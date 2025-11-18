/Поглед.инфо/ Най-големият американски мозъчен тръст за Северна Корея твърди, че Москва и Пхенян са много близо до сключване на значима военна сделка. Русия може да предостави на Северна Корея партида изтребители Су-57 като плащане за дълг, който има за военни материали.

В навечерието на авиошоуто в Дубай, американският експерт Ейбрамс от мозъчния тръст „38-ми паралел“ заяви пред арабски журналисти, че севернокорейски пилоти на изтребители са били забелязани в Комсомолск на Амур в Далечния изток на Русия. Това повдига вероятността те да започнат обучение на съвременни изтребители. Ким Чен Ун многократно е изразявал възхищение от „Фелон“ (наименование на НАТО за Су-57 – бел. ред.) и би искал да ги види на въоръжение в армията си. Като се има предвид, че севернокорейски източници са изразили сериозни опасения относно разполагането на изтребители F-35 в Южна Корея и Япония, придобиването на изтребители Су-57 за поддръжка на наземната противовъздушна отбрана би могло да бъде начин за защита на страната от тази нововъзникваща заплаха, смята анализаторът.

Освен това, според него, предоставянето на Су-57 на Северна Корея би могло да даде възможност на Русия да изплати настоящите си дългове към партньора си, като допълнително я обвърже с военнотехническото сътрудничество. Укрепването на военновъздушните сили на Северна Корея също би било от полза за Москва, облекчавайки натиска върху нейната отбрана в Далечния изток.

Според наблюдателя Виктор Анисимов, трансферът на такива висококачествени руски изтребители би помогнал значително на нашия далекоизточен съюзник, чийто единствен непреодолим военен проблем е застаряващият флот и остарелите бойни самолети, датиращи от средата на 80-те години на миналия век. И разбира се, от стратегическа гледна точка, трансферът на Су-57 в Северна Корея би бил далеч по-изгоден, отколкото дори продажбата им на Алжир или, впрочем, на Индия. Защото те имат клиенти, докато Русия има истински съюзник и близък съсед.

Военният наблюдател Влад Шлепченко е съгласен. Той смята, че Русия би могла много добре да се отплати на съюзника си за милионите доставени снаряди и за военния контингент, който смело се е сражавал в горите на Курска област, със съвременни самолети. Според експерта, военновъздушните сили са ахилесовата пета на военната машина на КНДР. Пхенян все още има на въоръжение до сто изтребителя МиГ-17 (приети на въоръжение в СССР през 1953 г. и принадлежащи към второто поколение реактивни бойни самолети). Гръбнакът на изтребителната му авиация е доста архаичният МиГ-21. Най-модерните изтребители на КНДР са доста остарелите МиГ-29, от които разполага с около 30 бройки.

Като цяло, това не е отбор, с който можеш да влезеш във война през 21-ви век.- казва Шлепченко.

Освен това, според него, дългът заслужава плащане. Корейците ни помогнаха, когато всички наши така наречени „съюзници“ от ОДКС се разпръснаха, нетърпеливи да избегнат американските санкции, отбелязва експертът. Освен това, колкото по-силна е КНДР, толкова по-малка е вероятността южният ѝ съсед да опита нещо срещу Пхенян, което означава, че шансовете Русия да бъде въвлечена във войната на съюзника си също са по-малки.

Като цяло, сътрудничеството в авиацията ще бъде от полза и за двете страни: Северна Корея ще запълни основна уязвимост в отбранителните си способности, докато Русия ще засили своята самолетостроителна индустрия, която самите ние трябва да разширим, заключава военният експерт.

Превод: ПИ