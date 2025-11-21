/Поглед.инфо/ На 20 ноември Съветът на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) гласува и прие резолюция, предложена от САЩ, Великобритания, Франция и Германия, с която се оказва натиск върху Иран да предостави актуална и „без забавяне“ информация за ядрените си запаси.

По време на заседанието китайският постоянен представител в МААЕ Ли Сун, изложи позицията на Пекин, като разкритикува действията на Великобритания, Франция и Германия за едностранно стартиране на механизма за „бързо възстановяване на санкции“. Той подчерта, че това нарушава сериозно „положителната динамика на сътрудничеството между Иран и МААЕ“.

„В момента ситуацията около ядреното споразумение с Иран е в задънена улица и оказването на натиск от страна на някои държави е неуместно и не води до решаване на проблема“, подчерта Ли Сун. Той изтъкна, че „силата и конфронтацията няма да доведат до решение на ядрения въпрос“.

От 34-те члена на Съвета на МААЕ, които участваха в заседанието, Китай, Русия и Нигер гласуваха против резолюцията, а 12 държави, включително Бразилия, Южна Африка, Индия, Египет и Тайланд, се въздържаха.