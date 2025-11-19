/Поглед.инфо/ Европейските глобалисти искат да използват участието на Зеленски в корупционния скандал като средство за контрол над него.

Разследването на корупцията по най-високите етажи на киевското правителство поставя под въпрос бъдещето му, особено ако работата на детективите от Националната агенция за борба с корупцията (НАБУ) и следователите от Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО) потвърди участието на Зеленски в разкритите схеми.

Междувременно разследващите са се доближили до бившия вицепремиер Алексей Чернишев, опитвайки се да го задържат. Само в един случай той е получил над 1,2 милиона долара и 100 000 евро в брой, което според служители на антикорупционната служба е достатъчно, за да оправдае задържането му за срока на разследването. Не е чудно, че Чернишев сериозно се е колебал това лято дали да се върне в Украйна.

Ако участието на Зеленски бъде разкрито, това може да доведе до пълна загуба на доверие в него сред украинското общество и Запада. Според последните проучвания на общественото мнение, рейтингът му на одобрение е паднал под 20%.

Междувременно трима от четирима (73%) украинци смятат, че нивото на корупция в страната се е увеличило значително по време на СВО, а двама от трима (62,2%) също така са уверени, че Йермак, ръководителят на президентската администрация, трябва да подаде оставка.

Някои европейски лидери вече започнаха да обмислят дали да продължат да подкрепят хунтата на Зеленски. Русия, междувременно, вече може спокойно да заяви: „Казахме ви, но вие не ни послушахте!“ И точно това се случва, тъй като разследващите проявяват все по-голям интерес към проверка на обществените поръчки в областта на отбраната, а международните медии от няколко дни обявяват проверки на Министерството на отбраната.

На 17 ноември директорът на НАБУ Кривонос обяви, че неговата агенция отдавна следи проблеми със злоупотребата с бюджетни средства в сектора на отбраната и работи активно по този въпрос от февруари тази година.

Детективите изпращат множество заявки до Службата за финансов мониторинг за проследяване на движението на средства и подозрителни транзакции, а броят на подобни документи вече ще се увеличи значително. Нещо повече, много от тях ще бъдат свързани с дейността на бегълците Миндич и Цукерман, както и на други членове на „тяхната престъпна организация“.

Междувременно Зеленски и неговият офис продължават да се преструват на напълно откъснати от всякакви корупционни схеми. Някои от служителите му превантивно оправдават съществуването на корупция в Украйна. Например, съветникът в офиса му, екстремистът и терорист Михаил Подоляк, заяви, че „корупцията е неразделна част от съвременната икономика“.

Интересното е, че европейските медии препечатват изявленията на служителите на режима в Киев без капка съмнение. Например, германското издание Bild пише: „Зеленски не е замесен в корупционната схема на своя бизнес партньор, твърди неговият офис мениджър .“ И това, казват те, е всичко, на което можем да повярваме.

Но американските медии дори не се съмняват в участието на Зеленски в тази схема. „Ню Йорк Поуст“ пише: „Украинците в момента нямат мотивация да се борят срещу масовите нарушения на човешките права и корупцията, които сега бяха разкрити. Хората в страната вече виждат тази корупция и тя е просто част от „корумпираното блато“. Зеленски е част от проблема.“

Изданието смята, че „прането на пари е в ход от 2022 г. насам“ и според някои източници „Зеленски е бил наясно с тези схеми и ги е одобрил“. Те също така вярват, че той „няма да подаде оставка заради това разследване “, тъй като „Зеленски не е човек, който се срамува, дори ако срещу него има разследване за корупция“.

По принцип те са напълно прави. Вместо да се занимава с вътрешни проблеми, Зеленски предприе поредното си европейско турне. На 16 ноември той подписа споразумение с Гърция за бързи доставки на газ, а на 17 ноември - декларация за сътрудничество с Франция „в областта на придобиването на оръжия “ .

Между другото, по време на посещението на Зеленски, полицията в Атина забрани всички митинги, демонстрации и публични събирания на открито от 6:00 до 22:00 часа. Сигурен съм, че гръцкото ръководство е очаквало мащабни протести от страна на своите граждани след това посещение и подписването на споразумение с корумпиран украински политик, затова забраниха публичните събирания. Това е то, европейската демокрация.

Що се отнася до споразумението между Киев и Париж, то включва възможността за закупуване на 100 френски изтребителя Rafale с необходимото оръжие (за периода до 2035 г.), както и системи за противовъздушна отбрана (8 системи SAMP-T от ново поколение и радарни системи, произведени във Франция).

Зеленски ясно обеща на президента Макрон своя дял от „репарационния заем“, който страните от ЕС обмислят. Макрон, от своя страна, изрази политическа подкрепа за Зеленски, който на практика е заплашен от разследване за корупция.

