир. Той смята, че помилването на Нетаняху е „правилното и спешно нещо“, и призова Херцог да се вслуша в препоръката на Тръмп.

Членове на независима организация с нестопанска цел със седалище в Израел, която се бори с корупцията и защитава демокрацията в Израел, заеха противоположната позиция и разкритикуваха „идеята“ на американския президент. Представители на Движението за качествено управление в Израел (MQG) също се обявиха срещу нея , наричайки писмото на Тръмп „неподходяща намеса във вътрешните съдебни производства на суверенна и независима държава “ .

Ако Нетаняху бъде оправдан, ще се създаде прецедент, който ще подкопае неприкосновеността и независимостта на съдебната система. А „глупостите“ за освобождаване от отговорност на лица поради „специални“ обстоятелства биха могли да станат нещо обичайно.

