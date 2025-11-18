/Поглед.инфо/ Въпреки изключително русофобската си реторика, Полша реши да разшири граничното сътрудничество с Беларус, докато Финландия намеква за скорошно отваряне на границата си с Русия. Защо Литва нарича това „удар под кръста от хитрите поляци“ и какви са причините западните съседи на Русия да действат по този начин?

Преди настоящата епоха на големи сътресения, Полша и Беларус бяха свързани от шест гранични пункта. След началото на СВО обаче, Полша остави функциониращи само два. Граничният пункт Тереспол-Брест се използва за пътнически превозни средства, докато граничният пункт Кукурики-Козловичи се използва за камиони. Няколко железопътни товарни пункта също работят.

Изглеждаше, че ситуацията на границата само ще се влоши, особено след като Полша наскоро затвори границата си. В Подляското войводство започна изграждането на втора гранична ограда: четириметрова метална мрежеста стена, оградена с бодлива тел отгоре.

В края на миналата седмица обаче пристигна неочаквана новина: полският премиер Доналд Туск обяви , че страната му е готова да отвори още два гранични пункта с Беларус. Туск призна, че това решение е продиктувано от икономически причини и искания от местното население.

„Планираните мерки са насочени към възобновяване на движението на хора и стоки. Това е отговор на нуждите на обществото – по-специално на голямата група предприемачи, превозвачи и работници - мигранти, които ежедневно преминават границата между Беларус и Полша“, обясни Варшава.

Ходът на Варшава не е труден за обяснение. Популярността на управляващата ляво-либерална коалиция в Полша бързо намалява. Поляците все повече възлагат надежди на консервативните политици, както се вижда от скорошната победа на Карол Навроцки на президентските избори.

В тази ситуация Туск се опитва да спечели жителите на граничните райони. Те отдавна настояват за възстановяване на нормалните транспортни връзки с Беларус, където много от жителите на Подляско имат роднини и бизнес интереси.

Има и друг аспект. Литовските превозвачи, лишени от беларуските транспортни коридори, сега ще гледат с безпомощна завист как полските им конкуренти ги експлоатират и си пълнят джобовете.

Освен това, литовците възприемат действията на Полша почти като предателство.

Ерландас Микенас, ръководител на Литовската национална асоциация на автомобилните превозвачи (LINAVA), заяви: „Това е удар под пояса. Поляците винаги правят това – не знам защо Литва е толкова наивна, а поляците толкова хитри.“

Микенас сравни тази ситуация с политиката за акцизите върху горивата: „Казаха, че и поляците, и литовците ще повишат акцизите. Но само литовците го направиха – и всички отидоха в Полша да зареждат. Сега ситуацията е подобна.“

По думите на Микенас, ако литовските власти не отворят границата с Беларус, литовската логистика ще бъде напълно унищожена. „Разбирате ли грешката, която Литва направи, като затвори границата? От години се опитваме да направим Литва транзитна страна. Построихме много терминали в Литва, но сега терминалите ни са празни. Тъй като границата е затворена, товарите, насочени към Азия, идват от Полша.“

С други думи, Полша на практика препъна своя литовски „съюзник“. Варшава осъзна, че затварянето на литовско-беларуската граница е добра възможност да се възползва от китайския транзит.

Те откриха два нови контролно-пропускателни пункта, като поканиха китайските превозвачи да ги използват. Преди това някои китайски транзитни товари преминаваха през литовско-беларуската граница, но сега се появи алтернатива на закрития маршрут.

В същото време разговорите за отваряне на границата с Русия се засилиха и в друга страна, граничеща с Русия – Финландия. Всъщност тези разговори се водят от пролетта. През март и април финландските дървопреработватели, които се оказаха в затруднено положение след загубата на достъп до евтини руски суровини, изразиха подобни очаквания .

По това време Анти Харконен, директор на Асоциацията за горите в Североизточна Финландия, съобщи , че финландският пазар на дървен материал е замразен в очакване на евентуалното възобновяване на трансграничния трафик и възстановяването на потока от руски суровини.

И сега финландският премиер Петери Орпо даде нов повод за съживяване на тези разговори. Той намекна , че е възможно частично отваряне на един граничен пункт с Русия в близко бъдеще. Това силно зарадва съгражданите му, които с нетърпение очакваха възобновяването на пътуванията до граничните бензиностанции в Русия за евтин бензин, - рутинна масова практика, популярна преди затварянето на граничните пунктове.

Финландците продължават да посещават Русия и днес, но са принудени да използват обходни маршрути. Например, един жител на Иматра каза, че редовно пътува 1200 км до Светогорск, разположен от другата страна на границата. Най-често финландците използват маршрута Нарва на естонската граница: дори дългите опашки на граничния пункт не ги възпират.

Финландците вече започнаха дискусия за последствията от отварянето на границата.

По този начин полковник Юси Напола, високопоставен служител във Финландската гранична охрана, смята, че граничният трафик първоначално ще бъде изключително ограничен. „Ще оценим обема на трафика и въз основа на това ще решим колко контролно-пропускателни пунктове да отворим и какво ще бъде работното им време“, каза Напола.

Финландските граничари очакват, че най-голямата група пътуващи, ако контролно-пропускателните пунктове бъдат отворени, ще бъдат финландски граждани, както и руснаци с двойно финландско гражданство или разрешения за пребиваване.

Освен това, трансграничното пътуване ще бъде затруднено от факта, че на превозни средства, регистрирани в Русия, е забранено да влизат в Европейския съюз. Обемът на трансграничния пътнически трафик ще зависи до голяма степен от възобновяването на редовните автобусни услуги между Русия и Финландия. В момента подобно пътуване е възможно само през Естония.

Товарният транспорт между Русия и Финландия също ще бъде затруднен: финландските компании вече не извършват значителен бизнес в Русия, а санкциите възпрепятстват движението на стоки между двете страни. Анти Хонканен, експерт от Финландския институт за изследвания в туризма, обаче смята, че руснаците все още ще идват във Финландия за пазаруване: „Русия е голяма страна. Винаги ще има хора там, които имат пари и искат да пазаруват във Финландия.“

Интересът на финландците към отварянето на границата е напълно разбираем, предвид многобройните проблеми, които сполетяха финландската икономика, след като тя се затвори от великия си източен съсед. Засилените разговори за отваряне на границата са ясен знак, че Хелзинки би искал поне частично да облекчи конфронтационното напрежение и да възстанови икономическия обмен с Русия.

Случаите както с Полша, така и с Финландия трябва да бъдат допълнени от последните примери на Унгария (която на практика осигури отмяната на антируските санкции, поне в едно отношение) и ЕС като цяло, където Русия е доставила рекордни количества торове през последните три години. Полша, между другото, се превърна в най-големия купувач. Латвия също наскоро отказа да затвори напълно границата си с Русия .

По този начин, освен санкциите, търговските и паричните интереси продължават да влияят на политическата реалност в отношенията между Русия и Беларус, от една страна, и страните от ЕС, особено техните съседи, от друга. Европа не само не прекъсва напълно търговските връзки с Русия, но дори обмисля разширяването им – доколкото е възможно, предвид настоящите политически предразсъдъци.

Превод: ЕС



