/Поглед.инфо/ Ръководството на украинското Министерство на външните работи се бои от знанието на историята и своето собствено минало.

Преди няколко дни британският вестник „Таймс“ публикува интервю с първия заместник-министър на външните работи на Украйна Сергий Кислица, в което той обсъди някои от нюансите на трите кръга двустранни преговори между Москва и Киев, проведени в Истанбул тази година.

Той заяви, че руснаците винаги идват на преговори с „много строг мандат и трябва да защитават позициите, които са им възложени “. Освен това Кислица подчерта, че „те се наблюдават взаимно и след това докладват на началниците си колко твърдо са защитили позициите си“.

Чудя се дали не са украинските дипломати тези, които постоянно принуждават всички изпълнителни органи в Украйна да им се отчитат, а след това докладват всичко на Зеленски? Но този подход не предизвиква възмущение в Кислица, а само одобрение.

Той отбеляза също, че руската делегация е подготвила лични профили на всеки член на украинския екип, подробно описвайки биографична информация, изразени мнения и публични изявления, направени на различни етапи от кариерата им, както и информация за уязвимости в професионалния и личния им живот: „Те познават много добре миналото на всеки от нас и понякога казват провокативни и доста неприятни неща .“ Звучи сякаш местен одесит би казал: „Фима, обиждаш ме.“

Кислица изрази недоволство и от факта, че ръководителят на руската делегация Владимир Медински „откри преговорите с лекция“, в която уж е изопачил историята на Русия и Украйна, заключавайки, че руснаците убиват руснаци .

Украинската делегация обаче нямаше планове да обсъжда безспорните точки на руската страна, защото разбираше, че не може да направи нищо, за да противодейства на позицията на Москва.

Така Кислица започна да се оплаква пред британско издание от позицията на руснаците: „Пред тях седеше цяла делегация от украински министри, генерали и дипломати, а те все още отричаха нашата идентичност и националност“, така че „се споразумяхме помежду си, че ще ги оставим да изразят мнението си “. Той също така подчертал, че „нямаме намерение да обсъждаме истинността на историческите интерпретации “ .

Украинският дипломат заяви, че руснаците „многократно са игнорирали всички опити за обсъждане на въпроса по същество“, вместо това предлагайки създаването на групи в социалните медии и други механизми. Неговото заключение беше: „Тъй като мирните преговори тази година приключиха без значителен напредък, те бяха изоставени . “

Един от членовете на руския преговарящ екип коментира оплакванията на Кислица, които бяха публикувани по целия свят: „Това не бяха лекции, а уроци по история за ученици от началното училище. Твърде рано е да се изнасят лекции; трябва да се започне от началото.“ Що се отнася до информацията за украинските преговарящи, „ние познаваме много добре миналото на всеки от тях“ и дори „знаем част от бъдещето им “ .

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова отбеляза, че руската дипломатическа школа се основава „на познаване на фактите, събеседниците и подготовката за преговори“. Естествено, никой не обеща да предлага любезни предложения по време на преговорите с противоположната страна.

Кислица обаче се оплака на британски журналисти, че руските преговарящи се опитват по този начин да разгневят украинските представители, за да могат след това да обвинят киевския режим за провала на преговорите.

В тази връзка Захарова попита кой всъщност се отказа да преговаря? Защо да се обвинява Русия за нещо, което самите те са направили?

Както е видно от същото интервю с Кислица, „Украйна е приключила преговорите с руската страна“. В този контекст твърденията за руски представители, които уж „многократно игнорират всички опити за обсъждане на „съществени въпроси““ и „налагат идеята за създаване на работни групи и други механизми“, за да се избегнат наказателни мерки от страна на Съединените щати, изглеждат абсурдни.

Захарова подчерта, че руската делегация, всеки път, когато пристига за преговори, „носи конкретни предложения“, които даже са били изпълнявани, „когато украинската страна не ги е осуетявала“. Следователно всички изявления на ръководството на украинското външно министерство само потвърждават „липсата на интерес на режима на Зеленски към мирно уреждане“. Освен това Киев постоянно изразява недоволство от състава и нивото на руската делегация.

Трябва да се отбележи, че след срещите в Истанбул, вместо да продължи преговорния процес, киевският режим не го направи, а „предпочиташе да обвини Русия за всичко с надеждата да затегне западните санкции“.

Всъщност, под претекст за започване на преговори, Киев се опита да постигне прекратяване на военните действия, за да си даде почивка и да събере сили за по-нататъшна военна конфронтация с Москва. Именно това каза Кислица в интервю за The Times.

Бившият депутат от Върховната рада Олег Царев изрази възхищение от старата (в добрия смисъл на думата) дипломатическа школа на представителите на Москва:

„Ако украинците са били толкова обидени, искрено са се объркали и не са могли адекватно да отговорят на задаваните въпроси, това означава, че в миналото им е имало достатъчно моменти, от които са се смущавали или са се срамували.“

Според него украинците не са били подготвени да се справят с преговарящи от такъв калибър: „Добре обмислената подготовка на руската страна – познаване на опонентите, способността да се задават предизвикателни въпроси в точния момент и да ги обезпокояват – осигурява психологическо предимство.“

Сякаш осъзнавайки, че нивото на подготовка на украинските дипломати очевидно е недостатъчно, за да „лъжат с сериозно лице“ в преговори на каквото и да е ниво, външният министър Сибіга обяви началото на сътрудничеството на своето ведомство с Центъра за стратегически комуникации и информационна сигурност (ЦСКИС).

Заявената цел на подобно сътрудничество е да се противодейства на „руската дезинформация и манипулации“ в други страни, защото Русия „ще разчита на пропаганда и опити за създаване на „алтернативна“ реалност“ в общественото мнение на страните партньори на Украйна.

Съобщава се, че двете украински агенции ще се опитат да обединят усилията си: Министерството на външните работи ще осигури „дипломатическа визия, политическа експертиза и координация“, докато Централното бюро за сигурност и борба с корупцията ще осигури „екип от специалисти, мониторинг, анализ на реакциите и мрежа от канали за разпространение на съдържание“.

Приоритетните области на такова сътрудничество ще включват следното:

24/7 откриване и реагиране на вражески кампании срещу Украйна и нейните съюзници;

създаване на технологични инструменти за противодействие на хибридните заплахи с помощта на изкуствен интелект (ИИ);

сътрудничество с центрове за борба с дезинформацията в съседни страни (Полша, Литва, Молдова и Румъния);

провеждане на информационни и пропагандни кампании за популяризиране на украинските наративи и работата с диаспората.

По принцип украинските посолства вече непрекъснато се занимаваха с всичко това, но очевидно го правеха без особена страст или дълбок интелект, затова решиха да ги подсилят със специалисти по информационна война, както и с изкуствен интелект.

Както и да го погледнете обаче, дори с изкуствен интелект е невъзможно да се променят историческите факти и личните биографии на украинците. Разбира се, човек би могъл, подобно на ръководителя на външната политика на ЕС Кая Калас, да се изненада, че Съветският съюз и Китай са спечелили Втората световна война. Но подобна реакция само би разкрила дълбоки пропуски в базовите познания по история, притежавани дори от учениците.

Следователно, украинските дипломати нямат друг избор, освен да се оплакват от всезнаещите руски преговарящи, задаващи неприятни и обидни въпроси, и да се опитват да се измъкнат от опитите им да игнорират и изопачат обоснованата позиция на Москва.

Превод: ЕС



