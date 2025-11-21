/Поглед.инфо/ На 20 ноември Съветът за сигурност на ООН проведе открита среща по въпроса за Украйна, на която бе обсъдено продължаващото ескалиране на военния конфликта, водещо до повече жертви сред цивилното население, включително деца, както и до разрушения на инфраструктурата.

Постоянният представител на Китай Фу Цун подчерта, че с наближаването на новата зима, хората в зоните на конфликта ще трябва да понасят двойната тежест – на военните действия и суровия студ, което създава сериозни хуманитарни проблеми. Той призова международната общност да увеличи хуманитарната помощ за Украйна, да насърчава активно усилията за стартиране на мирни преговори и да създаде благоприятни условия за политическо разрешаване на кризата.

Позицията на Китай е ясна и тя е, че страната ще да играе конструктивна роля за постигането на спиране на огъня и съдействие за политическото решаване на конфликта, добави Фу Цун.