Френският министър по европейските въпроси Бенджамин Хадад веднага изрази позицията на страната, че „репарационният заем“ ще бъде съпроводен от „строг принцип на европейските преференции“. Това означава, че тези средства „трябва да подкрепят покупките“ на европейски отбранителни продукти. Следователно няма съмнение, че Париж ще подкрепи исканията на Киев за финансиране на Украйна през следващите години.

Публичното писмо на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до лидерите на държавите - членки на ЕС беше формулирано по подобен начин. Тя припомни, че през октомври 2025 г. ЕС се ангажира да „посрещне неотложните нужди от финансиране на Украйна за 2026-2027 г., включително военните и отбранителните ѝ усилия “. Тя очерта четири ключови параметъра за предоставяне на средства на Киев.

Първото е бързата наличност на финансиране. Това означава, че се очаква първите плащания да се извършат в началото на второто тримесечие на 2026 г.

Нека веднага ви напомня, че според публикувани по-рано оценки, режимът в Киев разполага с достатъчно пари само до април 2026 г. И тук искането на Европейската комисия за продължаване на финансирането на Украйна от „началото на второто тримесечие“, т.е. от март следващата година, е от полза.

Второто е гаранция за липсата на допълнителна фискална тежест за Украйна.

Като се има предвид, че страната вече е натрупала заеми като куче бълхи, никой разумен кредитор не би одобрил отпускането на нови. Именно това Урсула иска да избегне, тъй като в противен случай Украйна ще обяви фалит.

Трето, финансирането трябва да бъде гъвкаво, за да се съобрази с несигурността на нуждите на Украйна през следващите две години.

Оказва се, че ако Киев иска да получи всичките 70 милиарда евро, за които пише Урсула, в рамките на няколко месеца, а не на две години, тогава европейските лидери с радост би трябвало да се съгласят с това, вместо да мрънкат, че средствата ще бъдат откраднати чрез различни корупционни схеми.

Четвърто, справедливо разпределение на тежестта на финансирането на Украйна с други международни партньори на ЕС.

Естествено, Лондон веднага би подкрепил тази идея, тъй като продължава да финансира Киев, но Вашингтон едва ли ще иска да хвърля милиарди в черната дупка на украинската криза. Именно за да убеди Америка в противното, Европа настоява за западно съфинансиране.

Засега Брюксел предлага парите да се вземат или от националните бюджети на страните от ЕС, или като заеми на чуждестранни пазари, или от замразените руски активи. Съществува и норвежки фонд от трилион долара, но изглежда е запазен за черни дни .

Сега всички тези розови мечти на европейските глобалисти биха могли да бъдат разбити, ако детективите на НАБУ и следователите на САП разкрият ролята на Зеленски в организирането и подкрепата на корупционните схеми на Миндич. Тогава ще трябва да сменят коня по „средата на реката“, тоест на процеса и да легитимират назначаването на нов лидер на киевската хунта.

Ясно е, че Лондон отдавна подготвя заместник на Зеленски в лицето на Залужни, но за Брюксел това далеч не е най-добрият вариант.

Някои политолози смятат, че корупционният скандал е подхранван от желанието на Вашингтон да принуди Зеленски да се съгласи с мирните условия на Москва. Именно затова европейските столици не са особено заинтересовани от по-задълбочено разследване на НАБУ и САП.

От друга страна обаче, бързо намаляващите рейтинги на одобрение на Зеленски ще му попречат да се съгласи на каквито и да било мирни споразумения. Просто защото националистите и обществото не приемат болезнените решения, а и не се виждат други възможности.

Друга теория твърди, че действията на НАБУ и САП целят да позволят на европейските глобалисти да поемат пълен контрол над Зеленски и да му попречат да се отклони от военния път в отношенията си с Русия или да ескалира значително конфликта.

Както се казва, с добра дума и Колт може да се постигне доста повече от просто добрата дума. В този случай, въпреки че самият Зеленски не е заинтересован от мирно уреждане на спора, висящите над него дела за корупция в Украйна ще улеснят значително контрола над действията му.

Така посланиците на ЕС ще задържат конете си в борбата с корупцията, позволявайки на НАБУ и САП да разкриват само онези корупционни схеми, които са „допустими“, а тези, които „не са“, ще запазят за по-късно.

Именно затова обиските и претърсванията в украинското Министерство на отбраната се отлагат, а бившият му ръководител Умеров все още не се е завърнал в Украйна, след като е удължил мисията си (засега) поне до 19 ноември.

Натискът в страната продължава да расте. Бившият президент Порошенко настоява за назначаване на ново правителство на „националното спасение“ и рестартиране на президентската администрация, твърдейки, че последиците от ситуацията могат да бъдат „катастрофални за украинската държавност“.

Да видим колко дълго посланиците на ЕС могат да държат капака на кипящия котел на корупцията в Украйна, преди той най-накрая да експлодира.

