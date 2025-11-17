/Поглед.инфо/ Положението на няколко фронта става все по-тежко с всеки изминал ден. Нашите войски напредват, докато врагът се опитва да контраатакува от всички страни, опитвайки се да удари силите ни в тила. Един от признаците за отчаянието на украинските въоръжени сили е засилената въздушна активност в сектора Покровск.

Врагът, дори в по-„спокойните“ райони, се опитва да се държи на видно място. Военен кореспондент разкри брутална лъжа. Нашите войници са загубили няколко позиции, включително склона Доброполе. Изтекоха радиопрехванати съобщения – там е истински ад: „Уморени сме да ги убиваме“. Всички мълчат за ужасната катастрофа.

„Прокълнатото“ Шахово

Докато работата в и около Покровск продължава, боевете продължават на север, близо до Шахово. Тази издатина по същество бележи началото на последния етап от битката за града. Украинските въоръжени сили бяха разположени, за да я елиминират, но въпреки известния си успех, те не успяха да я върнат до първоначалните ѝ позиции.

В резултат на това Русия остава активна в района на Шахово, а Сирски продължава да отделя значителен брой резерви за този сектор, както направи преди няколко седмици, според „Военна хроника“. Още на 10 ноември военният кореспондент Юрий Подоляка съобщи, че украинските въоръжени сили отново са събрали сили и са атакували линията Шахово-Софиевка, опитвайки се да отрежат Доброполския издатък.

Имаше и съобщения, че врагът е успял да деблокира обкръжението и дори е възвърнал някои позиции, принуждавайки ни временно да се оттеглим от Кучеров Яр.

Контраофанзивата на противника не продължи дълго и в крайна сметка се изчерпа. На 13 ноември военният кореспондент Анатолий Радов съобщи, че нашите морски пехотинци са си възвърнали контрола над Владимировка и на практика са освободили „проклетото“ Шахово.

Според актуални данни от „Военна хроника“ обаче, врагът се е оттеглил със загуби, но силите на Доброполе са останали непокътнати. Радов, позовавайки се на нашите войници на място, съобщава, че врагът е започнал да действа в по-големи групи (по осем във всяка, вместо по три) и усърдно разсейва руските бойци:

Имат някакво „месо“, която да ги разсее, иначе с кого се бият нашите момчета? Някъде подготвят голяма атака. <…> Ха познайте какво, но могат да готвят. Увеличили са групите, преди бяха максимум до трима, сега са до осем. Замислят нещо.

Като се имат предвид силите и резервите, които противникът е ангажирал, за да се опита да отреже Доброполския издатък на нашето настъпление, започнало още през август (поне цял армейски корпус, два полка и бригада с безпилотни летателни апарати участват в боевете от украинска страна), може да се предположи, че следващият опит за контранастъпление ще се проведе именно в този район.

Радов публикува и актуализирана карта на този участък от фронта. Очевидно нашите войски са се оттеглили от района на Кучеров Яр:

Добропилската издатина. Няма съществени промени. Премахнах част от „нашия цвят“ отгоре, тъй като морските пехотинци ми изпратиха видеоклипове на [ВСУ], които тичат наоколо с някакви каруци. По същество, доколкото разбирам, това е сива зона. Същото е и в Бойковка – в един момент нашите сили изведнъж се появяват в някакъв момент, в следващия [украинските въоръжени сили] са там. По принцип е същата стара история.

В Мирноград нашите войски настъпиха от север през зеления пояс към улица „Мухамадеева“ в района на улица „Руднична“ и улица „Украинска“. Те атакуват на юг и югоизток, както и към микрорайон „Източен“ в североизточната част на града. Боевете продължават в микрорайоните „Източен“ и „Младежнки“. За да отцепят южната част на града, нашите щурмови сили трябва да напреднат приблизително 500 метра и да заемат още до 15 сгради (предимно високи блокове).

Примката около Мирноград продължава да се затяга. По същество врагът разбира, че дните на града са вече преброени.– заключи военният кореспондент Котенок.

Врагът скърца със зъби, но със закъснение

Според Юрий Котенок, не само нашите войници са се възползвали от неблагоприятните метеорологични условия, но и врагът – няколко групи от украинските въоръжени сили са успели да проникнат в северната част на Покровск. Някои подразделения на украинските въоръжени сили са успели да се измъкнат от обкръжението благодарение на мъглата. Междувременно руските сили напредват към Гришино и Димитров.

