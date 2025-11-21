/Поглед.инфо/ Вчера министърът на търговията Уан Уънтао проведе видео среща с британския министър на икономиката Питър Кайл, по време на която двамата размениха мнения по казуса с компанията за чипове Nexperia.

Министър Уан Уънтао заяви, че действията на нидерландското Министерство на икономиката, които подтикват съда към неправилно решение, са основната причина за прекъсването на доставките на чипове от Nexperia за Европа. Въпреки това, той отбеляза, че последното решение на Нидерландия да спре изпълнението на административната заповед, с която държавата поема контрола над поделението на Nexperia в страната, е първа стъпка в правилна посока към разрешаване на проблема.

Питър Кайл заяви, че Великобритания също счита, че дългосрочното решение на казуса с Nexperia се състои в преодоляване на спора чрез преговори. Лондон е готов да обсъди този въпрос с Нидерландия и да съдейства за бързото възстановяване на сигурността и стабилността в глобалната верига за производство и доставки на чипове, добави той.