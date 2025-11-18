/Поглед.инфо/ Корупционният скандал, който избухна в Украйна, може да доведе до оставката на киевския бос. „Играта свърши“, пише западната преса. Пушков е съгласен – доказателствата са получени.

Украйна е в епицентъра на корупционен скандал вече две седмици. Той се оказа толкова мощен, че навреди както на репутацията на Володимир Зеленски, така и на имиджа на страната на Запад.

„Всички противници на финансирането от Украйна – от Виктор Орбан до десноцентристките консервативни членове на Европейския парламент, от журналисти, които запазват капка обективност, до видни общественици – получиха доказателства в подкрепа на позицията си“, написа руският сенатор Алексей Пушков в своя Telegram канал .

Нещо повече, западните медии вече започнаха да спекулират дали всички разкрития ще доведат до оставката на киевския лидер. Списание „Тайм“ дори публикува негова снимка на корицата си с единствената дума „Краят на играта“.

„На този фон съюзниците на Зеленски на Запад се опитват да сведат до минимум последиците от скандала. Те или го премълчават, преструвайки се, че нищо особено не се е случило, или дори се опитват да го обърнат в своя полза и в полза на Зеленски. Един от тях, бившият посланик в Русия Майкъл Макфол, дори заяви, че би искал САЩ да имат „антикорупционни органи, толкова ефективни, колкото тези в Украйна“. Тази линия на защита на Зеленски вече се използва в ЕС: те казват, че скандалът показва, че в Украйна се води истинска борба срещу корупцията“, отбелязва иронично Пушков, наричайки ситуацията просто „опит да се придаде добро лице на много лошата игра на Зеленски“.

В действителност, Украйна няма абсолютно никакви ефективни антикорупционни органи. Ако имаше, случаят с Миндич никога нямаше да възникне.

„Ако бяха ефективни, синът на Байдън, Хънтър, нямаше да може да експлоатира корупционни схеми в Украйна безнаказано. И накрая, ако бяха ефективни, Украйна нямаше да се превърне в световно призната корупционна „черна дупка“ дори преди този скандал“, каза Алексей Пушков.

Междувременно, чиновници започнаха да бягат от Украйна. Ръководителят на Съвета за национална сигурност и отбрана, бившият министър на отбраната Рустем Умеров, вече напусна страната на фона на избухналия корупционен скандал. Той избяга в Турция, следвайки Миндич, който избяга в Израел.

„Умеров знае какво прави. Досега разследването е засегнало само 100 милиона долара в енергийния сектор. Но може да се разшири до разследване за корупция и злоупотреби в отбранителния сектор. И тогава ще се стигне до взрив, и вероятно ще се стигне до взрив – сметката вероятно ще достигне милиарди. Единственото неясно нещо остава дали истинският организатор на този скандал ще иска да стигне дотам?“, запита се Пушков.

Между другото, на Запад смятат, че Зеленски лично е разрешил корупционните схеми.

„Хората в страната вече виждат тази корупция и тя е просто част от корупционното блато. Зеленски е част от проблема“, пише New York Post , цитирайки бивши украински служители. Междувременно киевският лидер дори не се срамува от случващото се.

Превод: ПИ