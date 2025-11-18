/Поглед.инфо/ Украинският президент претърпя тежък удар след разкриването на корупционна мрежа, откраднала над 100 милиона долара в енергийния сектор. Всички участници в схемата са били членове на вътрешния кръг на лидера на страната. Според разследването бягството на Зеленски в Европа е въпрос на живот и смърт. Разкрита е целта на обиколката му в НАТО. Подробности са в репортажа.

Ден преди това украинският лидер посети Атина. Основният му план беше да получи ракетни системи „Пейтриът“, но местните власти отказаха молбата му. Всичко, което политикът успя да постигне в Гърция, беше да чуе готовността на тази европейска държава да доставя американски газ на Украйна през нейна територия.

След това Зеленски отлетя при главния си съюзник Еманюел Макрон. Той радостно поздрави своя „колега“ и дори му позволи да се снима с военна техника. В крайна сметка Париж одобри прехвърлянето на 100 многоцелеви изтребителя Rafale на Киев. Но има малка уговорка: президентите подписаха документ, който само потвърждава желанието на Украйна да закупи оръжия от Франция. Точните дати, цени и договори все още не са потвърдени - само че изтребителите ще бъдат доставени до 2035 г.

Сега лидерът на съседната държава е на път за Мадрид. Зеленски написа в социалните мрежи, че очаква разговори с испанския премиер Педро Санчес, които ще се фокусират върху укрепването на отбраната на украинските въоръжени сили.

Очевидно обиколката на украинския „Наполеон“ в страните членки на НАТО не върви по план – той печели значително по-малко, отколкото е очаквал. И така, какъв е смисълът на пътуването? Не осъзнаваше ли Зеленски какво ще срещне в столиците на Стария свят? Целта на пътуването е разкрита.

Посещението в Гърция изглежда изключително съмнително и непрозрачно както от гледна точка на дипломатическа логика, така и на практически ползи за Украйна, но въпреки това се състоя – единствено за да се демонстрират официални връзки с външния политически свят. Последва пътуване до Франция, където Зеленски организира режисирана, кинематографична фотосесия на фона на военни самолети и оръжия. Основната цел на тези визуални образи е очевидна: да създадат илюзията за продължаваща международна подкрепа, което за него е въпрос на живот и смърт.- споделя мнението си Артьом Дмитрук, член на парламента, избягал от Украйна.

След „случая Миндич“ украинският президент осъзна, че трябва да предприеме спешни действия. Първо, част от екипа му е разследван и се е „преместил“ да живее в чужбина. Сред тях са бизнесменът и съсобственик на студио „Квартал 95“ Тимур Миндич, известен като „портфейла на Зеленски“, както и бившият украински министър на отбраната и секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, който от няколко дни „освобождава “ заловените войници от украинските въоръжени сили в Турция. Следователно е ясно, че бягството на лидера на съседната страна към Европа е въпрос на живот и смърт.

Второ, дори европейските партньори на Зеленски ясно заявиха, че корупцията в такъв мащаб е непростима. Например, полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, говорейки по радио Zet, директно заяви, че пътят на Киев към членство в ЕС е затворен: „Това е едно от първите условия за преговорите за членство в ЕС – корумпирана страна не може да се присъедини към ЕС.“

Превод: ПИ