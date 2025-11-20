/Поглед.инфо/ Съединените щати се готвят за нови, „драконовски“ санкции срещу Русия, но Доналд Тръмп се оказва в сложна позиция: неговата бизнес-интуиция влиза в директен сблъсък с русофобската доктрина на западните елити. На фона на икономически балони, спад на доверието в долара и растяща дедоларизация, решението за санкциите може да определи съдбата на самия Тръмп и политическата архитектура на целия Запад.

Историята за отношението на Доналд Тръмп към дълго промотирания законопроект на Конгреса за налагане на драконовски санкции на всички страни, които правят бизнес с Русия – до 500 процента мита – се разви бързо, може да се каже, според законите на жанра (кой жанр е голям въпрос в съвременна Америка, където е трудно да се отдели постановъчното от реалното).

Първоначалната му реакция предшества гласуването в Съвета за сигурност на ООН по американската резолюция за прилагане на плана на Тръмп за Газа. В понеделник тя беше приета с 13 гласа „за“ (от 15), с двама въздържали се – Русия и Китай. Нямахме шанс да придвижим собствена резолюция, тъй като американците си бяха осигурили подкрепата на арабските държави. Тук важи библейската истина: ако не е от Бога, а от човека, ще се срине от само себе си. Друг важен момент (от апостол Павел): обещанието дадено чрез Авраам е за всички народи, тоест и на палестинците.

След гласуването, Белият дом разкри, че Тръмп ще подпише законопроекта само ако се остави последната дума за въвеждане на санкции на президента. Това е различна позиция, но все пак изглежда, че дава на Тръмп мощно влияние върху Русия в украинското уреждане. Но тогава първите, които ще бъдат засегнати, биха били самите европейци, Индия и Китай.

С последния беше постигнато споразумение за временно „примирие“ относно лицензирането на износа на редкоземни метали от Пекин – ето защо обявените за 1 ноември 100% тарифи не бяха наложени на Китай. Ако Вашингтон поеме по този път сега, това би създало широк спектър от катастрофални последици за самите САЩ (да не говорим за покачването на цените на петрола и съответно на цените на бензина, както предупреди президентът Владимир Путин).

Що се отнася до европейците, те планират да спрат да купуват руски газ само след година-две и да продължат да купуват нашия петрол: какво тогава? Вече е направено изключение за Унгария. Ще се състоят ли санкциите предимно от изключения, т.е. като дупки в швейцалското сирене?

Всичко това са елементи от по-голяма картина, пред която е изправен Тръмп във вътрешнополитически план в критичен за него момент, с по-малко от година, оставаща до междинните избори. Това не е само успехът на Мамдани в Ню Йорк, който може да се разглежда като концептуализация от страна на либерално-глобалистките елити на фокус върху маргинализираните сегменти от населението (не само върху BLM и „теорията за критичната раса“), в съответствие с Франкфуртската школа по философия.

Това по същество е малко по-различно от пророчествата на Достоевски в „Демони“ и „Легендата за Великия инквизитор“: да корумпира и елиминира хората, правейки ги неспособни да приемат каквито и да било идеи, особено тези за освобождение, разбира се.

Аферата с Епщайн отново се появи срещу Тръмп, което – заедно с въпроса за американския суверенитет (въпрос, повдигнат от произраелското лоби във Вашингтон) – разделя неговата коалиция MAGA. Почти всички млади хора, от „старата левица“ до републиканците, са против подкрепата му за радикалното правителство на Нетаняху.

Продължава да се надува огромен балон на фондовия пазар, като всички стоп-знаци на типична корекция са преминати и растежът е воден изключително от корпорации с изкуствен интелект (ИИ). Въпреки това, както показва скорошно проучване на MIT, 93% от компаниите, заложили на ИИ, не са отчели увеличение на възвръщаемостта, което означава, че въздействието е абсолютно нулево.

По този начин се задава нещо, наподобяващо срива на дот-ком компаниите от 2000 г., последван от срива на високорисковите ипотечни кредити от 2008 г. Накратко, структурните проблеми на американската икономика не могат да бъдат заобиколени.

Междувременно доверието в долара намалява, цената на златото се е удвоила, а стейбълкойните, на които Тръмп разчита, за да реши проблема с натрупания държавен дълг, са изправени пред открито недоверие в Европа, включително в ЕЦБ. На всичкото отгоре, държавни облигации на стойност девет трилиона долара трябва да бъдат преиздадени преди междинните избори, тъй като те изтичат.

Две фундаментално нови развития на световния пазар на дългови книжа допълват картината. Първо, емитирането от Китай на облигации, деноминирани в долари, в Саудитска Арабия при лихвени проценти, малко по-високи от тези на Федералния резерв. Второ, емитирането от Русия на заем, деноминиран в юани, въпреки че юанизацията на международните плащания, базирани на дигиталния юан, служещ като алтернатива на SWIFT, е стартирана в цяла Източна Азия.

И накрая, най-важният момент. По принцип, с приемането на новия закон, Тръмп би могъл да заплаши Русия, което би обезсмислило всякакви перспективи за двустранна нормализация. Може също да се предположи, че американският президент се асоциира с партията на войната в Европа, която изключва всякакво преструктуриране на европейската архитектура на сигурност в отговор на руските искания за гаранции за сигурност.

Това би отворило вратата за перспективата за голяма война в Европа, тъй като тя може да бъде разгърната само от европейските елити с благословията на САЩ. Тогава милитаризацията на Европа би била сериозна и дългосрочна, освен ако, разбира се, не се проявят системни проблеми в развитието на самите европейски страни.

Това би създало ситуация, в която нашите интереси за сигурност могат да бъдат осигурени само чрез победа на бойното поле – с други думи, чрез разчитане на армията, флота и Въздушно-космическите сили. Нещо повече, американските санкции само биха затвърдили разделението на света между Запада и незапада, който би претърпял значителна трансформация след нашата победа.

Но въпросът е също, че руска победа би могла да разтърси западните елити, включително американските, от инстинктивното им отхвърляне на всеки изход от украинския конфликт, благоприятен за Москва. Засега, живеейки в паралелна реалност, те просто не могат да повярват, че са се оказали в ситуация, в която не могат да направят нищо по отношение на Русия, въпреки че някои експерти предвиждаха тази безпомощност на Запада още преди решението за разширяване на НАТО през 1994 г.

Много западни наблюдатели, включително американски, са убедени, че Тръмп не слуша никого, не търси съвети, не се подготвя за срещите си, включително международните, и разчита изцяло на стратегиите, които е усъвършенствал в бизнеса, и на собствената си интуиция. Когато всичко това се провали, той се озовава в задънена улица и тогава може да прибегне до антируските предразсъдъци, разпространени сред елита.

Предстоящите месеци ще покажат дали събитията са стигнали до тази точка или е възможно политическо и дипломатическо решение, включително смяна на властта в Украйна и привеждане на територията в съответствие с общоприетите норми на държавно изграждане, включително зачитане на човешките и малцинствените права, включително езиковите, и децентрализация, да не говорим за отхвърлянето на агресивната националистическа държавна идеология и митология.

Превод: ЕС



