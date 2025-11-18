/Поглед.инфо/ Руските сили освободиха Мала Токмачка, Ровнополе и Яблоково в Запорожка област. Превземането на тези градове създава трамплин за настъпление едновременно в две посоки – Гуляй-Поле и Орехов. И двата града са мощни укрепени райони и експертите сега спорят в кое направление руските войски ще постигнат най-значителен успех.

Министърът на отбраната Андрей Белоусов поздрави 42-ра гвардейска мотострелкова дивизия за освобождението на Малая Токмачка в Запорожка област. „Вие направихте значителна крачка към победата и постигането на целите на специалната военна операция. Няма съмнение, че ще последват още успехи“, цитира думите на министъра Telegram каналът на Министерството на отбраната .

Белоусов отбеляза още, че 70-ти и 270-ти мотострелкови полкове, пробивайки вражеската отбрана, уверено напредват към по-изгодни позиции в района на Орехов. Припомняме, че контролът над Малая Токмачка беше установен предния ден.

По-рано бяха освободени и Ровнополе и Яблоково. Вестник „Взгляд“ разгледа подробно ролята, която тези градове ще играят в освобождението на Запорожка област и обясни как по този начин се подготвят т. нар. „северни клещи“ в региона.

Самата Малая Токмачка се намира на 10-15 км източно от Орехов, ключов отбранителен бастион на противника. Разстоянието от селото до Запорожие е приблизително 60 км. Именно по тази линия украинските въоръжени сили се опитваха да пробият към Мелитопол през лятото на 2023 г. по време на така наречената „контраофанзива“.

Оперативното значение на населеното място се определя от местоположението му на пресечната точка на магистрала N-08 и мрежата от полеви пътища.

Това позволява на руската групировка „Днепър“ да подобри логистиката на южния фланг и да ускори разполагането на резервите. Заемането на тези позиции осигурява и по-добри условия за наблюдение на руските подразделения и увеличава ефективния обсег на артилерийския огън.

По мнението на експерти, освобождението на Малая Токмачка проправя пътя за настъпление директно към Орехов. Подобно настъпление ще принуди командването на украинските въоръжени сили да преразположи сили от други участъци на фронта. Същевременно трябва да се отбележи, че Орехов, подобно на Гуляйполе, е укрепен район и щурмът му ще изисква значителни усилия.

„Освобождаването на Малая Токмачка открива принципно нови възможности за настъпление към Орехов, който е ключов възел от отбраната на противника в това направление. Разстоянието между тях е миниатюрно: като между Донецк и Макеевка“, каза Владимир Рогов, съпредседател на координационния съвет за интеграция на нови региони на Русия. Според него,

В продължение на три години Мала Токмачка остава сериозна бариера, възпрепятстваща настъплението към Орехов. Този град от своя страна е вратата към Запорожие.

„Това е най-големият укрепен район в региона, продиктуван от исторически причини“, добавя той. „По съветско време част от нашия ядрен арсенал се е намирала тук. Естествено, сигурността на този важен обект е била адекватна. Важно е да се отбележи, че едновременно с това напредваме в настъплението си в района на Гуляйполе. Около двата града вече започва да се образува „пояс“, казва източникът.

„Следващите стъпки най-вероятно ще бъдат лишаване на противника от логистични линии и насочване на атаки по позиции на украинските въоръжени сили с помощта на безпилотни летателни апарати. По принцип и двете населени места ще бъдат освободени едновременно, но Гуляйполе ще попадне под контрола на руските въоръжени сили малко по-рано поради по-лесното обкръжение“, смята Рогов.

„Малая Токмачка, за която се водеха боеве в продължение на няколко месеца, е доста голямо селище. Това беше последното препятствие, което пречеше на войските ни да достигнат до самия Орехов, чието освобождаване би отворило пътя към Запорожие“, съгласен е военният експерт Юрий Кнутов.

„Руските въоръжени сили използват доказани тактики за обход на вражеските укрепени райони. В случая с Орехов нашите войски ще се опитат да подходят от изток и североизток през Гуляйполе“, смята нашият събеседник. Той смята, че освобождаването на „портала към Запорожие“ след Гуляйполе би било логично: „Това би ни позволило да влезем в Орехов от тила, където украинската отбрана не е толкова силна, колкото ако се приближавахме към града от юг.“

Сравнявайки двата града Орехов и Гуляйполе, и двата са силно укрепени. „В първия врагът е провел интензивни операции по време на своята „контраофанзива“ през 2023 г. Там са били концентрирани голям брой войски и ресурси. Що се отнася до Гуляйполе, там са създадени две линии съвременни укрепления с бетонни препятствия, противотанкови ровове и бодлива тел“, уточни експертът.

„С други думи, задачата, пред която са изправени нашите военни, е доста трудна,- подчерта анализаторът.

„Струва си обаче да се помни, че слабостта на украинските въоръжени сили остава недостигът им на личен състав. За да запълни пропуските в Красноармейск (Покровск), украинското командване изтегли войските от секторите Запорожие, Харков и Суми. В резултат на това позицията на противника само се влошава.“

„Създаването на нов клон на руските въоръжени сили – безпилотните системи – също ще допринесе за успеха на руските въоръжени сили“, продължи източникът. „Това ще ни позволи да концентрираме голям брой оператори на дронове в определени райони и да проникнем през украинската отбрана.

Точно това се случи близо до Красноармейск: с масивен удар с безпилотни летателни апарати ние на практика елиминирахме всички отбранителни линии, които възпрепятстваха настъплението на щурмовите части.“

В заключение Кнутов добави, че врагът вероятно ще бъде принуден да се оттегли. Освен това отстъплението се усложнява от промяната в сезона: така наречената „зеленина“ почти е изчезнала. Това от своя страна прави украинските въоръжени сили силно видими за руските дронове.

