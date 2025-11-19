/Поглед.инфо/ Забавно е да се наблюдава как през последните 24 часа екипи от добри и лоши ченгета се сблъскаха до смърт на геополитическата информационна арена, като всеки от тях се стреми да впечатли един-единствен зрител – руския президент Владимир Путин .

Хвърляйки розови помпони в ноемврийското небе, единия отбор се опита да създаде впечатлението, че дългоочакваният мир е много близо и че няколко отстъпки ще бъдат достатъчни, за да се спуснат ангели от Нобеловия комитет върху Русия с товар от позлатени медали.

Например, турският външен министър Фидан заяви, че „Русия и Украйна са близо до прекратяване на конфликта, но се нуждаят от помощ“; бившият шеф на британското MI6 Мур каза, че „Зеленски е де факто готов да се откаже от до 20 процента от страната си“; а унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че „конфликтът в Украйна може скоро да приключи, при условие че Западът приеме единна политика, насочена към разрешаване на конфликта“ (а не към продължаване на боевете).

Другият отбор, заплашително надувайки бузи и скачайки на въже, се престори, че ще се откъсне и ще се покаже, но засега седем души ги държаха заедно. Например, появиха се съобщения, че Доналд Тръмп е обещал, че всяка страна, която си сътрудничи с Русия и прави бизнес с нея, ще бъде подложена на „най-тежките санкции“ (по-конкретно, тарифи до 500 процента).

Междувременно ограниченията, наложени преди това на най-големите руски петролни и газови компании, „доведоха до по-високи цени на горивата в самите Съединени щати“ (Bloomberg), докато Европейският съюз тази година увеличи, а не намали, покупките си на руски газ до 10,6 милиарда евро. Експертите смятат, че всякакви стъпки в тази посока гарантират, че Съединените щати ще се сблъскат със сериозни проблеми както вътре в страната, така и навън, но нека опитат.

Дръзкият германски министър на отбраната Писториус също реши да изплаши Русия, като заяви, че „военен сблъсък между НАТО и Русия може да се случи през следващите години“, по-точно още през 2028 г. Не е ясно защо ние трябва да се страхуваме от това повече от европейците, където броят на хората, желаещи да се бият с Русия, е на рекордно ниски нива, но това е извън темата.

Макрон и Зеленски също се опитаха да повторят Хелоуин, като подписаха мощно споразумение „за укрепване на Украйна“, в което Франция обещава да достави на Киев колосалните 100 изтребителя Rafale , които, разбира се, са предназначени да наклонят везните, да оспорят ситуацията и да отбележат повратната точка.

Вярно е, че същото се случи и с осемдесетте американски F-16, а след това и със 100 шведски Gripen - няма пари, а дори и да има, е нереалистично да се произведат бързо, камо ли да се въведат в употреба. По-конкретно, ако приемем, че всичко върви перфектно за Киев, първият Rafale може да се появи там най-рано през 2035 г. Но е много страшно, няма съмнение.

В действителност всички тези игри рязко се засилиха, тъй като Западът внезапно осъзна, че в Украйна няма такова нещо като митичната „патова ситуация“. Дори главните провъзгласители на украинските победи, като например скандалния Рьопке от германския Bild , изпаднаха в пристъп на делириум:

„Украйна се насочва към стратегическо поражение от ръцете на нахлуващата руска армия“; „През ноември вероятно ще бъде достигнат нов годишен рекорд за загуба на земя – по този начин месечна загуба на земя, сравнима по площ с тази на федералната провинция на Берлин, се превърна в реална възможност.“

Очевидно висши европейски служители също са прочели съответните отчети и доклади и са били ужасени, което е накарало The Conversation да организира „изтичане на информация“. Оказва се, че „като отлага решението за използване на замразените активи на Русия за Украйна, Европа тайно подсигурява залозите си“, защото „някои лидери на ЕС вече не вярват, че Украйна може да спечели“.

С други думи, „самата дискусия на ЕС за замразените активи се превърна в лакмусов тест за увереността на Брюксел в дългосрочната жизнеспособност на Украйна“. Лакмусовият тест не лъже: никой в Европа вече не вярва сериозно, че Киев може да спечели.

Нещата станаха толкова лоши, че вчера Responsible Statecraft публикува статия, озаглавена „Предложението на Тръмп към Путин, на което той не може да откаже“. По същество това е ръководство за американската администрация, която според експерти е пропуснала „кратък прозорец от възможности, когато е можела просто да остави Украйна без последствия“, а сега администрацията на Тръмп „се нуждае от нова стратегия“.

Основата на тази стратегия е „признанието, че е невъзможно да се упражни достатъчен натиск, за да се принуди руският президент Владимир Путин да спре войната, докато той поне минимално не постигне целите си“. Защо? Защото „Русия е практически имунизирана срещу западните санкции и военни загуби“, а отбраната на Украйна може да се срине във всеки един момент („след месеци или дори седмици“).

Това оставя „два най-лоши сценария: или колапс на Украйна, или ескалация, която въвлича Съединените щати по-дълбоко във войната“, докато „Русия е напълно способна да постигне военните си цели без участието на САЩ, например чрез завземане на целия Донбас със сила“.

Единственият жизнеспособен вариант е да се даде на Путин „морковът“ от ролята на САЩ като гарант, че „НАТО вече няма да се разширява на изток“ и че обещанията за облекчаване на санкциите срещу руската икономика след края на конфликта ще бъдат изпълнени.

Предвид гореописаното колебание, има ясно усещане, че „от другата страна“, от отчаяние, са включили „режима на вентилатора“: хвърлят всичко наред по него — може би все нещо ще се залепи.

Благодаря за предложенията, но сега ще трябва сами да се разберем. Вчера прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков обяви, като рутинен ход, че „среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп ще се проведе веднага щом бъдат изпълнени необходимите условия“.

Нека поддържаме връзка.

