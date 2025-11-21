/Поглед.инфо/ На 20 ноември в Чънду бе открит 18-ият Китайско-европейски форума за инвестиции, търговия и научно-технологично сътрудничество, организиран съвместно от Китайската камара за международна търговия и Търговската камара на ЕС в Китай.

Тазгодишният форум се провежда под мотото „Взаимно доверие, взаимно свързване, споделени ползи“, и в него участват над 600 души, включително представители на правителства и бизнес асоциации от повече от 20 държави, както и известни предприемачи и експерти.

Много от участниците от Европейския съюз изразиха оптимизъм относно бъдещото развитие на Китай и заявиха готовност да засилят сътрудничеството с китайски предприятия.

На форума бе подчертано, че новите технологии, като изкуствения интелект и роботиката, които се развиват бързо в Китай, предоставят големи възможности за сътрудничество между ЕС и Китай.

Форумът се провежда от 2002 г. насам по инициатива на Европейската комисия.