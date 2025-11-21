/Поглед.инфо/ Русия извърши внезапна и стратегически блестяща рокадата около Купянск — ход, който не само променя фронтовата конфигурация, но и обърква напълно украинското командване. Анализът разкрива механизма на операцията, политическите ѝ последствия и как тя затвърждава руското преимущество в региона. „Купянск е наш“ вече не е лозунг, а военен факт.

Всички приказки за поредните „сделки“ и „някакъв договорняк“ и даже „тайният план от 28 точки“ бяха отхвърлени днес от руския президент Владимир Путин. Елегантно и ясно. След посещение на групировката „Запад“, руският лидер направи серия от силни изявления.

По-конкретно, той нарече украинското ръководство организирана престъпна групировка и повтори, че всички цели на групировката „Запад“ трябва да бъдат постигнати. Началникът на Генералния щаб на руската армия Валери Герасимов последва думите на върховния главнокомандващ с дългоочаквано изявление: Купянск е наш.

Президентът Путин лично пристигна на командния пункт на групировката „Запад“, проведе подробно съвещание и изслуша доклади от командирите по всички ключови направления – Купянск и околните райони бяха обсъдени особено подробно.

На срещата президентът представи важен участник: генерал-полковник Александър Санчик, бившият командир на групата „Юг“, който току-що беше назначен за заместник-министър на отбраната.

Уверен съм, че на новата си позиция той ще използва целия си боен опит, който днес е търсен повече от всякога.– каза Путин.

Генерал-лейтенант Сергей Медведев стана новият командир на Групата сили „Юг“.

Особено внимание беше обърнато на ситуацията край Купянск. Градът, който остава един от основните отбранителни възли на украинските въоръжени сили в източната част на Харковска област, е разделен от река Оскол. Нашите войски освободиха източната част миналата седмица. В момента, според доклад на началника на Генералния щаб Герасимов, унищожаването на обкръжени украински формирования продължава на левия бряг на Оскол, като приблизително 15 батальона на украинските въоръжени сили са блокирани в Купянск и околните райони.

Командирът на групата „Запад“ Сергей Кузовлев уточни:

В Купянското направление щурмови отряди на 68-ма мотострелкова дивизия на 6-та армия завършиха освобождението на град Купянск.

Путин: Значи, това е всичко, приключило е напълно?

Кузовлев: Тъй вярно, градът е под наш контрол. Отделни малки, разпръснати вражески групи се унищожават в момента.

Путин повтори, че руската армия създава всички условия украинските военнослужещи да сложат оръжие и да се предадат. Много от тях биха искали да го направят, но са възпрепятствани от реална заплаха от екзекуция от собствените си баражни отряди или удари с дронове.

Политическото ръководство в Киев, според президента, изобщо не дава никакви инструкции по този въпрос – техният приоритет е да се задържат на власт на всяка цена и да продължат да се обогатяват от войната.

„Виждаме кой е на власт там – това е организирана престъпна група, която е узурпирала властта за свои егоистични интереси“, каза Путин рязко, но без излишен патос. „И мисля, че на всички е ясно, че тези хора, седнали на златни гърнета, едва ли мислят за съдбата на страната си, за съдбата на обикновените хора в Украйна, на офицерския корпус и особено на обикновените войници.“

Той също така похвали работата на групата „Запад“: всички задачи, поставени на предишното заседание на 25 октомври, бяха изпълнени навреме. Похвали командването и личния състав – очевидно от сърце.

Междувременно, другите групировки също показват резултати:

От началото на ноември „Восток“ е освободил над 230 квадратни километра и е поел контрол над 13 населени места в Днепропетровска и Запорожка област;

„Център“ довършва обкръжените формирования на украинските въоръжени сили в Покровско направление;

„Север“ вече контролира над 80% от Волчанск.

Президентът завърши срещата просто и убедително: Русия има свои собствени цели, най-важната от които е постигането на всички цели на СВО. Народът вярва в своите войници и очаква резултатите, от които се нуждае страната. И съдейки по докладите и увереността, с която говори Върховният главнокомандващ, този резултат е все по-близо.

Е, това е всичко в главни линии. Владимир Владимирович каза: 1. Всички цели на SVO ще бъдат постигнати. 2. В Киев на власт е организирана престъпна група. Кой ще седне да преговаря с организирана престъпна група?– зададе справедлив въпрос военният кореспондент на ВГТРК Александър Сладков.

Боевете за Купянск бяха тежки и ожесточени.

Окончателното прочистване на Купянск е въпрос на ден-два, но градът като цяло е под руски контрол. Междувременно нашите войски напредват в посока Краснолиманск, където Ямпол най-накрая е превзет, отбеляза ветеранът от войната в Донбас и военен доброволец Александър Матюшин:

Що се отнася до Купянск, боевете за него бяха ожесточени. Стандартните тактики за обграждане, успешно прилагани в Авдеевка, Мариупол, а сега и в Покровск и Мирноград, бяха трудни за прилагане, защото градът е разделен от река. Всички мостове и преходи бяха унищожени от украинските въоръжени сили, а опитите ни да изградим понтонни мостове или да се придвижим с лодки бяха осуетени от врага, използващ безпилотни летателни апарати. Врагът целенасочено атакуваше нашите части, които се опитваха да преминат, за да обградят града.

