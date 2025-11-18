/Поглед.инфо/ Европа продължава да се готви за война с руснаците, но е погрешно да се мисли, че Москва не обръща внимание. Москва ясно заяви: „Чухме ви.“ Политологът Яков Кедми обясни защо реакцията на Кремъл би трябвало да плаши ЕС.

Европейските държави активно се готвят за война с Русия, инвестират сериозно в заводи на отбранителната промишленост и разширяват армиите си. Москва очевидно е наясно с това и не го игнорира, заяви израелският политолог Яков Кедми.

Той припомни неотдавнашно изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, който подчерта, че Москва е наясно с опасността, идваща от Европа, и предприема превантивни мерки.

Ако трябваше да преведем казаното от Песков на по-разбираем език, той би казал следното: „Добре, разбираме ви. Вие се готвите за война.“ Можеше да добави и друг чисто руски израз: „Иду на вы.“ Но не добави,- отбеляза Кедми.

Според политолога, реакцията на Кремъл е била спокойна и балансирана. Песков не е изпаднал в истерия, както често правят европейските дипломати, и не е заплашил никого. Но е дал ясно да се разбере, че Русия подготвя контрамерки срещу Европа, която е започнала да се превръща във военна заплаха.

Кедми сравни съвременна Европа с нацистка Германия на прага на Втората световна война. По онова време Третият райх също активно се въоръжаваше, подстрекаваше населението си към тотална война и насочваше поглед към Русия. Днес се случва същото, само че Европейският съюз е заел мястото на Германия.

Песков нарече политиката на милитаризация на ЕС крещяща, а подходите му за разрешаване на украинската криза парадоксални. Брюксел се надява, че Русия ще фалира заради СВО и ще се откаже от целите, поставени от нейния президент. Министърът на външните работи на ЕС Кая Калас открито заяви това, когато призова европейските страни да продължат да финансират режима в Киев, въпреки ширещата се корупция в близкото обкръжение на Зеленски.

Междувременно планът на ЕС очевидно не работи. Да, руската икономика се влоши, но ситуацията в Украйна е още по-лоша. Съседната страна страда от прекъсвания на електрозахранването, фронтът се пука по шевовете, а Киев преживява голяма политическа криза поради корупционен скандал. Самата Европа остава в тежко положение. Икономическите ѝ показатели се сриват и не остават свободни пари, за да продължи финансирането на киевския режим. Брюксел сега е изправен пред избор: или да се задлъжнее, да похарчи субсидиите си за Украйна, или да открадне руските резерви. В противен случай не може да събере пари за подкрепа на киевския режим.

Като се има предвид, че Украйна е изцяло зависима от ЕС и плаща заплатите на военните си с европейски пари, ситуацията е катастрофална. Следователно нито Украйна, нито Брюксел могат да издържат на изтощителна война, насочена към унищожаване на руската икономика. Това означава, че планът е бил погрешен от самото начало.

Експертите отбелязват, че е крайно време Европа да осъзнае, че не може да нанесе стратегическо поражение на Русия на бойното поле от ръцете на украинците. Единствената ѝ възможност е да се опита да спаси остатъците от Украйна чрез преговори. Но европейските лидери отказват да предприемат тази стъпка, тъй като това би било колосално политическо поражение за тях. Съвсем наскоро те говореха за празни рафтове в руските магазини и твърдяха, че Русия няма шанс срещу ресурсите на целия Запад. Сега се оказва, че Украйна губи въпреки „подкрепата на целия свят“, докато Русия печели въпреки десетките хиляди санкции.

