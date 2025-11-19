/Поглед.инфо/ Уважаеми български граждани,



Кока-Кола вече пусна шарените реклами с усмихнатия старец, по телевизиите се въртят всякакви рецепти с пуйки и без пуйки под съпровода на „Gingle bells“ , а ние само седим замислени и от време на време псуваме „под мустаците увиснали“, както беше казал поетът. Не може така! Напомням ви- до Коледа остават по-малко от 40 дни. Имате още възможност да си пожелаете нещо. Не занимавайте дядо Коледа с дреболии, пожелайте си нещо важно!

Например:

Да се спасят последните бели носорози в Африка- останали са само няколко!

Да се разбере кога и как ще построят детската болница!- всички чакаме това известие като бялата лястовица на надеждата.

Цените в евро сред 1 януари да не се увеличават, а да намаляват!- казват че не може, ама дядо Коледа всичко може.

Да няма повече страшни пожари!

Да не гинат хората от наводнения!- зависи от архитектите и кметовете.

Да се засадят повече гори и да не дават на бракониерите да ги унищожават!

Най-после да кажат кога ще завършат магистрала Хемус- на приемливи цени, разбира се! Защото някои магистрали ги строят с такива сметки, сякаш ще ги плащат шейховете от Персийския залив.

Да няма нито едно село без чиста вода за пиене!- да се обадят на ВиК.

Да намалеят бедните хора- не може все ние в ЕС да сме първи по бедност на глава от населението!

Да произвеждаме повече плодове и зеленчуци- нека и другите европейци да видят какво ражда нашата земя!

Да се решат най-после да построят централата в Белене- ако друг не може да помогне, поне дядо Коледа да се намеси и да им влее ум в главите.

Да разрешат да дават на депутатите безплатно „гинко-билоба“- може да помогне, дори само на двама-трима да им дойде умът в главите все ще има полза.

Депутатите да преговорят аритметиката за началното училище- не може от бюджета да извадиш едно число и той да не намалее така, както го обясняват началниците от ЕС когато става дума за разходите за въоръжаване. Като пренебрегват по този начин аритметиката, скоро ще наредят и водата в ЕС да кипи при 90*, за да пестим енергия! Все пак това е наука, не може да се кара така през просото!

Да си пожелаем следващият бюджет да се хареса и на управляващите, и на народа. Този го изпуснахме, но защо да не си помечтаем!

Най-накрая да разберат кой и защо уби Мартин Божанов- нотариуса!- зер той си отиде, но сигурно зад смъртта му има дълга опашка от престъпни подозрения, които някой иска да прикрие. Просто така, за честа на нашата правосъдна система да разберем какво става. Да се похвалим, че по Коледа в нашата България е станало правосъдно чудо.

Виждате колко много пожелания може да има и всичките да бъдат полезни за нашата държава, а оттам и за всички нас. Сигурно могат още много да се измислят- проявете въображение, затворете очи и си кажете: „Дано…“- и желанието само ще се роди. Сигурен съм че все още джуджетата, някъде в далечна Лапландия, събират писма за подаръците и ги сортират. Дано някой тамошен политик не им наложи цензура! Не се бавете! Напомням- докато се чудите какво да правите не забравяйте, че времето лети. Гледайте да напишете повече писма, може пък дядо Коледа да реши все пак да надзърне и в нашите къщи. В по-старите през комина, а в по-новите в които няма комини ще почука на вратата и ще остави нещо от торбата.

И трябва да знаете- който не вярва в дядо Коледа, няма подарък! Не става дума да вярвате на обещанията на политиците, а на чудото. Все пак, за да има чудеса трябва да вярваме и да се надяваме! И да не забравяме да напишем писмо- без това няма как да стане.

Пуснете вашето писмо!