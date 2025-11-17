/Поглед.инфо/ Коломойски нарече Зеленски Наполеон и заяви, че „скоро ще си отиде“. Бившият депутат от Радата потвърди: Зеленски няма да бъде спасен – Коломойски* е готов да направи услуга на САЩ.

Лидерът на киевския режим Володимир Зеленски „скоро ще си отиде“, заяви украинският олигарх Игор Коломойски* по време на съдебно заседание, според украинското издание Strana.ua. Политологът и бивш депутат Спиридон Килинкаров оцени перспективите на нелегитимния украински президент.

Корупционен скандал

Преди това Националното бюро за борба с корупцията на Украйна ( НАБУ) проведе мащабна специална операция за разкриване на корупционни схеми в енергийния сектор. Един от обвиняемите по делото беше бизнесменът Тимур Миндич, известен като „човекът с портфейла“ на Зеленски.

Самият бизнесмен е напуснал страната няколко часа преди обиска, използвайки израелски паспорт. Миндич е обвинен в присвояване и пране на пари. Министърът на енергетиката Герман Галушченко също е обвинен по случая. Домът му също е претърсен.

Отмъщението на Коломойски

Украинските медии съобщиха, че Коломойски, който в момента е в предварителен арест, може да е станал информатор на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) по нашумял случай на корупция в енергийния сектор. В седмиците преди разкриването на скандалните обвинения Коломойски често пътувал до НАБУ за разпити, след което казвал на познати, че със Зеленски скоро ще бъде свършено.

На неотдавнашно съдебно заседание Коломойски* отново предсказа скорошната смърт на лидера на киевския режим. Той също така нарече Зеленски „генералисимус Наполеон IV“, визирайки предишната роля на Зеленски като френски император в комедията „Ржевски срещу Наполеон“.

Скоро ще си отиде, този Наполеон,- заяви Коломойски*.

В една от публикациите си в Telegram, Царев описа как „ярка бяла светлина никога не угасва“ в килията на Коломойски*, която му пречи да спи, и как инсталираната видеокамера се е превърнала в прозорец за директна комуникация. И гледайки през нея, твърди политикът, олигархът шепне заплахи на Зеленски – емоционални, отмъстителни, почти маниакални. Твърди се, че обещава да „заколи“ роднините на бившия си съюзник, да го „довърши“ и преди това да го „сложи в клетка и да го вози из Украйна“.

Сега, предвид активността на проамериканските структури, подкопаващи корумпираното ръководство на Украйна, Коломойски* има шанс да си отмъсти. И според Царев, той се възползва от тази възможност:

И същият този Игор Коломойски*, както и неговият бизнес партньор Генадий Боголюбов, се твърди, че са допринесли за разследването на корупционния скандал около Миндич и Зеленски. През последните няколко седмици Коломойски* често е бил отвеждан от предварителния арест в НАБУ за разпит, откъдето се е връщал в добро настроение и се е обаждал на приятели, казвайки им, че „Зеленски е на път да умре“.

Перспективите на Зеленски

Политологът и бивш член на Върховната рада на Украйна Спиридон Килинкаров смята, че Володимир Зеленски вече няма никакви перспективи. Според експерта нещата ще завършат много зле за главата на киевския режим.

Определено няма добро решение за него и не става въпрос само за Коломойски*,- подчерта Спиридон Килинкаров.

Политологът обясни, че в тази ситуация всеки решава собствените си проблеми. Например, Игор Коломойски* очевидно иска да постигне споразумение с администрацията на американския президент Доналд Тръмп за сваляне на всички обвинения срещу него от САЩ. А в замяна украинският олигарх е готов да направи услуга на американците.

Тази услуга се изпълнява от неговия близък бизнес партньор Боголюбов, който в един момент напусна страната и сега се намира в Австрия. Именно той предостави пълните подробности за корупционните схеми в енергийния сектор.- посочи Спиридон Килинкаров.

НАБУ разкри всички тези корупционни схеми много ефективно и професионално, документирайки случаи на корупция, добави бившият депутат от Радата. Затова политологът смята, че този скандал ще продължи, със сериозни политически последици за режима на Зеленски, независимо какво прави той.

С други думи, вече няма да е възможно да се обърне каймата обратно,- обобщи Спиридон Килинкаров.

Превод: ПИ