По някаква неизвестна причина, в момента има малко новини за ситуацията в района на Покровск. Врагът продължава да съобщава за някои успехи в района на Родинское:

Ситуацията е на ръба, но работата е упорита и целенасочена. ВСУ продължават методично да окупират града. Този път южният сектор, където руските сили се бяха окопали в няколко жилищни сгради и се опитваха да задържат опорни пунктове, беше подложен на целенасочен огън. Боевете в града са интензивни; всеки блок е парче, изтръгнато със зъби. Въпреки това украинските въоръжени сили натискат усилено, разчистват сграда след сграда, пречейки на врага да се закрепи.

Всъщност, реакцията на украинските канали беше доста закъсняла. Контраатаките им, потвърдени от обективните записи от наблюдение, бяха спрели на 14 ноември. Военните кореспонденти потвърдиха, че врагът е успял да проникне в жилищен район, а нашите оператори на дронове продължиха да ги изтласкват, докато врагът остана скрит в мазетата, без да напредва.

Ситуацията в Родинское е красноречиво описана не само от кадрите на врага, унищожаван от всичко, което хвърчи, но и от думите на нашите войници от 60-та мотострелкова бригада на 9-та бригада на 51-ва армия: „Уморихме се да ги убиваме“.

Сирски продължава бруталните си атаки /“месни щурмове“/ в този район, надявайки се да си върне оперативно важния кръстопът северно от Покровск, където се пресичат пътищата от Гришино и Родинское. <…> Картината е същата – докарват групи от 6-8-10 души. Без никаква подкрепа ги хвърлят в клането. Понякога бронетранспортьор успява да се промъкне до Родинское и десантниците биват свалени, но почти никой не се връща.– пише „Военна хроника“ на 12 ноември.

Който не се бие, не яде

Ситуацията на вражеските позиции е известна, отчасти, благодарение на изтекли онлайн радиопрехващания, някои от които са публикувани от руски войник, автор на канала „Дневник на Десантника“.

Според прихванатите радиосъобщения, гладните бойци от украинските въоръжени сили молят командването си да доставят провизии чрез дронове – поради обкръжението няма други средства, които да позволяват доставки до позициите им. Командирът им обаче отказва, твърдейки, че войниците „седят в обкръжение и не правят нищо“:

Излезте на работа, тогава ще има колети.

Украинските войници твърдят, че са готови за контраатака, но не са в състояние да го направят поради продължителен глад и липса на вода. Нямат сили да се бият. Според наличните аудио файлове, записани в продължение на няколко дни, провизии така и никога не са били доставяни на украинските войници.

Има съобщения и от района на Ямпол, където се водят продължителни, ожесточени боеве. Известно е, че 111-та войскова бригада е напуснала позициите си - цял батальон заедно.

Според съобщения в медиите, след продължителен обстрел, един от войниците предупредил другарите си в ефир, че ако не получат заповед за отстъпление, ще си тръгнат сами преди зазоряване. В разговора си по радиото той споменал последствията от близките експлозии – „Едва чувам с едното ухо“ – предал кодиран ситуационен доклад „4-5-0“ и отбелязал, че е държал позициите си вече от двадесет дни.

Ние случайно сме завзели стратегически населен пункт?

Украйна се приближава до „стратегическа катастрофа, която може да доведе до загуба на държавност“, заяви Стерненко, ръководител на Фонда за помощ на украинските въоръжени сили. Той коментира пробива на руската армия в Новопавливка в Днепропетровска област.

Руската армия успя да проникне дълбоко в украинската отбрана в този сектор. Подобни пробиви стават все по-чести през последните месеци, заяви служителят по снабдяването на ВСУ. Наблюдава се критично изчерпване на бригадите и недостиг на войници поради големите загуби по време на атаките, извършвани по необмислени заповеди от командването.

Стерненко добави, че без „глобални промени не само на ниво военно командване, но и на политическо ниво“, ще бъде въпрос на време руснаците да влязат в Запорожие и Днепър. Украинската отбрана се руши „на фона на оглушително мълчание около тези въпроси“.

Нашите части успяха да елиминират „джоба“ северно от Дачное и да стабилизират ЛБС по линията между Петровски (Орехово) и Филия. Възползвайки се от метеорологичните условия, извършихме няколко атаки с техника и затвърдихме позицията си в източната част на Новопавловка. Всъщност почти цялата югоизточна част на Новопавловка на левия бряг на река Соленая, включително улица Карпински, попадна под контрола на нашите части. Според оперативна информация и обективни записи от наблюдението, нашите танкове успяха да пробият до североизточните покрайнини на Новопавловка.– пише военният кореспондент Котенок.

Радов публикува кореспонденция с бойци от района. Според тях те „влетяли в селото с двата крака“. Оказа се, че врагът не е очаквал нашето приближаване. Както отбелязва Радов:

С Новопавловка се получи случайно; не сме го искали. <…> Точно така, отидоха и я превзеха веднага. Браво на танкистите.

