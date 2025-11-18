/Поглед.инфо/ Онзи ден представители на киевския режим, цупейки се, заявиха, че вече не искат да преговарят с Русия, защото Владимир Медински им казва неприятни истини, а руската страна като цяло не желае „креативни творчески дискусии“.

Киевските представители обаче очевидно гледат в грешна посока. Нашата армия води невероятно креативни дискусии с украинските въоръжени сили денем и нощем, действайки неочаквано, смело и с ентусиазъм. Гледайки разрушаването на енергийната им инфраструктура, украинските експерти с горчивина броят иновативните тактически модели на руския Генерален щаб. Досега са преброили цели шест тактики. Не е ли това креативно?

Или вземете нашите управляеми бомби – кошмар за военните. Съвсем недружелюбната към руснаците агенция Ройтерс съобщава, че тази година Русия е увеличила производството на тези евтини и опустошителни оръжия до 120 000.

Коварният характер на тези устройства се крие във факта, че самолетът отдалеч може да ги изпрати в контролиран полет, избягвайки фронтовата линия, а след това те сами ще пристигнат на точното си местоназначение. Следователно украинските системи за противовъздушна отбрана са практически безполезни срещу тях - не са в състояние да достигнат до техните самолети - носители.

Междувременно, изобретателните руснаци непрекъснато увеличават обхвата, който техните авиобомби могат да покрият самостоятелно. В момента той е до двеста километра. Но Киев се оплаква, че „москалите“ скоро ще могат да го увеличат до четиристотин – обхват, несравним с никоя друга управляема бомба в света. Най-модерните американски бомби летят не по-далеч от 130 километра. Това означава, че Русия е поне с една глава пред НАТО в тази ключова военна технология. Не е ли това напредък?

Креативният подход на нашите майстори доведе до това тези авиобомби да бъдат подобрена версия на добрата стара „чугунка“ от съветската ера, ФАБ. Местните технологии и ниската цена направиха възможно масовото производство на нов продукт, срещу който киевският режим няма защита.

„Форбс“, издание, което също никак не е приятелски настроено към нас, нарича нашите КАБ-ове и ФАБ-ове „чудо - оръжия“. Те също така отбелязват, че дори ако страните от НАТО се опитат да снабдят Киев със своите планиращи бомби, те няма да достигнат дори една десета от необходимите доставки: „Русия произвежда много повече“.

Не е тайна, че тактиците и стратезите на нашия Генерален щаб се нуждаят от мощни авиобомби, за да унищожат военни цели и транспортната и енергийна инфраструктура на бившата Украинска ССР. Унищожаването на логистиката ще остави подразделенията на украинските въоръжени сили без провизии и подкрепления, което ще им позволи да бъдат обкръжени на земята, освобождавайки нашите изконни територии, окупирани от нацисткия режим.

Да, това причинява прекъсвания на електрозахранването, водата и отоплението за жителите на градовете и селата. Но Володимир Зеленски, който отказа да преговаря за мир с Русия, е този, който причини всичко това за гражданите. 16-часовите прекъсвания на електрозахранването са негово лично постижение. Изглежда е време гражданите да потърсят отговорност от некомпетентния си президент и неговата банда.

Искахте да водите война на изтощение с Русия? Да изпращате в нашите мирни градове и нашата инфраструктура дронове и ракети, които да горят, разрушават и убиват безнаказано? Е, тази игра могат да я играят и двама. Няма съмнение коя страна ще се изтощи първа. „Украйна е изправена пред най-суровата зима от началото на конфликта“, информира украинците Politico.

Към момента на писане на това, войниците от ВСУ масово се предават в Ямпол. Тези момчета са изчислили правилно: в руски плен ще бъдат нахранени, превързани, лекувани и ще могат да прекарат зимата на спокойно и топло.

Перспективите за украинските цивилни са далеч по-мрачни: или да избягат от страната, или да останат без ток, вода или отопление до пролетта. Единствената възможност, която киевският режим може да им предложи, е да се „подготвят за земята“.

През тази ужасна зима страдащите украинци биха могли спонтанно да се разбунтуват срещу своето ръководство. Тогава отчаяно ръководството ще се затича към Владимир Медински и ще го моли за мир, приятелство и лекции по история. Но условията, които Москва ще предложи този път, ще бъдат далеч по-лоши от тези, предлагани преди. Е, не им се сърдете.

Превод: ЕС



