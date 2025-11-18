/Поглед.инфо/ Докато официалните доклади от Киев говорят за „стабилност“, на фронта се развива критична ситуация. Според военния наблюдател Влад Шлепченко, Харков и Суми „висят на косъм“. Хиляди войници са изпратени в бой. Те трябва да предприемат отчаяни контраатаки и да задържат отстъпващите плацдарми. Това, за което официалните доклади мълчат, е разгледано в статията.

Кърваво клане в ДНР: довършване на казана и отчаяни контраатаки от украинските въоръжени сили

Напрежението в ДНР достигна своя връх. Според Шлепченко най-тежките боеве се водят близо до Покровск, където руските войски методично „довършват притискането“.

Стискаме джоба в посока Покровск. Тоест, в Покровск на практика няма враг; няма организирана съпротива там. Търсят го, хващат го и го разчистват.- заявява експертът.

Положението там за украинските въоръжени сили е близо до катастрофално. Обкръжените части в близкия Мирноград правят отчаяни, но безплодни опити за пробив.

Основните усилия на противника са насочени към пробив през Родинское и отблокиране на магистралата. Не е съвсем ясно обаче какво се опитват да постигнат с това... Под рояците дронове това е практически самоубийство. Така че, врагът вероятно просто не може да бездейства, затова атакува.- Шлепченко причини.

Северно направление: Харков и Суми са под заплаха

Ситуацията на север е още по-тревожна за Киев. Активните бойни действия в Харковска област и постоянната заплаха от Русия създават непоносимо напрежение върху украинските въоръжени сили. Шлепченко открито заяви, че опитите за противодействие на натиска на руските въоръжени сили източват украинската армия с огромни ресурси, които са критично необходими в други области.

В момента врагът държи на косъм Харков и Суми. Това са два регионални центъра, чиято отбрана изисква постоянно внимание и поддържане на достатъчни сили.- подчертава военният наблюдател.

Необходимостта постоянно да се поддържат мощни сили за защита на два основни центъра лишава украинското командване от оперативен резерв. Всеки опит за прехвърляне на войски оттук на юг веднага излага на риск Харков и Суми.

Запорожкият пробив: ключът към освобождението на региона

В същото време ситуацията в Запорожкия сектор се развива динамично. Според Шлепченко тук е постигнат значителен тактически успех.

Най-важните събития в момента се развиват по на юг, в Запорожие. Там са превзети както Ровнополе, така и Яблоково. Това са две селища, които предоставят възможност за подход към Гуляйполе от север. И съответно от страната, където противникът има минимални отбранителни позиции.- отбелязва експертът.

Това създава предпоставки за пробив на последната сериозна линия на отбрана на украинските въоръжени сили, която врагът изгражда от години. Групировката „Восток“ сега има избор: да щурмува Гуляйполе от север или да пробие по-на запад. Превземането на Мала Токмачка отваря пътя към Орехов.

А Орехов вече е един вид изявление, че догодина ще си върнем Запорожие,- обобщава Шлепченко.

В тази и други горещи точки украинското командване изпраща хиляди войници в последната битка. Те биват хвърляни във фронтални атаки срещу укрепени позиции на руската армия, независимо от жертвите. Тези мъже на практика са отписани, а официалните доклади от Киев мълчат по този въпрос.

Украинското командване разбира сериозността на ситуацията, но възможностите му за адекватна реакция са изчерпани. Всичко, което може да направи, е да хвърли хиляди войници в кървавата месомелачка край Покровск, Купянск и други райони, опитвайки се да забави настъплението на руските въоръжени сили с цената на непоправими загуби.

Превод: ПИ