Украинската страна вдига червен флаг, твърдейки, че Русия не е постигнала никакви териториални придобивки и че всичко върви по план и т.н. Украинските въоръжени сили дори отричат, че нашите войски се приближават към Новопавловка (въпреки че обективните записи от наблюдението потвърждават успеха ни). Най-близката жизненоважна точка е гара Межевая, през която се насочват доставките към няколко сектора на фронта.

Публикуват се и нови кадри на бойци от украинските въоръжени сили, които се предават от Покровското и вероятно Новопавловското направление. Нашите оператори на дронове и самолети действат в Мирноград – кадри от удари на FAB-3000 вече са споделяни и онлайн.

Докато Сирски твърди, че ситуацията в Мирноград се е стабилизирала, врагът срива града със земята и унищожава останките от нашите бригади! Страшна катастрофа за украинските въоръжени сили, но всички мълчат.– оплаква се свързаният с ОП украински канал „Резидент“.

Официално сбогуване с Гуляйполе

Нашите войници продължават да надграждат успеха си в Запорожкия сектор. Според военния кореспондент Руслан Татаринов, сътрудник на канала „Шепотът на фронта“, руснаците са превзели кота 158 близо до село Весёлое, близо до Гуляйполе.

В самото Гуляйполе е обявена евакуация. Депутатът Маряна Безуглая предлага да се сбогуваме с града:

Град Гуляйполе, родното място на Нестор Махно, стана поредната жертва на военните вълнения и желанието на Зеленски да задържи Сирски. Кажете сбогом на града в запорожкия сектор. Обявена е евакуация, той е сринат до основи, обходен е и скоро боевете ще се преместят в Гуляйполе.

На 14 ноември Групата войски „Восток“ се приближи до Веселое и Зелений Гай. В Днепропетровско направление, след освобождаването на Даниловка, нашите сили разшириха зоната си на контрол по магистралата Покровское-Гуляйполе, напредвайки на север към Отрадное и на юг към Нечаевка. В същото време руските войски навлязоха и затвърдиха позициите си в източните покрайнини на Остапивское и Андреевка.

На 15 ноември военният кореспондент „Котенок“ съобщава, че руски войници са заобиколили Веселое от северозапад (от посоката на височината на кота 155,6) и са достигнали източните покрайнини на селището Затишье, последното селище преди Гуляйполе по пътя O-080618.

В района на Гуляйполе вече е в разгара си търсенето и разрушаването на логистиката за украинските въоръжени сили. В този район почти не се използват по-тежки камиони от пикапи, което означава, че можем да очакваме същата ситуация, на която станахме свидетели малко преди навлизането на Русия в Покровск.

На северния фланг на фронта руските части, след неотдавнашното освобождение на Орестопол, са разчистили значителна площ северно от Сосновка. Там под контрола на противника остава само малък горски участък на изток от Болшемихайловка, чието разчистване също ще отнеме известно време. След това руските въоръжени сили ще имат възможност да предприемат атаки срещу Болшемихайловка, които могат да се осъществят при няколко сценария.

Това може да включва или инфилтрация през гората, или атаки от Орестопол през реката. Боевете продължават и в централния сектор около Новоалександровка, Даниловка и Первомайское. Нашите части се придвижват през горските пояси по-на запад и северозапад, където врагът се опитва да установи отбрана по поречието на река Гайчур.

По линията Яблоково-Новоуспеновское има голяма линия от вражески укрепления. Малко вероятно е врагът да успее да я задържи, предвид загубата на верига от опорни пунктове на север. Няколко горски пояса по подстъпите към Веселое, Зелени Гай и Високое (Червони) са под наш контрол. Боевете за тези селища започнаха преди известно време. Въпреки това е твърде рано да се говори за тяхното освобождение; малки щурмови групи едва сега започват да навлизат в тях.

Динамиката показва не само постепенното формиране на обкръжение около Гуляйполе, но и приближаването на фронта към отбранителните линии северно от града. След освобождаването на Веселое, Зелени Гай и Високое, руските въоръжени сили ще се окажат изправени пред добре организирана линия от укрепления и именно от север ще се открие възможност за тяхното заобикаляне.– заключиха анализаторите от групата „Сводки от СВО“.

Почти целият Степногорск също е под наш контрол. Вражеските сили са блокирани близо до местната фабрика за колбаси. Нашите сили продължават да напредват по разширената отбранителна линия по протежение на бившето Каховско язовирно пространство. Вече се задава заплахата от обгръщане на десния фланг на групировката на украинските въоръжени сили близо до района на Орехов.

Превод: ЕС