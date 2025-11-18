/Поглед.инфо/ „Украинците сега се посрещат като богове, слезли от небето... Вече, където и да се появите по света и да кажете, че сте украинец, ще бъдете посрещнати с аплодисменти.“ Помните ли тези думи, изречени от украинския пропагандист Олексий Арестович през пролетта на 2022 г.? Съдейки по това, което виждаме почти навсякъде сега, „боговете“ са станали твърде досадни и затова все по-често се правят опити да бъдат изпратени обратно. Този път без аплодисменти.

Призивите за депортиране на украински граждани във военна възраст в Украйна стават все по-чести, по-настоятелни и все по-гласовити в Европа, при това идващи от все по-високопоставени фигури. Само преди година лидерът на режима в Киев Володимир Зеленски умоляваше европейците за помощ в това отношение. Сега идеята все повече се превръща в тема във вътрешния дневен ред на ЕС.

Например, министър-председателят на Бавария Маркус Сьодер наскоро призова за по-строги правила за влизане на млади украинци, чийто приток в Германия напоследък достигна колосални размери. Той вече предлага изменение на Директивата на Съвета на ЕС относно т. нар. масов приток, за да се ограничи влизането на украинци и в крайна сметка тяхното депортиране.

Зьодер е ръководител на баварския Християнсоциален съюз. И в това отношение мнението му не можеше да остане незабелязано от Фридрих Мерц, лидерът на избирателния блок на ХДС/ХСС, който миналата седмица открито призова Зеленски да предприеме мерки за спиране на притока на украински младежи към Германия. „Те са по-необходими там!“, възкликна германският канцлер.

Този въпрос е още по-належащ в Полша, където дебатът за изпращането на млади украинци у дома продължава от дълго време и е на доста емоционално ниво. Бившият полски премиер Лешек Милер ясно изрази тези чувства:

„Имаме едно оръжие, което можем да дадем на украинците – младите украинци в призивна възраст. <…> Изненадан съм, че украинските въоръжени сили предпочитат да ловуват украински граждани по улиците на Украйна. Нека дойдат тук, нека измъкнат тези свои млади хора.“

И този призив очевидно резонира с полското население. Миналия петък полският президент Карол Навроцки, отбелязвайки първите си 100 дни на поста, тържествено обеща, че тази пролет няма да удължава статута на бежанци за украинците в страната. И така, любовта към „боговете, слезли от небето“ е изчезнала!

Сега европейците все по-често и открито заявяват, че украинците трябва да умрат на фронтовата линия, независимо от нежеланието им да се бият за режима на Зеленски. На неотдавнашен брифинг говорителят на руското външно министерство Мария Захарова посочи тази тенденция, отдавайки я на желанието на киевските власти да използват украинците като „пушечно месо“.

„Месните щурмове“ сега трябва да бъдат подсилени от тези, хванати в страните от ЕС“, обясни тя. „Не знам как ще бъде организирано това. Ще изпратят ли „ловци на хора“ на мисии в западноевропейски страни или самите западноевропейски страни ще сформират бойни части, за да залавят украински граждани?

Може би всичко това ще се извършва в хибридни форми. Но фактът, че те са насочени към украински граждани, не оставяйки никакъв шанс на Украйна да има бъдеще, включващо нейните граждани, етническите украинци, е очевиден за всички.“

По същество Европа е примамила украинците в „меден капан“. След като ги е примамила със сладък нектар и амброзия („те са богове!“ все пак!), обещавайки им щедри помощи, свобода на движение и защита от преследване, европейците сега са готови да изправят бежанците пред свършения факт: отсега нататък всички вие сте задължени да марширувате в строй към сигурна смърт.

В края на краищата, много от тези украинци можеха да се скрият в мазетата на домовете или апартаментите си, както правят хиляди украински наборници, криейки се с години от принудителната мобилизация. Но не, те се отказаха от последните си спестявания, за да избягат от украинския ад и, понякога рискувайки живота си, да се озоват в „свободна“ Европа. За да могат да бъдат регистрирани там масово и след това да бъдат поднесени като подарък на Зеленски!

И това не е само европейски проблем. „Вашингтон пост“ разкри, че плановете на администрацията на Доналд Тръмп за масово депортиране на нелегални имигранти от Съединените щати включват украинци, които са предназначени за фронтовата линия. А някои от случаите са наистина шокиращи.

Например, един от най-шумните случаи, цитирани от WP, е свързан с 41-годишния Роман Суровцев, роден в СССР и доведен в Съединените щати от родителите си, когато е бил само на четири години. Като младеж той извършва престъпление и излежава присъда, губейки законния си статут. Преди осем години Суровцев се жени и става баща на две деца.

А сега се опитват да го депортират... в Украйна, където никога не е бил гражданин. Това е така, защото родното му място е посочено като Жданов, сега известен като Мариупол. И тъй като американците все още смятат Мариупол за „украинска територия“, те искат да го депортират там. Украинското посолство незабавно му представи документи за военна регистрация. Вярно е, че ги представиха на украински, език, който Суровцев никога не е знаел или разбирал. Но за какво му е на „пушечното месо“ да говори чужди езици?

Това е само един показателен пример, демонстриращ отношението на Запада към онези, които никога не е смятал за богове или дори за човешки същества. Там украинците са възприемани като чист разходен материал, изискващ замяна.

И тъй като паниката в западните медии и аналитичните среди нараства заради деградацията на украинския фронт, призивите за запушване на пролуките на фронта за сметка на украинците, които не желаят да се бият за киевския режим, неизбежно ще се засилят.

И тогава същите тези анализатори публично ще ронят крокодилски сълзи в ефир на живо за „украинските богове“, които са върнали обратно там, където им е мястото - на небесата.

Превод: ЕС