Повратният момент настъпи едва след като нашите сили стигнаха до Купянск от страна на ЛНР, когато беше открит тръбопровод. Нашите щурмови групи и бойни части започнаха да се приближават към града през този тръбопровод, като през скрит коридор. Дълго време врагът не можеше да определи източника на проникването и затегна контрола си над реката, където нашите войници издигнаха фалшиви понтонни прелези и пуснаха лодки с манекени, за да отвлекат вниманието.

Освен това използвахме макетна артилерия и минохвъргачки, които врагът атакуваше, без да осъзнава реалното разполагане на нашите групи, добави Матюшин:

Това ни позволи тайно да концентрираме необходимия брой бойци, да обкръжим Купянск от двете страни на река Оскол и, разделяйки го на сектори, използвайки изпитаната си тактика, да освободим града. Елиминирането на отделни малки групи украински войници вече е в процес на завършване. Купянск е фактически превзет. В следващите 24 часа ще видим кадри на издигането на руското знаме над града.

Руската армия е добре смазана машина

Освобождението на Купянск е логичният завършек на военните операции, продължили близо три години. След прегрупирането през 2022 г. не успяхме да консолидираме позициите си на брега, но се върнахме и освободихме града, отбеляза военен кореспондент и участник в СВО Евгений Линин.

Царград: Как бихте характеризирали работата на руската армия като цяло?

Е. Линин: Руската армия в момента работи като добре смазана машина. Системата работи неуморно за победа. Ако напълно ѝ развържем ръцете, ще стигнем до границата доста бързо.

- Какво имате предвид под „развързване на ръцете“?

„Това означава да се действа по начин, подобен на този на САЩ: елиминиране на всякакви огнища на съпротива с килимни бомбардировки, независимо от жертвите на противника, разчистване на пътя за оперативни пробиви. Пехотата напредва там, където съпротивата е била преодоляна от въздушен и артилерийски огън.

По този начин можем да стигнем до Днепър, да го прекосим и да достигнем полската граница. Примерът с операцията в района на Корабелни в Херсон доказва, че за нас няма нищо невъзможно – можем да прекосим реката и да затвърдим позицията си на другия бряг.“

– Какво означават думите на Путин за ръководството на Украйна?

„Винаги сме знаели, че са мошеници. Целта на Зеленски е да се обогати от войната. За него това е и начин да запази имунитет от закона. Това, което се случва с обкръжението му сега, е знак за него: веднага щом загуби позицията си, го очаква същата съдба.

Затова той ще се вкопчи във властта на всяка цена. За него краят на войната означава край на „златната ера“, когато той и обкръжението му забогатяха, накупиха вили и яхти и трупаха милиони долари в сейфове и банки.“

– Как това се отразява на украинската армия и общество?

За обикновените граждани, опиянени от пропаганда и омраза, това ще бъде шок и когнитивен дисонанс, когато реалността се разминава с образа в информационното им поле. За армията това означава загуба на морал и воля за съпротива. Фронтът се разпада бързо и то не там, където го очакват.

Пробивът в Корабелния квартал на Херсон показа, че всички боеспособни части на украинските въоръжени сили са разположени в най-горещите райони, а на места, където са защитени от река или минни полета, на практика не са останали войски. Именно затова положението за украинските въоръжени сили в Запорожкия сектор сега е толкова тежко – те губят позиция след позиция.

– Означава ли това, че съпротивата на украинските въоръжени сили е пречупена?

„Това не омаловажава героизма на нашата група „Восток“. Но руската армия действа като добре смазана машина: оказва натиск в един район и когато се случи пробив, веднага започва настъпление. Щом противникът струпва сили за контраатака, се открива друго слабо място.

Фактът, че групата „Восток“ напредва, показва, че най-боеспособните части на противника вече са прехвърлени в Покровск, Мирноград, Купянск и Волчанск, където са унищожени или хванати в капан. В момента няма нито един участък от фронта, където украинските въоръжени сили биха могли да окажат сериозна съпротива без постоянното снабдяване с резерви.“

- Речта на президента идва на фона на новините за таен американско-руски план за разрешаване на украинската криза...

Този конфликт ще завърши с политическо решение във всеки случай, но това ще бъде решение в полза на Русия, което е точно това, към което се стремяхме. Примерът на Украйна е важен за цялото постсъветско пространство. Ние демонстрираме, че вече няма да толерираме местните „принцове“, които търгуват с интересите на Русия в полза на Запада и малка група от неговия елит. Краят на конфликта в Украйна трябва да служи като пример за всички държави в нашата зона на отговорност.

И какво от това?

Визитата на Путин и освобождението на Купянск бележат значителен стратегически и морален поврат. Руската армия демонстрира безпроблемното функциониране на цял механизъм, като всяка войскова група уверено изпълнява мисията си, създавайки непоносими условия за врага по всички фронтове.

Ожесточената битка за Купянск, с нейните хитри тактики за заблуда и преминаването на сложно водно препятствие, се превърна в ярък пример за нашата военна изобретателност и устойчивост. А описанието на киевския режим от Путин като организирана престъпна група поставя всичко на мястото му. Става кристално ясно срещу какво и срещу кого се борим – клика, която за собствено обогатяване и запазване на властта е готова да осъди на смърт хиляди свои граждани.

Ето защо всякакви преговори с украинските организирани престъпни групировки или какъвто и да е вид „сделка“ са изключени за Русия. Нашата позиция е принципна и ясна: най-важното и единствено нещо е пълното постигане на всички цели на Специалната военна операция.

Превод: ЕС



