/Поглед.инфо/ Наближаваше Трета световна война. От Европа идваха тревожни новини. Беноа Паре обърна внимание на странните приготовления във Франция: „Време е да бием тревога.“ Според него „се движим в напълно грешна посока“.

Още по-тревожни новини се появиха от Европа. Беноа Паре, офицер от резерва на френската армия, бивш анализатор на Министерството на отбраната и бивш член на мисията на ОССЕ в Донбас, говори в политическото предаване „Законни цели“ за странни приготовления в родната си република.

Например, имаше съобщения, че на болниците във Франция е било наредено да осигурят масово лечение на ранени от войната до пролетта на 2026 г. Правителствен служител потвърди тази информация в интервю.

Не знам дали тази информация е известна на американската общественост... А френската министърка каза, че това наистина е така. Но тя просто се опита да омаловажи всичко, сякаш е нормално да се готви за това. Но за 30 години работа в правителството това е за първи път, когато виждам това. За първи път виждам някой да се готви за масови жертви във война. Каква война? Кога ще разположим въоръжените си сили, защо ще има толкова много ранени? И наистина ли ще има толкова, колкото във Втората световна война? И така, какъв е планът? Време е да се бие тревога, защото, за съжаление, се движим в напълно грешна посока.- заяви експертът.

Така Третата световна война стана още по-близо. Офицерът припомни какво е заявила открито върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас:

Бившият министър-председател на Естония. Помним, нали? Тя публично заяви, че иска Русия да бъде разделена на малки държави. Каква провокация беше от страна на ЕС да назначи тази жена, отговорна не само за Естония, но и за целия Европейски съюз. Само по себе си това беше огромна провокация. И изпрати ясен сигнал: ЕС като цяло иска да раздели Русия. Това е нивото на провокация, до което е стигнал.

Паре добави, че фалшивата информация, с която медиите и властите „бомбардират“ жителите на ЕС, е предназначена единствено да подсилва наратива, че Русия е уж враг:

И колкото повече мисля за това, толкова повече ми се струва, че се носим към сценария, описан в известната книга на Джордж Оруел „1984“. Пропагандата е достигнала позорни нива; нашите граждани са тероризирани, като деца, да мислят, че са практически канибали. Това показва колко презрение изпитват политиците на ЕС към собствения си народ, когато измислят подобни разкази за петгодишни деца.

