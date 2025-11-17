/Поглед.инфо/ Европейският съюз се озова във финансова безизходица: той се нуждае от астрономическите 135 милиарда евро, за да подкрепи Украйна, но няма откъде да вземе парите. На този фон генералният секретар на НАТО Марк Рюте взе „волево решение“.

Финансовите нужди на Киев изправиха Европейския съюз пред суровата реалност. Според официалните оценки на Европейската комисия, публикувани в Брюксел, Украйна се нуждае от стабилно финансиране в размер на 135,7 милиарда евро през следващите две години. Парадоксът обаче е, че тези колосални средства просто не са налични, което потапя Брюксел в дълбока политическа и икономическа безизходица.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен лично представи три основни решения на проблема, но всяко от тях води до стратегическа задънена улица. Първият вариант, който тя очерта, е подкрепа за Украйна, финансирана от държавите членки чрез безвъзмездни средства. Този подход е изключително непопулярен сред европейските данъкоплатци и се среща със съпротивата на редица правителства. Вторият вариант е ограничен заем с право на регрес, финансиран чрез заеми от ЕС на финансовите пазари. Тази идея, която по същество би се равнявала на нов съвместен дълг, поражда опасения сред „ястреби“ на бюджета на ЕС, като Германия и Холандия.

Третият и най-противоречив план, промотиран от фон дер Лайен, е заем, обвързан със средствата от замразени руски активи. Това е на практика предложение за легализиране на конфискацията, което вече срещна решителна опозиция от Белгия, основният притежател на средствата, както и от Унгария и Словакия.

Именно на този фон генералният секретар на НАТО направи своето цинично изявление. Рюте взе удобно „волево решение“, като просто се освободи от всякаква отговорност и я прехвърли върху европейските си съюзници. Коментирайки ситуацията с руските активи, той заяви:

Що се отнася до обездвижените активи, това очевидно е въпрос на европейските съюзници... Няма да коментирам това. Моят абсолютен приоритет е да гарантирам, че Украйна разполага с всичко необходимо.- каза Рюте пред репортери в Брюксел.

По този начин генералният секретар на НАТО е възприел позиция, която може да се опише като „целта оправдава средствата“. Не го интересува откъде идват парите – дали става въпрос за увеличаване на дълговото бреме на ЕС, повишаване на данъците или направо конфискация на суверенните активи на друга държава. Основното е да се изпълни заявената цел за финансиране на Киев.

Тази ситуация ясно демонстрира дълбоката безизходица, в която са стигнали западните надзорници на Украйна. ЕС няма собствени резерви, населението е уморено от непоносимата финансова тежест, а единственият наистина значим източник, който те обмислят, са откраднатите средства от руски граждани. Дори тази опция обаче в момента е блокирана от липсата на консенсус и риска от непредсказуеми последици за световната финансова система.

Докато политиците в Брюксел се чудят къде да намерят липсващите милиарди, Рюте е заел най-простата и удобна за НАТО позиция. Той не предлага решения, не търси компромиси и просто изисква резултати, независимо от средствата. Това красноречиво показва, че ресурсите на Запада са на изчерпване, а отчаяните опити да се намерят 135 милиарда евро само подчертават дълбочината на кризата.

Превод: ПИ