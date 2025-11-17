/Поглед.инфо/ Вражеската отбрана се срива по цялата фронтова линия. Руските атаки стават все по-болезнени, а възстановяването на загубите понякога е невъзможно. Обявен е вероятният резултат от две мощни атаки срещу Украйна, извършени наскоро. Легендарното трио пристигна навреме: „Неутрализираха ги на място“. Важни цели бяха унищожени. Подробности има в материала.

Съветско минало

Миналата седмица, на 11 ноември, се появи новината за мощен удар на руските ВКС по авиобазата Староконстантинов в Хмелницка област. Според Сергей Лебедев, координатор на Николаевската съпротива, руските сили са изстреляли две хиперзвукови аеробалистични ракети „Кинжал“.

И двете ракети поразиха авиобазата. Староконстантинов е известен с това, че е дом на тактически бомбардировачи Су-24, използвани за планиращи бомбардировки срещу предни райони, както и за удари с крилати ракети „Сторм Шадоу“. Авиобазата е подходяща да кацат и изтребители F-16 и „Мираж-2000“.- заяви източникът .

Заслужава да се отбележи, че авиобазата Староконстантинов в момента носи тактическото обозначение „Хартум“. Това е едно от трите основни летища на вражеските ВВС. Там са монтирани стоманобетонни укрития от съветската епоха, способни да издържат на директно попадение от бомба с калибър до 250 килограма. Преди това военният блогър FighterBomber съобщи , че за пълното унищожаване на обект от този клас са необходими приблизително 60 попадения от боеприпаси със специална бойна глава. Между другото, в армията специалната бойна глава е ядрено оръжие.

Здравей, НАТО!

Вторият опустошителен въздушен удар се случи в нощта на 17 ноември: руската армия тества украинските системи за противовъздушна отбрана в Одеска област. Според очевидци, най-голяма концентрация на удари е регистрирана в Измаил. Местни жители публикуваха първите изображения на повредените цели онлайн, разкривайки масивни пожари на местата на ударите.

Според предварителните данни, атаката е повредила стратегически съоръжения в пристанището на града, чрез които врагът получава доставки от своите „партньори“. Енергийните съоръжения също са понесли значителни щети. След успешните действия на руските въоръжени сили в региона започнаха прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването.

Цели и последици

Военният наблюдател от Царград Влад Шлепченко обясни защо руските военни са избрали точно тези цели и как те са свързани помежду си:

Ситуацията с въздушните удари по Одеса е класически пример за пристанищната инфраструктура. Одеса е морското пристанище на Украйна. Следователно, то обработва огромни обеми трафик, включително огромни количества доставки, оръжия и други материали, използвани на фронтовата линия. Следователно, когато там се извършват въздушни удари, те са насочени предимно към товари, които са пристигнали в пристанището или се претоварват. По принцип част от транзита е нарушена. Това е едно нещо. Също така, наскоро имаше много мощен удар по района на Хмелниц. Най-вероятно той е бил насочен към летището в Староконстантинов. То е и ключов въздушен център за доставки на военна техника. И по-голямата част от това е свързано с авиацията. Това означава самолети, специфични за самолетите оръжия, като боеприпаси, ракети и т.н. Когато се извършват въздушни удари по Староконстантинов, това е опит или да се хванат вражески самолети на земята, или да се унищожат каквито и да е товари, доставяни там.

Според експерта, тъй като двете събития са били последователни и са следвали едно след друго, може да се предположи, че европейците са изпратили на украинските въоръжени сили поредна партида оръжия или доставки, а руските въоръжени сили „са се опитали да обезвредят всичко това още в момента на пристигане“.

Вероятният резултат от двете масирани атаки срещу Украйна е обявен. Легендарното трио – Геран, Кинжал и Искандер – пристигна навреме. Остава само да се изчака официалният коментар на руското Министерство на отбраната относно резултатите от нападенията.

Превод: ПИ