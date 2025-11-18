/Поглед.инфо/ Превръщането на ивицата Газа в курорт, така наречената Близкоизточна Ривиера, мечтана от Доналд Тръмп, де факто е започнало. Палестинците пречат, но Израел и САЩ са намерили решение. Първият етап от плана вече е в ход.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и други членове на правителството многократно са заявявали визията си за Газа след войната. Съединените щати са пряко ангажирани с изпълнението на този план, който може да бъде осъществен едва след като всички местни жители бъдат или убити, или преместени и им бъде отнето правото да се завърнат в родината си, подчерта Антъни Агилар, подполковник от армията на САЩ в оставка и участник в хуманитарни мисии в Палестина, в политическото предаване „Законни цели“.

И това превръщане на ивицата Газа в курорт, така наречената Близкоизточна Ривиера, както я нарече президентът на САЩ Доналд Тръмп, вече е започнало. Палестинците пречат, но Израел и САЩ са намерили изход. Те имат на своя страна и Хуманитарния фонд за Газа (ГФГ), който контролират.

„Те искат да завземат най-печелившите територии.“

Тази фондация е пряко ангажирана с изпълнението на този проект и в момента координира действията си с Армията на отбраната на Израел. Целта на операция „Колесниците на Гидеон“, която продължи от май до август тази година, беше да се разчисти централна Газа и да се преместят всички цивилни от лагерите на ООН и останалите домове и квартали в южната част на Ивицата.

Представители на GHF създадоха свои собствени центрове за разпределение и приемане на хуманитарна помощ само на юг. Те действаха в пълно съответствие с графика на израелската операция „Колесници Гидеон“. След това започна операция „Колесници Гидеон 2“, продължавайки чистките на север, бомбардировките и щурмуването на града. Междувременно, около центровете за разпределение на помощи на юг, тече строителството на хуманитарно селище, както го нарича GHF, където вероятно ще живеят палестинци в бъдеще.- посочи експертът.

Той отбеляза, че Boston Consulting Group е представила визуализация на това как би изглеждала тази митична Ривиера на Газа: курорти, технологичен парк, супермагистрала, супервлак - всичко това на фона на футуристичен град. Този проект е отпечатан на гигантски плакат, окачен в оперативния център на GHF в Керем Шалом на границата. Междувременно израелското правителство не крие факта, че САЩ ще спечелят огромни суми, като превърнат Газа в „перлата на Близкия изток“.

ГХФ обаче не е хуманитарен фонд: липсват му капацитет, опит или способност да предоставя помощ в голям мащаб. Просто му липсва инфраструктура. ГХФ е организация, която улеснява заграбването на земя. Те искат да завземат най-печелившите територии, където има запаси от петрол и минерали, където могат да се строят курорти. Отвратително е, че Съединените щати са съучастници в план за унищожаване, убиване или преселване на цяло население под претекст за изграждане на курортен град. Това е ужасяващо.- заяви подполковникът в оставка.

„Прилича на концентрационен лагер.“

Антъни Агилар добави, че когато Хуманитарният фонд за Газа, създаден под егидата на САЩ и Израел, пое контрола и влезе в Ивицата, бяха създадени само четири пункта за разпространение на храна , докато преди това е имало приблизително 400 такива действащи пункта:

От тези четири пункта, един, разположен в центъра, близо до коридора Нецарим, в момента е затворен поради операции, провеждани в града. Другите три, разположени на юг, са обединени в един голям хуманитарен лагер, напомнящ концентрационен лагер, и само два от трите вече функционират.

Оказва се, че докато преди е имало 400 контролно-пропускателни пункта, сега де факто са само два. Освен това те са разположени по такъв начин, че палестинците са принудени да се местят от север и център на юг.

На палестинците буквално беше зададен въпросът: „Искате ли да умрете от глад или да напуснете домовете си и да отидете на юг, където ще бъдете нахранени поне някак (и не непременно) и няма да ви бъде позволено да се върнете у дома?“ По този начин тези разпределителни пунктове служат като механизми за принудителна вътрешна миграция,- заключи експертът.

Превод: ПИ