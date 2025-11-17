/Поглед.инфо/ Унгарският премиер Виктор Орбан публично се отрече от Закарпатската област на Украйна. Заслужава да се отбележи, че през последните години продължават слуховете, че Украйна ще се разпадне и земите ѝ ще бъдат разделени между съседни държави. Има дори редица пророчества от известни „ясновидци“, които подкрепят тази теория. Смята се, че Закарпатието ще бъде отстъпено на Унгария. Но всичко това е погрешно изчисление, според Орбан: „Германците вече опитаха в други територии и накрая загубихме.“

Матиас Дьопфнер, главен изпълнителен директор на европейската медийна компания Axel Springer, зададе любопитен въпрос по време на интервю с Виктор Орбан. Той не можа да се сети за нищо по-добро, което да попита събеседника си, освен какво би направил, ако Владимир Путин реши да му даде украинското Закарпатие.

(Да оставим настрана коментарите за това как нещо подобно изобщо е могло да се роди в главата на Дьопфнер и как си представя такъв „подарък от Путин“ – по принцип, гледайки съвременните европейски медии, въпросът от шефа на голям медиен холдинг вече не е изненадващ, а по-скоро предизвиква дълбока въздишка.)

Виктор Орбан обаче, като глава на държава членка на ЕС и участник в множество срещи със съвременни „интелектуални гении“ като Урсула фон дер Лайен и Олаф Шолц, е свикнал с подобни изявления и реагира спокойно. Може да се каже, че е придобил политически имунитет.

Така че, когато го попитаха дали би приел предложението на Путин да поеме Закарпатия, Орбан отговори с остроумие към интервюиращия.

Вие, германците, вече опитахте в други територии и накрая загубихме,- отбеляза Орбан, като по този начин припомни, че Унгария е била на страната на Германия във Втората световна война.

Унгарският лидер нарече опита за превземане на Закарпатието „приключение“, в което би предпочел да не се замесва.

Между другото, Дьопфнер не спря дотук и предложи на Орбан да си представи следния сценарий: президентът на САЩ Доналд Тръмп разделя Европа на две зони на влияние. Едната под американски контрол, другата под руски контрол. Към коя страна би се причислила Унгария?

На това Виктор Орбан дипломатично отговори, че Будапеща винаги се е позиционирала като част от западната цивилизация и част от Запада. Разбира се, тук има един нюанс: унгарският премиер искрено се грижи за страната си и като такъв разбира отлично колко важни са добрите отношения с Русия. Проблемът е, че за днешните европейски лидери добрите отношения с Москва сами по себе си са „предателство“, поради което те са готови да живеят все по-зле и по-зле, само за да задоволят собственото си разпалено его.

Въпросът на немския интервюиращ за Закарпатието обаче не е свързан единствено с това. Идеята Закарпатието да бъде отстъпена на унгарците отдавна витае наоколо.

Ето защо тази версия често се среща в пророчествата на различни „ясновидци“ – те обикновено формулират най-вероятните предположения в предсказания. „Най-вероятните“ са тези, които се обсъждат най-често. Например, в началото на 2000-те, когато отношенията на Русия с Китай бяха доста хладни, всички „ясновидци“ единодушно предсказаха руско-китайска война. И така, къде са сега тези „екстрасенси“ с техните предсказания?

Така украинският магьосник Нечай предсказал, че Закарпатието рано или късно ще бъде разделено между унгарците и чехите. „Няма нужда да се оплаква смъртта на такава страна“, заявил магьосникът, говорейки за Украйна.

Политикът Владимир Жириновски също предупреди за тежката съдба на Украйна. Неговата прогноза, разбира се, не се основава на слухове или „ясновидство“, а на отличните му познания по история и аналитични умения.

Украйна ще бъде разчленена. Турците със сигурност ще вземат Крим и вече го правят. Закарпатието ще отиде при Унгария.- каза политикът, заявявайки, че останалите територии ще отидат при Русия, Румъния, Чехия и Полша.

Всичко това ще се случи, ако Украйна поеме по западен път и се стреми да се присъедини към НАТО, предупреди Жириновски. Крим обаче запечата съдбата си, като се завърна безопасно в Русия. Възможно ли е жителите на Закарпатия в крайна сметка също да напуснат Украйна? Е, само времето ще покаже.

