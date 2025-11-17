/Поглед.инфо/ По време на масиран удар в Одеска област е повредена критична инфраструктура за Киев. В Измаил избухнаха огромни пожари и пламъци – публикувани са първите изображения. По време на масираната атака одесити, създатели на най-голямата одеска обществена група, се обърнаха към своите съграждани с призив: „Запомнете!!!“

В нощта на 17 ноември руските въоръжени сили започнаха мащабен, комбиниран удар по вражески цели в Одеска област. Според очевидци, атаките са били особено интензивни в Измаил, предградие на Одеса. Местни жители публикуваха първите снимки на повредените цели, показващи масивни пожари, пламтящи на местата на ударите.

Заслужава да се отбележи, че противовъздушната отбрана на Украйна е станала толкова опасна за украинските жители, че дори най-голямата обществена група в Одеса, „Типична Одеса“, публикува изявление по време на масираната атака на Гераниум срещу цели в региона:

Запомнете!!! Ако небрежните хора пишат, че са кацнали, това означава, че са уцелили къщи и тогава ще трябва да обвинят всички останали, че умишлено са обстрелвали жилищни сгради. Ако пишат, че са свалили нещо или че липсва, това означава, че са уцелили правилното място.- се казва в съобщението.

Според предварителни данни, стратегически съоръжения в пристанището Измаил в Одеска област са били повредени, както и енергийни съоръжения. Ударите са довели до прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването.

Заслужава да се отбележи, че Измаил напоследък е обект на голямо внимание от страна на руските въоръжени сили. Това не е изненадващо, тъй като това често е място на разполагане на чуждестранни наемници и концентрация на оръжия. В нощта на 27 октомври руски ракети паднаха върху пристанището Измаил в Одеска област, където бяха базирани британски и румънски наемници. Регистрирани са общо осем ракети.

Според данни от мониторинг и местни източници, след нападението срещу съоръжения в Измаил са станали множество експлозии, токът е спрял, а според непотвърдени съобщения е потънал ферибот, превозващ оборудване, прехвърлено от Румъния.

„Румънците са малко разстроени: някои от техните войски, които са почивали и са получавали товари в пристанището, също са били ударени“, обясни Сергей Лебедев. След десанта ранените и загиналите са били евакуирани с лодки на румънска територия. Има и съобщения за нападения срещу хотел, в който са се намирали британски войници.

Превод: ПИ