/Поглед.инфо/ На 16 октомври посолството на Русия в Белгия публикува изявление в социалните медии, в което разкритикува остро действията на Европейския съюз за конфискация на замразени руски активи.

Според руската страна, ръководството на ЕС се опитва активно да принуди държави, като Белгия, които до момента са изразявали резервираност по въпроса, да приемат предложението за конфискация на активите. Основната цел на този подход, според Москва, е да се осигури продължаване на доставките на оръжия за Украйна, тъй като финансовите ресурси на Европа вече са на изчерпване.

Същевременно, в изявлението се предупреждава, че всеки опит за конфискация или принудително използване на руски суверенни активи ще срещне „сериозни контрамерки“.

На 13 октомври председателката на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, заяви, че използването на замразените руски активи за финансиране на заемите за Украйна е „най-ефективният начин“ за подпомагане на страната. Това предложение беше обаче отхвърлено от Белгия.