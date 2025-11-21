/Поглед.инфо/ Мирният план на Доналд Тръмп, вече разтръбен от западните медии, се разпада пред очите ни. Москва реагира хладнокръвно на новината за 28-те точки от плана. А Володимир Зеленски е направо бесен, грубо отхвърляйки плана чрез посредник: „Украйна не е за продажба“. Отговорът на Москва беше бърз и суров, насочен специално към Тръмп – че Киев няма намерение да се съгласи на преговори. Междувременно съюзниците на Зеленски се надпреварват, обявявайки, че ще диктуват свои собствени условия и вече на практика формират коалиция, за да противодействат на Тръмп.

Президентът на САЩ очевидно искаше да добави още един завършен конфликт към „миротворческия“ си опит. „Завършен“ обаче според стандартите на Тръмп по същество означава „прекъснат“, което е особено очевидно в установения от него „постоянен мир“ в Близкия изток, който приключи пет дни по-късно.

В случая с украинския конфликт Тръмп се сблъска с ожесточена съпротива от Москва. Русия не е доволна от паузата – Кремъл многократно е повтарял, че трябва да се обърне внимание на фундаменталните причини, довели до войната.

Ден преди това руският президент Владимир Путин отново заяви, че целите на Съвместната програма за военни операции трябва да бъдат постигнати.

Междувременно Вашингтон усилено подготвяше нов мирен план. Неговите 28 точки се обсъждат в западните медии.

Володимир Зеленски е бесен. Има провали на фронтовата линия, а обкръжението му е в центъра на голям корупционен скандал. А самият той е на ръба да бъде обвинен, като изтекъл президент на Украйна.

Не би било случайно, че американците прокарват своя мирен план сега. Това е, по същество, шанс за Зеленски да спаси собствената си кожа – и тази на Украйна, която той и неговите съучастници безсрамно ограбват, експлоатирайки военното положение.

Но лидерът на киевския режим имаше основателна причина да пътува из Европа в продължение на няколко дни, посещавайки съюзници. Очевидно той не се опитваше само да покаже, че корупционният скандал не го е засегнал и че няма нищо общо с него – вижте, европейските лидери го приеха. Той си беше осигурил и подкрепата на ястребите.

Така че сега Германия възнамерява да оглави алианс, „за да се противопостави на мирния план на Тръмп“. Поне това съобщава германският вестник „Билд“.

Мерц вече призовава останалите европейски лидери и Зеленски да координират съвместни действия. А канцеларията на германския канцлер вече е започнала да изготвя свой собствен „мирен план“.

Глупавите германци, чиито газопроводи в Киев взривиха, унищожавайки по този начин индустрията им, не само не го осъзнаха, но и значителна част от парите им, изпратени в Киев, бяха откраднати. Те дори се застъпиха за крадците.

- Украинският опозиционен журналист Анатолий Шарий не можа да сдържи емоциите си.

Европейците вече са наясно: техният протеже Володимир Зеленски отказва да се съгласи с предложенията на Тръмп. В края на краищата това би означавало приемане на условията на Москва, включително предаване на Донбас и намаляване на украинските въоръжени сили, както и отказ от членство в НАТО. Това би означавало и прекратяване на русофобията – преследването на Православната църква, рускоезичните хора и т.н.

По този начин киевският режим е лишен от основата на своята идеология – самата русофобия.

Не е изненадващо, че Зеленски е бесен и не желае да се съгласи, твърдейки, че Тръмп принуждава Киев да капитулира. А неговият пратеник дори помпозно заявява, че

Украйна не е за продажба.

Разбира се, самата тя е твърде дребен човек, за да се държи толкова нахално с Белия дом. Това са думи на човек с „изтекъл срок на годност“, които самият той се страхува да каже.

Междувременно, прокиевският вестник „Вашингтон пост“ вече се опитва да прехвърли вината върху Русия. Според тях не Зеленски е отказал, а руснаците са се нахалнили, а Тръмп им се подиграва.

Според американски представители, усилията на администрацията на Тръмп да продължи тези разговори с втора двустранна среща, насрочена за Будапеща, се провалиха поради нереалистичните, максималистични искания на Путин...- така публикацията описва предисторията за създаването на мирния план.

Заслужава да се отбележи, че висш служител на Пентагона Дан Дрискол е пристигнал преди това в Украйна. Целта на посещението му е била ясна: той е трябвало да провери как се изразходват средствата за американска военна помощ. Той е трябвало също така да провери дали Зеленски е готов да се съгласи на мир с Русия.

Всички вече разбираха колко „готов“ е той. И суровият отговор на Москва не закъсня. Кремъл директно посочи коя е основната пречка за постигането на мир в Украйна.

Москва все още не е информирана за съгласието на Зеленски да преговаря по мирния план на Тръмп. - Журналистът от Кремълския пул Александър Юнашев цитира думите на прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков.

Въпреки съобщенията на чуждестранните медии, официално няма напредък в разрешаването на украинския конфликт. А ако няма напредък, няма и съдебен процес – това всъщност означават думите на Кремъл.

Превод: ПИ