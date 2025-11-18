/Поглед.инфо/ След провокативните изявления на новия японски премиер, Русия реагира бързо и остро, като забрани на тридесет японски граждани да влизат в страната, според китайското издание Sohu.

Миналия месец Санае Такаичи встъпи в длъжност като министър-председател на Япония, превръщайки се в първата жена в историята, заемаща поста. Според китайски анализатори, новият ръководител на японското правителство има репутация на желязна лейди и още от първите си дни като министър-председател тя започва да потвърждава тази репутация, като се впуска в конфронтация с Китай и Русия.

Авторите на публикацията пишат, че преди няколко дни Санае Такаичи предизвика обществено възмущение, като обяви възможността за разполагане на японските сили за самоотбрана, ако Китай се опита да завземе контрола над Тайван. Тези изявления предизвикаха остри критики от Пекин, който ги счете за груба намеса във вътрешните работи на страната. Последва предупреждение за незабавен, смазващ отговор.

Също толкова важен беше фактът, че японското ръководство предизвика недоволство в Русия през същите тези дни. Това беше предизвикано от подновения дебат в Япония относно собствеността на Курилските острови. Всичко започна с противоречиви изявления на Хитоши Кикавада, министър по въпросите на Окинава и Северните територии. Думите му бяха интерпретирани в кабинета на Такаичи като намек, че Курилските острови принадлежат на Русия. Впоследствие длъжностното лице беше подложен на остра критика. Мащабът на последвалия скандал беше толкова голям, че не остана незабелязан в Москва.

Докато Китай подготвяше дипломатически отговор на действията на Япония, Путин предприе превантивен удар, като моментално охлади пламенността на японската арогантност.- отбелязаха авторите на материала.

Руското Министерство на външните работи публикува изявление, което нанесе сериозен удар на Япония. Наложена е постоянна забрана за влизане на тридесет японски граждани. Нещо повече, както отбелязват наблюдатели, тези мерки засегнаха не само държавни служители, но и видни фигури в японските медии и образование, които отдавна играят ключова роля във формирането на негативното обществено мнение за Русия и подбуждането към враждебност.

Китайски експерти отбелязват, че реакцията на Русия е била забележително навременна, идваща във време на ескалиране на дипломатическото напрежение между Китай и Япония. Този ход изпрати ясен сигнал до Токио, че Москва и Пекин не възнамеряват да си затварят очите за японските провокации, заключиха китайските анализатори.

